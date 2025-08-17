নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: মায়ের চরিত্র ভালো নয়। আচমকা বহু বছর পর নাকি তাঁর অতীতের জীবনের ঘটনা জানতে পেরেছে ছেলে। এমন কথা শুনে দেরি না-করে বাবা'কে ফোন করে সবটা জানায় সে ৷ তার সন্দেহ, মা অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে তাদের ঠকাচ্ছেন ৷ সে সময় বাবা, মা ও বোন গিয়েছিলেন সৌদি আরবে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, তাঁরা সেখানে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন ৷ মা দিল্লি ফিরে আসতেই শুরু হয় হেনস্থা ৷ ছেলে তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করে বলেও অভিযোগ ৷ ঘটনার কথা পুলিশকে জানিয়েছেন, নির্যাতিতার 25 বছরের মেয়ে ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, গত 25 জুলাই সৌদি আরবে হজ করতে গিয়েছিলেন 65 বছরের ওই নির্যাতিতা ৷ সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর 75 বছরের স্বামী ও 25 বছরের মেয়ে ৷ সেখান থেকে তাঁরা ফেরেন গত 1 অগস্ট। সৌদিতে থাকাকালীন ছেলে বারবার বাবাকে ফোন করত। ছেলের দাবি, মায়ের 'চরিত্র খারাপ'। অন্য পুরুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। মায়ের সঙ্গে অতীতে ঘটে যাওয়া এমনকিছু ঘটনা সে নাকি জানতে পেরেছে ৷ তাই দিল্লি ফিরেই মায়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করা উচিত, বাবাকে এমনই পরামর্শ দিয়েছিল অভিযুক্ত ৷
বাড়ি ফিরতেই 39 বছরের ছেলে মায়ের সঙ্গে অকথ্য অত্যাচার করতে শুরু করে ৷ শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় ৷ তারপর দরজা বন্ধ করে, মা-কে ছুরি নিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার ভয়ও দেখায় ৷ কিল, চড় থেকে ঘুষি এমকী লাথিও মারতে থাকে ৷ এরপর তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনার কথা জানাজানি হলে পরিবারের সম্মান নষ্ট হতে পারে ৷ এই আশঙ্কায় পুলিশের দ্বারস্থ হতে চাননি মা ৷ কিন্তু 25 বছরের মেয়ে এমন ঘটনা আর চেপে রাখতে পারেননি ৷ মা-কে নিয়ে স্থানীয় পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি ৷
পুলিশের বক্তব্য -
সংবাদসংস্থা পিটিআইকে স্থানীয় থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মেয়ের বয়স আমুমানিক 25 বছর ৷ তিনি মা-কে নিয়ে তাঁদের থানায় আসেন ৷ সমস্ত কথা খুলে বলেন ৷ বোনের অভিযোগ তাঁর দাদা সম্প্রতি, মা-কে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। মায়ের গায়ে হাতও তুলেছে ৷ গত 1 অগস্ট ওই পরিবার সৌদি থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর, দাদা মা-কে মারধর করা শুরু করে ৷ দিনের পর দিন যৌন নির্যাতনও করে ৷ ভয়ে কিছু দিনের জন্য মা দিদির শ্বশুরবাড়িতে থাকতে যান। ফিরে এসেও রেহাই পাননি ৷
নির্যাতিতার মেয়ে আরও জানান, গত 11 অগস্ট, রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ দিদির বাড়ি থেকে তাঁদের হাউজ কাজি এলাকায় বাড়িতে ফিরে আসেন মা ৷ সে সময় দাদা জানায়, মায়ের সঙ্গে আলাদা করে কিছু কথা বলতে চায় ৷ মা না-করলেও সে জোর করে ৷ পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে আবারও মারধর এবং ধর্ষণ করে ৷
পুলিশের ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ভয় ও লজ্জার কারণে, বৃদ্ধা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটি সামনে আনতে চাননি ৷ তিনি মেয়ের সঙ্গে একই ঘরে ঘুমোতেন। 14 অগস্ট ভোর সাড়ে 3টে নাগাদ অভিযুক্ত ছেলে আবারও মা-কে ধর্ষণ করে ৷ তারপরই মা ও মেয়ে আর থাকতে না-পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ ভারতীয় ন্যস সংহিতার (BNS)-সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্ত ছেলে গ্র্যাজুয়েট ৷ কিন্তু বর্তমানে সে বেকার ৷ অন্যদিকে, নির্যাতিতা গৃহবধর স্বামী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী।