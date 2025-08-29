নয়াদিল্লি, 29 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী অপসারণের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে যে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠিত হয়েছে, তা মানুষের মনে ভরসা জোগাতে পারবে না ৷ শুক্রবার নিজের ব্লগে এর ছ'টি কারণ বিশ্লেষণ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷
তিনি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি-কে 'জাস্ট পলিটিক্যাল ক্যামফ্লেজ' অর্থাৎ রাজনৈতিক ছদ্মবেশ বলে কটাক্ষ করেছেন ৷ পাশাপাশি ডেরেক একটি তালিকায় দেখিয়েছেন, অতীতে যে দল যখন জেপিসি গঠন করেছে, তারা পরবর্তী নির্বাচনে হেরে গিয়েছে ৷
গত 21 অগস্ট বাদল অধিবেশন শেষ হয়েছে ৷ ঠিক আগের দিন লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী-সহ বাকি মন্ত্রীদের অপসারণের জন্য তিনটি সংশোধনী বিল- সংবিধান সংশোধন বিল (130তম সংশোধন) 2025, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল 2025, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার (সংশোধন) বিল 2025 পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
বিরোধীদের অভিযোগ, এই তিনটি সংশোধনী আচমকা পেশ করা হয়ে ৷ এনিয়ে তারা প্রস্তুতির কোনও সময় পায়নি ৷ বিলগুলি পেশের সময় ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে সংসদের নিম্নকক্ষে ৷ বিরোধী সাংসদরা ওয়েলে নেমে হইচই করতে থাকেন ৷ কোনও কোনও সাংসদ অমিত শাহের দিকে বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে ছুড়েও দেন ৷ এই ব্যাপক শোরগোলের মধ্যেই বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৷
সেদিন তিনি বিলগুলি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-তে পাঠানোর প্রস্তাব দেন ৷ পরদিন এই তিনটি সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পেশ করেন শাহ এবং পর্যালোচনার জন্য জেপিসি-তে পাঠানো হয় ৷
তিনটি সংশোধনী বিলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে- মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্য-কেন্দ্র স্তরের যে কোনও মন্ত্রী গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে গ্রেফতারির পর 30 দিনের মধ্যে জামিন না পেলে 31তম দিনে তাঁকে তাঁর পদ থেকে আইনি পথে অপসারণ করা যাবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে অপরাধটি এমন হতে হবে যাতে দোষী প্রমাণিত হলে পাঁচ বছরের বেশি সাজা হতে পারে ৷ এই বিলের বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া শিবিরের সব দলগুলিই ৷ এই তিনটি বিল নিয়ে পর্যালোচনায় গঠিত জেপিসি বয়কট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, এসপি, আপ ও উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ৷
ডেরেকের ছ'টি আপত্তি-
1. সংশ্লিষ্ট দলগুলি সংসদে তাদের শক্তির ভিত্তিতে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) সদস্যদের মনোনীত করে ৷ কমিটিতে শাসক দল বা তার জোট দলের সদস্যের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে ৷ তাছাড়া জেপিসির কাজ পর্যালোচনা ও পরামর্শ দেওয়া ৷ তার বেশি কিছু করার ক্ষমতা জেপিসির থাকে না ৷
2. 1987 সালে বোফর্স কনট্র্যাক্ট দুর্নীতির তদন্তে জেপিসি গঠিত হয় ৷ ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল সেই সময় জেপিসি বয়কট করে ৷ কারণ কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিল কংগ্রেসের ৷ বয়কট করা দু'টি দল এখনও বিজেপির জোট সঙ্গী ৷ তারা হল তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) এবং অসম গণ পরিষদ (এজিপি) ৷ পরে 1988 সালে কমিটি বোফোর্স দুর্নীতির রিপোর্ট পেশ করলেও বিরোধীরা রিপোর্টটি খারিজ করে দেয় ৷
3. 1993 সালে ব্যাঙ্কিং লেনদেনের নিরাপত্তায় বেনিয়মের তদন্তে রিপোর্ট পেশ করে জেপিসি ৷ তাতে 273টি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ তার মধ্যে মাত্র 87টি প্রস্তাব কার্যকর হয়েছিল ৷ এছাড়া 2013 সালে টেলিকম লাইসেন্স ও স্পেকট্রামের বণ্টন ও মূল্য নিয়ে গড়মিলের অভিযোগে গঠিত জেপিসি 74টি প্রস্তাব দেয় ৷ তার মধ্যে কতগুলি কার্যকর হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি ৷ কারণ সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে, সেই রিপোর্টই পেশ করা হয়নি সংসদে ৷
4. অগস্টা ওয়েস্টল্যান্ড ভিভিআইপি চপার দুর্নীতির তদন্তের জন্য জেপিসি গঠন করা নিয়ে 2013 সালে রাজ্যসভায় একটি প্রস্তাব পেশ হয় ৷ তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ৷ তিনি কারণ দর্শিয়েছিলেন, জেপিসি করে সরকার সুকৌশলে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেবে ৷ তাই কমিটির খাটাখাটনি সব বিফলে যাবে ৷
5. 2014 সাল থেকে সংসদে 11টি জেপিসি গঠন হয়েছে ৷ সাতটি ক্ষেত্রে সংসদীয় অধিবেশনের শেষ দিনে জেপিসি গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে 2004 থেকে 2014 সাল সময়কালে তিনটি জেপিসি গঠন করা হলেও কোনওটিই অধিবেশনের শেষ দিনে হয়নি ৷
6. ওয়াকফ সংশোধনী বিলের জেপিসি রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়েছিল ৷ এই বিল নিয়ে বিরোধীদের বক্তব্যগুলি ওই রিপোর্টে হোয়াইটনার দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ সেদিন সকালে বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকার্নি রিপোর্টটি রাজ্যসভায় পেশ করেন ৷ তখন বিরোধীরা তীব্র বিক্ষোভ দেখায় ৷ মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর বিজেপি সাংসদ ভ্রম সংশোধন পেশ করতে বাধ্য হন ৷ সেখানে বিরোধীদের বক্তব্যগুলিকে এডিট করা হয়েছিল ৷
যে দলগুলি জেপিসি গঠন করেছিল, তারাই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে
1987: বোফর্স তদন্তে কংগ্রেস যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করে ৷ 1989 সালের নির্বাচনের ফলাফল এমন হয়েছিল যে কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারেনি ৷ প্রথমে বিজেপি থেকে শুরু করে বামদলগুলির সমর্থন নিয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সরকার করেন ৷ পরে জনতা দলের আরেক নেতা চন্দ্রশেখর কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন ৷ সেই সরকারও মেয়াদ শেষ করতে পারেনি ৷
1992: হর্ষদ মেহতা দুর্নীতির তদন্তে কংগ্রেস জেপিসি গঠন করে ৷ পরবর্তী সময়ে 1996 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার গঠনে ব্যর্থ হয় ৷
2002 ও 2003: কেতন পারেখ দুর্নীতি এবং সফ্ট ড্রিঙ্কস-এ কীটনাশক ব্যবহার নিয়ে জেপিসি গঠন করে বিজেপি ৷ 2004 সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলে বিজেপি সরকার গড়তে ব্যর্থ হয় ৷
2011 ও 2013: 2জি দুর্নীতি ও ভিভিআইপি চপার কেনা দুর্নীতির তদন্তে কংগ্রেস জেপিসি গঠন করেছিল ৷ পরবর্তী সময় 2014 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় ৷
সংসদে দ্বিতীয় অন্যতম প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি জেপিসি বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ আপ এবং উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও একই পথে হেঁটেছে ৷