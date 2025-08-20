নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: দিল্লির সিভিল লাইনসে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার বাসভবন ৷ বুধবার সকালে সেখানেই একটি কর্মসূচি চলছিল ৷ তিনি সাধারণ মানুষদের অভাব-অভিযোগ শুনছিলেন ৷ সেইসময় তাঁর উপর হামলার চেষ্টা করা হয় বলে বিজেপির অভিযোগ ৷ অভিযুক্তকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রেখার এই সাপ্তাহিক 'জন সুনওয়াই' অনুষ্ঠানে 'হামলার চেষ্টার' তীব্র নিন্দা করেছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব ৷ সমালোচনা করেছে কংগ্রেসও ৷
দলীয় সূত্রের খবর, রেখার উপর এক ব্যক্তি হামলা চালনোর চেষ্টা করেন। তাঁর বয়য় আনুমানিক 35 বছর ৷ বিজেপির আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে চড় মারা হয়েছে, চুল ধরেও টানা হয়েছে ৷ যদিও দলের একাংশের এই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব জানিয়েছেন, এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে ৷ ওই ব্যক্তি প্রথমে 'জন সুনওয়াই'এ মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু কাগজপত্র দিয়েছিলেন ৷ তারপরই রেখা গুপ্তার উপর আচমকা আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ ৷
নিরাপত্তা জোরদার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার বাসভবনে -
হামলার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। বাসভবনে নিযুক্ত থাকা নিরাপত্তার কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন ৷ ওই ব্যক্তিতে আটক করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷ মুখ্যমন্ত্রী আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন, বীরেন্দ্র সচদেব ৷
অভিযুক্তের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে -
বাসভবনে হামলার চেষ্টার ঘটনার পর দিল্লি পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে ব্যারিকেড করেছে ৷ সঙ্গে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷ এদিকে, অভিযুক্তকে আটক করা গেলেও তিনি কেন হামলা চালালেন তা নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তাকে সিভিল লাইনস থানায় নিয়ে গিয়েছে।
দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য -
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 20, 2025
मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों।
রেখা গুপ্তার উপর হামলার চেষ্টার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে জানিয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ এদিন এক্স পোস্টে কেজরিওয়াল লিখেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপর আক্রমণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতভেদ এবং প্রতিবাদ মেনে নেওয়া যায় ৷ কিন্তু হিংসার ঘটনা কখনই কাম্য নয় ৷ আমি নিশ্চিত দিল্লি পুলিশ এর যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আশা করি, মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছেন।"
কংগ্রেসের মন্তব্য -
রেখা গুপ্তার উপর হামলার বিষয়ে দিল্লির কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র যাদব বলেন, "এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী পুরো দিল্লির নেতৃত্ব দেন ৷ আমি মনে করি, এই ধরনের ঘটনা কখনও কাম্য নয়। কিন্তু এই ঘটনা নারী নিরাপত্তার দিক থেকে উদ্বেগজনক ৷" এরপরই কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, "যদি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীই নিরাপদ না হন, তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকবেন?"