প্রসাদ নিয়ে বচসা, মন্দিরের সেবাইতকে পিটিয়ে খুন ! - TEMPLE SERVITOR BEATEN TO DEATH

পুলিশ জানিয়েছে, লোহার রড এবং লাঠি দিয়ে সেবাইতের উপর চড়াও হন 10-15 জন যুবক ৷ তার জেরে প্রাণ যায় ওই ব্যক্তির ৷

নয়াদিল্লির কালকাজি মন্দির (ইটিভি ভারত)
Published : August 31, 2025 at 11:38 AM IST

নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: মন্দিরের প্রসাদ দেওয়া নিয়ে বচসা ৷ সেবাইতকে পিটিয়ে 'খুন' করল একদল যুবক ৷ নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির কালকাজি মন্দিরে ৷ শুক্রবার রাতের এই ভয়াবহ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ খুনের পরই এক অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা ৷ বাকি চারজন গ্রেফতার হয়েছে শনিবার ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সেবাইতের নাম যোগেন্দ্র সিং (35) ৷ মন্দির লাগোয়া একটি সিসিটিভি ক্যামেরায় হত্যার সেই ছবি ধরা পড়েছে ৷ দেখা গিয়েছে, একদল যুবক ক্রমাগত লাঠি দিয়ে সেবাইতের উপর আঘাতে করে চলেছে ৷ আর তার জেরে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ওই মধ্যবয়সি ৷

ঘটনার পর অতুল পাণ্ডে নামে এক অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা ৷ পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ জানা গিয়েছে, 30 বছরের অতুল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের বাসিন্দা ৷ আপাতত থাকে দিল্লির দক্ষিণপুরী এলাকায় ৷ পরে আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকি চার অভিযুক্তের মধ্যে আছে মোহন ওরফে ভুরা এবং কুলদীপ নামে দুই যুবক ৷ তাদের বয়স 19-20 বছরের আশপাশে ৷ দু'জনেই স্থানীয় তুঘলাকাবাদ এলাকার বাসিন্দা ৷ বাকি দু'জন হল 26 বছর বয়সি নীতীন পাণ্ডে ও তার বাবা অনিল কুমার ৷ তাঁর বয়স 55 বছর ৷

কালকাজি মন্দিরে ভক্তদের ভিড় (ইটিভি ভারত)

দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণপূর্ব) হেমন্ত তিওয়ারি জানান, মৃত সেবাইত উত্তরপ্রদেশের হারদোই জেলার বাসিন্দা ৷ দীর্ঘ 15 বছর ধরে কালকাজির এই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। শুক্রবার রাতে একদল যুবক মন্দিরে এসে দেবীর দর্শনের পর বিশেষ 'চুন্নি প্রসাদ' দাবি করে । কিন্তু তা পাওয়া যায়নি ৷ এই নিয়ে শুরু হয় বচসা ৷ মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ৷ তারপরই খুন হতে হয় ওই ব্যক্তিকে ৷

রাত সাড়ে 9টা নাগাদ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে ঘটনাটি জানান স্থানীয়রা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় পুলিশকর্মীরা ৷ গুরুতর আহত সেবাইতকে এইমস হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় কালকাজি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহীতার 103(1) নম্বর এবং 3(5) নম্বর ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান ডিসিপি ৷ এই পাঁচজন ছা়ড়া আরও কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেও জানান তিনি ৷

নৃশংস এই ঘটনায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "কালকাজি মন্দিরের ভিতরে একজন সেবাইততে নির্মমভাবে হত্যা করার আগে এই দুষ্কৃতীরা একটুও ভয় পায়নি ৷ এটা আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা ছাড়া আর অন্য কিছু হতেই পারে না ৷ বিজেপির চারটি ইঞ্জিন দিল্লিকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে এখন মন্দিরেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । দিল্লিতে কি আর কেউ সত্যিই নিরাপদ?"

কালকাজি মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন ৷ হৃদয়বিদারক এই ঘটনার দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি ৷ সাধারণ সম্পাদক বলেন, "ঘটনাটি রাত 9টা নাগাদ ঘটেছে ৷ মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং সেবাইতদের সংগঠন ঘটনায় দ্রুত এবং স্বচ্ছ বিচারের দাবি জানিয়েছেন ৷" প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, নিয়ম ভেঙে মন্দির চত্বরে হট্টগোল শুরু করে অভিযুক্তরা ৷ এ কথা উল্লেখ করে সিদ্ধার্থ বলেন, "যোগেন্দ্র অভিযুক্তদের মন্দিরের নিয়ম রক্ষার কথা বলেন ৷ তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তারা ৷ তাঁকে মারতে শুরু করেন ৷ কয়েক প্রজন্ম ধরে মন্দিরের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলেছেন সেবাইতরা ৷ অথচ আজ তাঁদেরই একজনকে এভাবে প্রাণ দিতে হল ৷ দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ৷"

কালকাজি মন্দিরে ভক্তদের ভিড় (ইটিভি ভারত)

দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণপূর্ব) হেমন্ত তিওয়ারি জানান, মৃত সেবাইত উত্তরপ্রদেশের হারদোই জেলার বাসিন্দা ৷ দীর্ঘ 15 বছর ধরে কালকাজির এই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। শুক্রবার রাতে একদল যুবক মন্দিরে এসে দেবীর দর্শনের পর বিশেষ 'চুন্নি প্রসাদ' দাবি করে । কিন্তু তা পাওয়া যায়নি ৷ এই নিয়ে শুরু হয় বচসা ৷ মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ৷ তারপরই খুন হতে হয় ওই ব্যক্তিকে ৷

রাত সাড়ে 9টা নাগাদ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে ঘটনাটি জানান স্থানীয়রা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় পুলিশকর্মীরা ৷ গুরুতর আহত সেবাইতকে এইমস হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় কালকাজি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহীতার 103(1) নম্বর এবং 3(5) নম্বর ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান ডিসিপি ৷ এই পাঁচজন ছা়ড়া আরও কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেও জানান তিনি ৷

নৃশংস এই ঘটনায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "কালকাজি মন্দিরের ভিতরে একজন সেবাইততে নির্মমভাবে হত্যা করার আগে এই দুষ্কৃতীরা একটুও ভয় পায়নি ৷ এটা আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা ছাড়া আর অন্য কিছু হতেই পারে না ৷ বিজেপির চারটি ইঞ্জিন দিল্লিকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে এখন মন্দিরেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । দিল্লিতে কি আর কেউ সত্যিই নিরাপদ?"

কালকাজি মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন ৷ হৃদয়বিদারক এই ঘটনার দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি ৷ সাধারণ সম্পাদক বলেন, "ঘটনাটি রাত 9টা নাগাদ ঘটেছে ৷ মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং সেবাইতদের সংগঠন ঘটনায় দ্রুত এবং স্বচ্ছ বিচারের দাবি জানিয়েছেন ৷" প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, নিয়ম ভেঙে মন্দির চত্বরে হট্টগোল শুরু করে অভিযুক্তরা ৷ এ কথা উল্লেখ করে সিদ্ধার্থ বলেন, "যোগেন্দ্র অভিযুক্তদের মন্দিরের নিয়ম রক্ষার কথা বলেন ৷ তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তারা ৷ তাঁকে মারতে শুরু করেন ৷ কয়েক প্রজন্ম ধরে মন্দিরের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলেছেন সেবাইতরা ৷ অথচ আজ তাঁদেরই একজনকে এভাবে প্রাণ দিতে হল ৷ দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ৷"

