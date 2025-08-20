ETV Bharat / bharat

বাসভবনেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপর 'হামলা' ! নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে - DELHI CM REKHA GUPTA

বাসভবনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ বিজেপির ৷ অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে চড় মারা হয়েছে, চুল ধরেও টানা হয়েছে ৷

DELHI CM REKHA GUPTA
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : August 20, 2025 at 9:54 AM IST

নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: দিল্লির সিভিল লাইনসে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার বাসভবন ৷ বুধবার সকালে সেখানেই একটি কর্মসূচি চলছিল ৷ তিনি সাধারণ মানুষদের অভাব-অভিযোগ শুনছিলেন ৷ সেইসময় তাঁর উপর হামলার চেষ্টা করা হয় বলে বিজেপির অভিযোগ ৷ অভিযুক্তকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রেখার এই সাপ্তাহিক 'জন সুনওয়াই' অনুষ্ঠানে 'হামলার চেষ্টার' তীব্র নিন্দা করেছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব ৷ সমালোচনা করেছে কংগ্রেসও ৷

দলীয় সূত্রের খবর, রেখার উপর এক ব্যক্তি হামলা চালনোর চেষ্টা করেন। তাঁর বয়য় আনুমানিক 35 বছর ৷ বিজেপির আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে চড় মারা হয়েছে, চুল ধরেও টানা হয়েছে ৷ যদিও দলের একাংশের এই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব জানিয়েছেন, এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে ৷ ওই ব্যক্তি প্রথমে 'জন সুনওয়াই'এ মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু কাগজপত্র দিয়েছিলেন ৷ তারপরই রেখা গুপ্তার উপর আচমকা আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ ৷

নিরাপত্তা জোরদার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার বাসভবনে -

হামলার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। বাসভবনে নিযুক্ত থাকা নিরাপত্তার কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন ৷ ওই ব্যক্তিতে আটক করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷ মুখ্যমন্ত্রী আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন, বীরেন্দ্র সচদেব ৷

অভিযুক্তের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে -

বাসভবনে হামলার চেষ্টার ঘটনার পর দিল্লি পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে ব্যারিকেড করেছে ৷ সঙ্গে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷ এদিকে, অভিযুক্তকে আটক করা গেলেও তিনি কেন হামলা চালালেন তা নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তাকে সিভিল লাইনস থানায় নিয়ে গিয়েছে।

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য -

রেখা গুপ্তার উপর হামলার চেষ্টার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে জানিয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ এদিন এক্স পোস্টে কেজরিওয়াল লিখেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর আক্রমণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতভেদ এবং প্রতিবাদ মেনে নেওয়া যায় ৷ কিন্তু হিংসার ঘটনা কখনই কাম্য নয় ৷ আমি নিশ্চিত দিল্লি পুলিশ এর যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আশা করি, মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছেন।"

কংগ্রেসের মন্তব্য -

রেখা গুপ্তার উপর হামলার বিষয়ে দিল্লির কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র যাদব বলেন, "এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী পুরো দিল্লির নেতৃত্ব দেন ৷ আমি মনে করি, এই ধরনের ঘটনা কখনও কাম্য নয়। কিন্তু এই ঘটনা নারী নিরাপত্তার দিক থেকে উদ্বেগজনক ৷" এরপরই কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, "যদি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীই নিরাপদ না হন, তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকবেন?"

