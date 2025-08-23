ETV Bharat / bharat

কর্ণাটকের ধর্মীয় স্থানে শতাধিক খুন-গণকবর ! গ্রেফতার ঘটনার 'সাক্ষী' অভিযোগকারী - DHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

অভিযোগকারীর দাবি, এই ধর্মস্থলেই দুই দশক ধরে যৌন নির্যাতন, খুন এবং সেই দেহ গোপনে কবর দেওয়া হয়েছে। তাঁর দেখানো জায়গায় উদ্ধার হয়েছে দুটি কঙ্কালও।

Dharmasthala Mass Burial Case
মুখোশ পরা ব্যক্তি অভিযোগকারী। পুলিশ তাঁর নাম প্রকাশ করেনি। (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read

বেঙ্গালুরু, 23 অগস্ট: গত দুই দশক ধরে কর্ণাটকের ধর্মস্থল নামের জায়গায় বেশ কয়েকটি খুন, ধর্ষণ এবং মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ঘটনার তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ তদন্ত দল (SIT) শেষে অভিযোগকারীকেই গ্রেফতার করেছে। অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী, ধর্মস্থল থেকে অনেক কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, শনিবার SIT অভিযোগকারীকে গ্রেফতার করেছে। সরকারি সূত্র এই তথ্য জানা গিয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসআইটি এবং এর প্রধান প্রণব মোহান্তি। যদিও, এই ঘটনায় অভিযোগকারীর নাম প্রকাশ করা হয়নি। কর্তারা জানিয়েছেন, অভিযোগকারীর বিবৃতি এবং নথিতে অসঙ্গতি পাওয়া যাওয়ার পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন যে, এসআইটি মামলার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং অভিযোগকারী-সাক্ষীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযোগকারী একজন প্রাক্তন সাফাই কর্মী। অভিযোগকারী দাবি করেছেন যে তিনি 1995 থেকে 2014 সালের মধ্যে এই জায়গায় (ধর্মস্থলে) কাজ করেছিলেন এবং মহিলা ও নাবালক-সহ বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ সেখানে সমাধিস্থ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। অভিযোগকারী অভিযোগ করেছিলেন যে, কিছু মৃতদেহে যৌন নির্যাতনের চিহ্নও ছিল।

অভিযোগকারী সাফাইকর্মীর দাবি, এই ধর্মস্থলেই বিগত দুই দশক ধরে যৌন নির্যাতন, খুন এবং সেই দেহ গোপনে সমাধিস্থ করার মতো অপরাধে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। মন্দিরেরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ দিতেন। প্রায় 12 বছর ধরে আত্মগোপন করার পর ওই সাফাইকর্মী গত 3 জুলাই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এই বিষয়ে একটি বিবৃতিও দিয়েছেন। তদন্তের অংশ হিসেবে, ধর্মস্থলে নেত্রাবতী নদীর ধারে বনাঞ্চলে অভিযোগকারীর চিহ্নিত বেশ কয়েকটি স্থানে খননকাজ চালিয়েছে এসআইটি, যেখানে এখন পর্যন্ত দুটি স্থানে কিছু কঙ্কালের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

কর্ণাটকের মন্ত্রী জি পরমেশ্বর সম্প্রতি বিধানসভায় বলেছিলেন যে, যদি SIT অভিযোগকারীর অভিযোগ মিথ্যা বলে মনে করে, তাহলে আইন অনুযায়ী অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। মন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র খনন কাজ করা হয়েছে, তদন্ত এখনও শুরু হয়নি। সরকার নয়, মামলার তদন্তকারী এসআইটি আরও খননের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

বেঙ্গালুরু, 23 অগস্ট: গত দুই দশক ধরে কর্ণাটকের ধর্মস্থল নামের জায়গায় বেশ কয়েকটি খুন, ধর্ষণ এবং মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ঘটনার তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ তদন্ত দল (SIT) শেষে অভিযোগকারীকেই গ্রেফতার করেছে। অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী, ধর্মস্থল থেকে অনেক কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, শনিবার SIT অভিযোগকারীকে গ্রেফতার করেছে। সরকারি সূত্র এই তথ্য জানা গিয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসআইটি এবং এর প্রধান প্রণব মোহান্তি। যদিও, এই ঘটনায় অভিযোগকারীর নাম প্রকাশ করা হয়নি। কর্তারা জানিয়েছেন, অভিযোগকারীর বিবৃতি এবং নথিতে অসঙ্গতি পাওয়া যাওয়ার পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন যে, এসআইটি মামলার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং অভিযোগকারী-সাক্ষীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযোগকারী একজন প্রাক্তন সাফাই কর্মী। অভিযোগকারী দাবি করেছেন যে তিনি 1995 থেকে 2014 সালের মধ্যে এই জায়গায় (ধর্মস্থলে) কাজ করেছিলেন এবং মহিলা ও নাবালক-সহ বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ সেখানে সমাধিস্থ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। অভিযোগকারী অভিযোগ করেছিলেন যে, কিছু মৃতদেহে যৌন নির্যাতনের চিহ্নও ছিল।

অভিযোগকারী সাফাইকর্মীর দাবি, এই ধর্মস্থলেই বিগত দুই দশক ধরে যৌন নির্যাতন, খুন এবং সেই দেহ গোপনে সমাধিস্থ করার মতো অপরাধে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। মন্দিরেরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ দিতেন। প্রায় 12 বছর ধরে আত্মগোপন করার পর ওই সাফাইকর্মী গত 3 জুলাই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এই বিষয়ে একটি বিবৃতিও দিয়েছেন। তদন্তের অংশ হিসেবে, ধর্মস্থলে নেত্রাবতী নদীর ধারে বনাঞ্চলে অভিযোগকারীর চিহ্নিত বেশ কয়েকটি স্থানে খননকাজ চালিয়েছে এসআইটি, যেখানে এখন পর্যন্ত দুটি স্থানে কিছু কঙ্কালের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

কর্ণাটকের মন্ত্রী জি পরমেশ্বর সম্প্রতি বিধানসভায় বলেছিলেন যে, যদি SIT অভিযোগকারীর অভিযোগ মিথ্যা বলে মনে করে, তাহলে আইন অনুযায়ী অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। মন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র খনন কাজ করা হয়েছে, তদন্ত এখনও শুরু হয়নি। সরকার নয়, মামলার তদন্তকারী এসআইটি আরও খননের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

For All Latest Updates

TAGGED:

MASS BURIAL CASEDHARMASTHALA MASS MURDERকর্ণাটকের ধর্মস্থলে গণকবরDHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.