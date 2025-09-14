স্বপ্নে মায়ের ধমক খাচ্ছেন মোদি ! কংগ্রেসের নয়া এআই ভিডিয়ো ঘিরে এফআইআর বিজেপির

স্বপ্নে মায়ের ধমক খাচ্ছেন মোদি ! কংগ্রেসের নয়া এআই ভিডিয়ো ঘিরে এফআইআর বিজেপির
সম্প্রতি ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন বিহারের একটি মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মা-কে অপমান করার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই বিতর্ক এবার আরও বাড়াল কংগ্রেস ৷
Published : September 14, 2025 at 12:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 সেপ্ট্ম্বর: আবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর মা-কে অপমানের অভিযোগ ৷ এবার কাঠগড়ায় কংগ্রেস ৷ এআইয়ের সাহায্যে একটি ভিডিয়ো তৈরি করে এই দু'-জনকে অপমান করা হয়েছে দাবি করে দিল্লি পুলিশে এফআইআর দায়ের করল বিজেপি ৷
কয়েক সপ্তাহ আগে বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা চলার সময় কংগ্রেস-আরজেডির মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এবার আবার বিতর্কিত ভিডিয়ো পোস্ট করে শিরোনামে বিহার কংগ্রেস ৷ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দিল্লি বিজেপির নির্বাচনী সেলের কনেভনার সঙ্কেত গুপ্ত ৷
10 সেপ্টেম্বর বিহার কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি এআই ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় ৷ তার সঙ্গে লেখা ছিল, "সাহেবের স্বপ্নে মা এলেন ৷" ওই ভিডিয়োর শুরুতে এক ব্যক্তিকে দেখা যায় ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর চেহারার খানিকটা সাদৃশ্য আছে ৷ তিনি বলেছেন, "আজকের ভোট চুরির কাজ হয়ে গিয়েছে ৷ এবার ঘুমিয়ে পড়ি ৷ " এরপর দেখা যায় তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন এক বৃদ্ধা ৷ রীতিমত ধমকের সুরে ছেলেকে তিনি বলছেন, "তুই নোটবন্দির সময় আমায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার লাইনে দাঁড় করিয়েছিলি ৷ আমার পা ধুইয়ে দেওয়া নিয়ে রিল বানিয়েছিস ৷ বিহারে আমার নাম নিয়ে রাজনীতি করছিস ৷ আবারও তুই বিহারে নাটক করার চেষ্টা করছিস ৷ রাজনীতির জন্য আর কত নীচে নামবি ! " ভিডিয়োর শেষ অংশে দেখা যায় এ পর্যন্ত শুনে ওই ব্যক্তির ঘুম ভেঙে গিয়েছে ৷ শরীরে অস্বস্তি নিয়ে তিনি কোনওরকমে উঠে বসেছেন ৷ 36 সেকেন্ডের ওই ভিডিয়ো ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ ঘটনায় মানহানি থেকে শুরু করে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা-সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷
এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, "রাহুল গান্ধি অনেক নীচে নেমেছেন ৷ তিনি নিজি মা-কে সম্মান করেন না ৷ আর তাই অন্য কারও মা-কে সম্মান করবেন এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ এআই ব্যবহার করে ফেক ভিডিয়ো তৈরি করা বেআইনি ৷ এর বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ "
ভোটমুখী বিহারে মায়ের অপমানের অভিযোগকে ইস্যু করে আগেই কংগ্রেস ও আরজেডি-কে তুলোধনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সম্প্রতি ভোটাধিকার যাত্রার মঞ্চ থেকে তাঁর মায়ের উদ্দেশে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে ৷ কয়েক দিন আগে এই প্রসঙ্গে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান থেকে তিনি বলেন, "আমি হয়তো আরজেডি-কংগ্রেসকে ক্ষমা করে দেব ৷ কিন্তু আমার মা-কে অসম্মান করায় বিহারের মানুষ তাদের কখনও ক্ষমা করবে না ৷"