পর্যটকদের জন্য কবে খুলছে ডোকলাম-চো লা, যাওয়ার আগে দেখে নিন নিয়মাবলী

পর্যটকদের জন্য কবে খুলছে ডোকলাম-চো লা, যাওয়ার আগে দেখে নিন নিয়মাবলী
ডোকলাম ও চো লায় সেনাদের সহযোগিতায় তৈরি করা হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়া, শৌচাগার, পার্কিং ও অন্যান্য পর্যটন সুবিধা ।
Published : September 25, 2025 at 2:59 PM IST
গ্যাংটক, 25 সেপ্টেম্বর: 1 অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে ডোকলাম ও চো লা । 27 সেপ্টেম্বর থেকে খোলার কথা থাকলেও প্রশাসনিক কারণে তা পিছিয়ে 1 অক্টোবর করা হয়েছে । যদিও লাচেনে পর্যটকদের নিষেধাজ্ঞা জারিই থাকছে । তবে এবার আরও দুই পর্যটন কেন্দ্র পুজোর আগেই খুলতে চলেছে সিকিমে । যার জেরে খুশি পর্যটনমহল ।
চলতি বছরের 15 জানুয়ারি রণভূমি পর্যটন বা ব্যাটেলফিল্ড ট্যুরিজমের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং । আর সেই মতো দেশীয় পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ইন্দো-চিন সীমান্ত সংলগ্ন ডোকলাম ও চো লা দুটি পর্যটনকেন্দ্র । তবে বিদেশি পর্যটকদের ওই দুই পর্যটন কেন্দ্রে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । দেশীয় পর্যটকদের জন্যও অবশ্য থাকছে একাধিক নিয়মাবলী ।
সিকিমের পর্যটন দফতরের প্রধান সচিব সি শুভাকর রাও বলেন, "কেন্দ্র সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে চো লা ও ডোকলামে আগেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে । প্রত্যেকদিন দুটি জায়গায় 25টি করে গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে । সিকিমে তিনটে যুদ্ধক্ষেত্র রয়েছে । নাথু লা, চো লা ও ডোকলাম । আমরা ভারতীয় সেনা, বিআরও ও পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রের অনুমোদনে দুটি পর্যটন কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"
2017 সালে ভারত-চিন সীমান্ত সংলগ্ন সিকিমের জায়গার অধিকার নিয়ে দু'দেশ বিবাদে জড়িয়েছিল । মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় সেনা এবং চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি । গ্যাংটক থেকে প্রায় 68 কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 13,780 ফুট উচ্চতায় থাকা ডোকলাম ভুটান, চিন ও ভারতের ত্রিসীমান্তের চুম্বি উপত্যকা । 2017 সালের জুন মাসে চিন ভুটানের দাবি করা এলাকায় রাস্তা নির্মাণ শুরু করলে ভারতীয় সেনারা হস্তক্ষেপ করে এবং দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা অচলাবস্থার পর চিন নির্মাণকাজ থামিয়ে দেয় ।
একইভাবে পর্যটন শুরু হচ্ছে চো লা'তেও। ফলে নাথু লা'র পর আরও দুটি 'রণভূমি' হয়ে উঠছে পর্যটনস্থল । 1967 সালে সীমান্তের অধিকার নিয়ে ভারত-চিন মুখোমুখি হয়েছিল নাথু লা এবং চো লা'য় । কয়েক বছর ধরেই নাথু লা একটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে । 1967 সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারত-চিন সেনাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল । নাথু লা আগে থেকেই জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র । যা গ্যাংটক থেকে প্রায় 58 কিলোমিটার দূরে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 14,140 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত । অন্যদিকে, চো লা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 17,780 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ।
জানা গিয়েছে, ডোকলাম ও চো লায় সেনাদের সহযোগিতায় ক্যাফেটেরিয়া, শৌচাগার, পার্কিং ও অন্যান্য পর্যটন সুবিধা তৈরি হচ্ছে । উচ্চতাজনিত কারণে যাতে শারীরিক সমস্যায় না পড়তে হয় পর্যটকদের, সেজন্য চিকিৎসায় সেনার সাহায্য নেওয়া হবে । তার জন্য সেখানে বেস ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ।
নিয়মাবলী
1. পর্যটকদের সিকিম পর্যটন দফতরের কাছ থেকে পারমিট নিতে হবে ।
2. সংশ্লিষ্ট পর্যটন কেন্দ্রের কাছে (কুপুপ, নাঙথাং, জুলুক ও পদমচেন) অনুমোদিত হোম স্টের একরাতের অগ্রিম বুকিং থাকতে হবে ।
3. মাথাপিছু 1120 টাকা ধার্য্য করা হয়েছে । আর কোনও পার্কিং ফি লাগবে না ।
4. 25টি গাড়ির পাশাপাশি 25টি করে বাইকের অনুমোদনও দেওয়া হবে ।
5. যেহেতু পাহাড়ি রাস্তা, তাই বাইকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 1400 সিসির উপরের বাইককেই পারমিট দেওয়া হবে ।
6. কোনও প্রাইভেট গাড়িকে পারমিট দেওয়া হবে না । শুধুমাত্র ট্যুর অপারেটর ও সরকার অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির গাড়িকে পারমিট দেওয়া হবে ।
7. জেড ক্যাটাগরির গাড়ির ক্ষেত্রে দু'দিনের জন্য পারমিট বাবদ 12 হাজার ও জে ক্যাটাগরির গাড়ির ক্ষেত্রে 11 হাজার টাকা ধার্য্য করা হয়েছে ।
নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক চেকপোস্টে সিকিম পুলিশের 17 মাউন্টেন ব্যাটেলিয়নের জওয়ান মোতায়েন রাখা হবে । কুপুপ পাস থেকেই পুলিশ পর্যটকদের এসকর্ট করে নিয়ে যাবে ।