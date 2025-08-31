নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: মন্দিরের প্রসাদ দেওয়া নিয়ে বচসা ৷ সেবাইতকে পিটিয়ে 'খুন' করল একদল যুবক ৷ নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির কালকাজি মন্দিরে ৷ শুক্রবার রাতের এই ভয়াবহ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ খুনের পরই এক অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা ৷ বাকি চারজন গ্রেফতার হয়েছে শনিবার ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সেবাইতের নাম যোগেন্দ্র সিং (35) ৷ মন্দির লাগোয়া একটি সিসিটিভি ক্যামেরায় হত্যার সেই ছবি ধরা পড়েছে ৷ দেখা গিয়েছে, একদল যুবক ক্রমাগত লাঠি দিয়ে সেবাইতের উপর আঘাতে করে চলেছে ৷ আর তার জেরে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ওই মধ্যবয়সি ৷
ঘটনার পর অতুল পাণ্ডে নামে এক অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা ৷ পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ জানা গিয়েছে, 30 বছরের অতুল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের বাসিন্দা ৷ আপাতত থাকে দিল্লির দক্ষিণপুরী এলাকায় ৷ পরে আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকি চার অভিযুক্তের মধ্যে আছে মোহন ওরফে ভুরা এবং কুলদীপ নামে দুই যুবক ৷ তাদের বয়স 19-20 বছরের আশপাশে ৷ দু'জনেই স্থানীয় তুঘলাকাবাদ এলাকার বাসিন্দা ৷ বাকি দু'জন হল 26 বছর বয়সি নীতীন পাণ্ডে ও তার বাবা অনিল কুমার ৷ তাঁর বয়স 55 বছর ৷
দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণপূর্ব) হেমন্ত তিওয়ারি জানান, মৃত সেবাইত উত্তরপ্রদেশের হারদোই জেলার বাসিন্দা ৷ দীর্ঘ 15 বছর ধরে কালকাজির এই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। শুক্রবার রাতে একদল যুবক মন্দিরে এসে দেবীর দর্শনের পর বিশেষ 'চুন্নি প্রসাদ' দাবি করে । কিন্তু তা পাওয়া যায়নি ৷ এই নিয়ে শুরু হয় বচসা ৷ মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ৷ তারপরই খুন হতে হয় ওই ব্যক্তিকে ৷
রাত সাড়ে 9টা নাগাদ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে ঘটনাটি জানান স্থানীয়রা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় পুলিশকর্মীরা ৷ গুরুতর আহত সেবাইতকে এইমস হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় কালকাজি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহীতার 103(1) নম্বর এবং 3(5) নম্বর ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান ডিসিপি ৷ এই পাঁচজন ছা়ড়া আরও কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেও জানান তিনি ৷
कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है?— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 30, 2025
भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं… https://t.co/0WbyjP5Cus
নৃশংস এই ঘটনায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "কালকাজি মন্দিরের ভিতরে একজন সেবাইততে নির্মমভাবে হত্যা করার আগে এই দুষ্কৃতীরা একটুও ভয় পায়নি ৷ এটা আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা ছাড়া আর অন্য কিছু হতেই পারে না ৷ বিজেপির চারটি ইঞ্জিন দিল্লিকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে এখন মন্দিরেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । দিল্লিতে কি আর কেউ সত্যিই নিরাপদ?"
कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुन्नी नहीं देने पर मंदिर के सेवादार की पीट-पीटकर हत्या की गई। कल रात की घटना है ।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 30, 2025
मंदिर के सेवादार की ऐसी निर्मम हत्या ?
कैसे हिंदू बन गए हैं हम लोग ?
दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं । पुलिस बस राजनैतिक कामों में व्यस्त है । पुलिस बस… pic.twitter.com/k4JqWwFcUB
কালকাজি মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন ৷ হৃদয়বিদারক এই ঘটনার দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি ৷ সাধারণ সম্পাদক বলেন, "ঘটনাটি রাত 9টা নাগাদ ঘটেছে ৷ মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং সেবাইতদের সংগঠন ঘটনায় দ্রুত এবং স্বচ্ছ বিচারের দাবি জানিয়েছেন ৷" প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, নিয়ম ভেঙে মন্দির চত্বরে হট্টগোল শুরু করে অভিযুক্তরা ৷ এ কথা উল্লেখ করে সিদ্ধার্থ বলেন, "যোগেন্দ্র অভিযুক্তদের মন্দিরের নিয়ম রক্ষার কথা বলেন ৷ তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তারা ৷ তাঁকে মারতে শুরু করেন ৷ কয়েক প্রজন্ম ধরে মন্দিরের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলেছেন সেবাইতরা ৷ অথচ আজ তাঁদেরই একজনকে এভাবে প্রাণ দিতে হল ৷ দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ৷"