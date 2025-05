ETV Bharat / bharat

পাকিস্তানের হাতে পরমাণু অস্ত্র কি নিরাপদ, শ্রীনগরে প্রশ্ন রাজনাথের - RAJNATH VISITS SRINAGAR

শ্রীনগরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ( ছবি: এএনআই ভিডিয়ো )

By PTI Published : May 15, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 2:49 PM IST 1 Min Read

শ্রীনগর, 15 মে: পাকিস্তানের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র কি সুরক্ষিত ? অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হওয়ার পাঁচদিন পর জম্মু-কাশ্মীরে গিয়ে এই প্রশ্ন তুললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ বৃহস্পতিবার তিনি উপত্যকায় পৌঁছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রণ রেখায় সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ৷ শ্রীনগরে বাদামি বাগ ক্যানটনমেন্টে গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে কথাও বলেন মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য ৷

এদিন বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজনাথ বলেন, "অপারেশন সিঁদুর সফল হয়েছে ৷ পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের আমরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছি, বিশ্বের কোনও জায়গাতেই তারা সুরক্ষিত নয় ৷ আমি সারা বিশ্বকে বলতে চাই, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের ব্ল্যাকমেলকে কোনও গুরুত্ব দিইনি ৷ দুনিয়া জানে, কতবার পাকিস্তান ভারতকে এভাবে হুমকি দিয়েছে ৷ আজ শ্রীনগর থেকে আমি পুরো বিশ্বকে একটা প্রশ্ন করব, এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুবৃত্ত দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র কি সত্যিই নিরাপদ ? আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা আইএইএ পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের উপর নজরদারি চালাক ৷" তিনি আরও বলেন, "গত 35-40 বছর ধরে ভারত সীমান্তে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ৷ আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কত দূর যেতে পারি, আজ ভারত সারা বিশ্বকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ৷" তল্লাশি অভিযানে নিকেশ 1 জঙ্গি, পুলওয়ামায় চলছে এনকাউন্টার

