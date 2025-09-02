নয়াদিল্লি, 2 সেপ্টেম্বর: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদ, শারজিল ইমাম থেকে শুরু করে আরও সাতজনের জামিন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট । 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে হিংসার ঘটনায় UAPA ধারায় এই ক'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি নবীন চাওলা এবং বিচারপতি শালিন্দর কৌরের একটি বেঞ্চ খালিদ, ইমাম, মহম্মদ সেলিম খান, শিফা উর রেহমান, আতহার খান, মীরান হায়দার, আব্দুল খালিদ সাইফি, গলফিশা ফাতিমা এবং শাদাব আহমেদের জামিন খারিজ করে দেয়। শুনানির পর 9 জুলাইয়ের আদেশ সংরক্ষণ করে রেখেছিল আদালত ৷
অভিযুক্তরা 2020 সাল থেকে জেলে রয়েছেন। ট্রায়াল কোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার বিরোধিতা করে হাইকোর্টে আবেদন করেন তাঁরা । সরকার সেই জামিন আবেদনের বিরোধিতা করে বলেছিল, দিল্লির ঘটনা কোনও স্বতঃস্ফূর্ত হিংসার মামলা নয় । বরং এটি এমন একটি ঘটনা যার উদ্দেশ্য অশুভ ছিল ৷ তাছাড়া এটি পূর্বপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র।
শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা জানান, কোনও ব্যক্তি যদি নিজের দেশের বিরুদ্ধে কিছু করেন তাহলে খালাস না পাওয়া পর্যন্ত জেলে থাকাই ভালো । এর বিরুদ্ধে ইমামের আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাঁর মক্কেলরা ঘটনার স্থান, সময় এবং খালিদ সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । তাঁর বক্তৃতা এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট কখনও কোনও অস্থিরতাকে ডেকে আনার সমর্থনে ছিল না।
2020 সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা উমর খালিদ-সহ বাকিদের ইউএপিএ ধারায় গ্রেফতার করা হয় ৷ এই ঘটনায় বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় 53 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ 700 জনেরও বেশি জখম হয়েছিলেন ৷ 36 বছর বয়সি এই গবেষক-ছাত্রকে 2020 সালের 13 সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সেই থেকে তিনি জেলে রয়েছেন। একাধিকবার উমর খালিদের জামিন খারিজ হয়েছে আদালতে ৷
সিএএ এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন 2020 সালে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল দিল্লিতে । এই মামলায় ইমামকে 2020 সালের 25 অগস্ট গ্রেফতার করা হয় । নিম্ন আদালতে জামিন প্রত্যাখ্যানের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার সময়, ইমাম, খালিদ এবং অন্যান্যরা তাদের দীর্ঘ কারাবাস এবং জামিনপ্রাপ্ত অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের সঙ্গে সমতা বজায় রাখার কথা উল্লেখ করেন । কিন্তু শেষমেশ তাঁদের জামিন দিল না দিল্লি হাইকোর্ট ৷