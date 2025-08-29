লখনউ, 29 অগস্ট: চৌধুরী চরণ সিং বিমানবন্দর থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক-সহ গ্রেফতার করা হল ব্যাংককের 2 যাত্রীকে ৷ ধৃতদের থেকে 24 কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছেন ডিরেক্টরেট অফ স্টেট ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর কর্তারা ৷ দিল্লির বাসিন্দা ওই দুই যাত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে ৷
এই প্রসঙ্গে ডিআরআই-এর তরফে একটি প্রেস নোট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেই প্রেস নোট অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের IX 105 নম্বর বিমানে ব্যাংকক থেকে লখনউ এসে নামেন দুই যাত্রী ৷ তাঁদের তল্লাশির পর বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদে, ব্যাংকক থেকে গাঁজা পাচারের কথা স্বীকার করে নেন ধৃত দুই যাত্রী ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশির পর সবমিলিয়ে মোট 23 হাজার 935 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় ৷ উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারদর প্রায় 24 কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷
বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদক কোথায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল? ধৃত 2 যাত্রী পাচারের সঙ্গে কবে থেকে জড়িত? এর আগে তাঁরা কতবার এদেশে মাদক পাচার করেছেন? এই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, 1985 সালের এনডিপিএস আইনের আওতায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ বুধবার তাঁদের জেলে পাঠানো হয় ৷ তবে এই প্রথম নয়, সাম্প্রতিক সময়ে লখনউ বিমানবন্দরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মাদক পাচারের চক্র ৷ একাধিক ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ৷ এর আগে এপ্রিল মাসে মাদক পাচারের অভিযোগে দুবাইয়ের এক যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ উগান্ডার বাসিন্দা সেই মহিলার কাছ থেকে 25 কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করা হয়েছিল ৷ এবার প্রায় সমমূল্যের গাঁজা উদ্ধার হল ৷
আফগারি দফতর সতর্ক থাকায় লখনউ বিমানবন্দরে সোনা পাচার আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল ৷ তবে, নজরদারি থাকলেও মাদক পাচারকারীদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে উত্তরপ্রদেশের এই বিমানবন্দরটি ৷ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকক এবং দুবাই থেকে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে 4 কোটি, 15 কোটি এবং 25 কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আরও একবার একই ধরনের ঘটনা ঘটল ৷