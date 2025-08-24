নয়ডা, 24 অগস্ট: বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে চলত অত্যাচার ৷ শেষ পর্যন্ত বোন আর সন্তানের সামনেই বধূকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মারধর করে জ্যান্ত পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ । চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর ৷ এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বধূর মৃত্যু হয় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গ্রেটার নয়ডায় ৷ শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় মহিলার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ ।
2016 সালে বিপিনের সঙ্গে নিকির বিয়ে হয় ৷ তারপর থেকেই পণের জন্য চাপ দেওয়া হত বলে অভিযোগ ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ওই মহিলাকে বাড়িতেই ছয় বছরের ছেলের সামনে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পুড়িয়ে দেয় ৷ বৃহস্পতিবারের এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নির্যাতিতার ছ'বছর বয়সি ছেলে বলে, "মায়ের গায়ে কিছু একটা ঢেলে তাকে চড় মারতে থাকে ৷ তারপর লাইটার দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় ।" এই ভয়াবহ ঘটনার দুটি ভিডিয়োও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ওই বধূকে চরম মারধর করছে ৷ তাঁর চুল ধরে ঘর থেকে টেনে বের করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, আগুন লাগানোর পর মহিলাটি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিকি (30) নামে ওই বধূকে হত্যার সময় তাঁর বড় বোন কাঞ্চন, ঘটনার এই ভিডিয়োটি করেছিলেন । বিপিনের ভাইয়ের বউ হল কাঞ্চন ৷ সংবাদমাধ্যমের সামনে কাঞ্চন দাবি করেন, 36 লক্ষ টাকা পণের দাবি পূরণ না করায় তাঁর ছোট বোনকে স্বামী বিপিন এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মিলে পুড়িয়ে মেরেছে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে, তাঁকে বেধড়ক মারধর করে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷
তিনি বলেন, "গত অনেক দিন ধরে পণের জন্য আমাদের মারধর ও নির্যাতন করা হচ্ছিল । ওরা 36 লক্ষ টাকা দাবি করছিল। আমার বোনের উপর চরম অত্যাচার চালিয়েছে। তাঁর ঘাড়ে এবং মাথায় আঘাত করেছে, অ্যাসিডও ছুঁড়ে মেরেছে। আমি কিছুই করতে পারিনি। ওরা আমাকেও নির্যাতন করেছে ৷"
গ্রেটার নয়ডার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (এডিসিপি) সুধীর কুমার বলেন, "আমরা হাসপাতাল থেকে একটি ফোন পেয়েছিলাম ৷ জানানো হয়েছিল, একজন মহিলাকে পুড়ে যাওয়া অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে ৷ পরে তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ সফদরজং হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই মহিলার মৃত্যু হয়।" ডিসিপি জানান, মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ দেহের ময়নাতদন্তও করা হয়েছে।
তাঁর কথায়, "পরিবার মহিলার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছে। নির্যাতিতার বোনের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, মৃতার স্বামী এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কাসনা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পরে বিপিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই তাদেরও গ্রেফতার করা হবে ৷"