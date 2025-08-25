ETV Bharat / bharat

গণেশ বোঝেন বইকি ! 15 বছর ধরে সাংকেতিক আরাধনায় অন্য পুজো ওদের - GANESH CHATURTHI 2025

বোঝানোর অসুবিধের জন্য মূর্তি তৈরি থেকে তা বিসর্জন, প্রতিটা পর্যায়ে যুক্ত থাকেন কেবল ক্লাব সদস্যরা ৷ নারায়ণ সাহুর প্রতিবেদনে আজ অন্য গণেশ পুজো ৷

DEAF and DUMB community GANESH PUJA
পুজো প্রস্তুতির ফাঁকে আলোচনায় মূক ও বধির কমিউনিটির সদস্যরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read

কটক, 25 অগস্ট: মন্ত্রোচ্চারণে অপারগ ওরা ৷ তাতে কী ! মনে ভক্তি থেকেই 15 বছর ধরে চলছে গণেশ আরাধনা ৷ এমনকী প্রতিমা বানায়ও এই মূক ও বধির শিল্পীরা ৷ 15 বছর ধরে সাংকেতিক ভাষায় ভগবানকে মনোস্কামনা জানিয়ে আসছে ওরা ৷ কটকের তুলসীপুর এলাকায় গেলে দেখতে পাবেন এই অনন্য গণেশ উৎসব ৷

যদিও একটি বৃহত্তর সম্প্রদায় 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে গণেশ পুজো করে আসছে ৷ তবে গত 15 বছর ধরে বধির এবং শ্রবণে দুর্বল সদস্যরা তাদের সংঘ ক্লাবে আলাদা করে পুজো করে আসছে ৷ তারা মূর্তি তৈরি থেকে শুরু করে পুজো, সাজসজ্জা এবং প্রসাদের আয়োজন - সবকিছু নিজেরাই তৈরি করে ৷ মূর্তি গড়া থেকে পুজোর যাবতীয় কাজ করে নিজেদের আত্মনির্ভরতা প্রদর্শন করে ৷

DEAF and DUMB community GANESH PUJA
প্রতিমাকে সাজানোর কাজে ব্যস্ত ক্লাবের সদস্যরা (ইটিভি ভারত)

প্রতিমা তৈরি নিয়ে প্রতিবন্ধকতা আসতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান বধির ভাস্কর ও সম্প্রদায়ের নেতা কৃষ্ণ নায়ক ৷ তাঁর কথায়, "যোগাযোগের বাধার কারণে নিজেদের মূর্তি গড়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল । যখন আমরা নিয়মিত মূর্তিকারদের (ভাস্করদের) আমাদের প্রতিমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করি, তারা আমাদের সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারতেন না । অনেক সময়, ভুল ধরণের প্রতিমা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত । তাই আমরা আমাদের নিজস্ব প্রতিমা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই । আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইউটিউবে ভিডিয়ো দেখে গণেশ প্রতিমা তৈরির শিল্প শিখেছি ৷"

পুজো প্রস্তুতির শুরু হয় কীভাবে

জানা গিয়েছে, কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই, তারা ঐতিহ্যবাহী কৌশলগুলি অধ্যয়ন করে এবং ধীরে ধীরে গণেশ মূর্তি তৈরির জটিল শিল্পে দক্ষতা অর্জন করে । স্থানীয়রা বলে যে তাদের কাজের মান এখন প্রায়শই পেশাদার ভাস্করদের ছাড়িয়ে যায় ।

DEAF and DUMB community GANESH PUJA
প্রতিমা তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজে ক্লাবের সদস্যরা (ইটিভি ভারত)

উৎসবের দু'মাস আগে থেকেই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয় ৷ সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ৷ যেহেতু বেশিরভাগই বিভিন্ন সংস্থায় পূর্ণকালীন কর্মী, তাই তারা সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে নিজেদের দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করে থাকেন ।

চাহাটা নামক জায়গা থেকে তারা খাঁটি মাটি সংগ্রহ করে ৷ এরপর গড়গড়িয়া ঘাট থেকে চলে খড় সংগ্রহের কাজ ৷ সবটাই হয় নিজেদের দৈনিক কাজের পর ৷ আর্থিক দিকগুলো সম্মিলিতভাবে পরিচালিত হয় ৷ 350 জনেরও বেশি সম্প্রদায়ের সদস্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা দেন । স্থানীয় মানুষও অনুদান প্রদানে এগিয়ে আসেন ।

শিল্পীর বক্তব্য

এই বিষয়ে শিল্পী কৃষ্ণ বলেন, "উপকরণ কেনাকাটা করা চ্যালেঞ্জিং ৷ কারণ দোকানদারদের বোঝার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তাগুলি লিখতে হয় । আমরা সাংকেতিক ভাষায় যোগাযোগ করি ৷ তাই আয়োজন করা সহজ নয় । কিন্তু এখন এটি একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ৷ এলাকার পরিবারগুলিও এই উদযাপনে যোগ দেয় ৷ তবে এই পুজো সম্পূর্ণরূপে সাংকেতিক ভাষায় পরিচালিত হয় । আমরা একটি ডিসপ্লে বোর্ডে সময়সূচি এবং আচারের সময় সম্পর্কে নির্দেশাবলী রেখেছি ৷"

DEAF and DUMB community GANESH PUJA
কটকে গণেশ পুজোয় মূক ও বধির ক্লাব (ইটিভি ভারত)

সমিতির সম্পাদকের বক্তব্য

বধির ও শ্রবণশক্তিহীন সমিতির সম্পাদক অভি মোহান্তি বলেন, "আমাদের উদযাপনের ধরণ অন্যদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে ৷ কিন্তু আমাদের কাছে এটিই সর্বোত্তম উপায়, আনন্দ, ভক্তি এবং গর্বে পরিপূর্ণ । এই পুজো সত্যিই আমাদের নিজস্ব বলে মনে হয় ৷ কারণ মূর্তি তৈরি থেকে বিসর্জন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে আমরা জড়িত ।"

পুজোর মধ্যে দিয়েই সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ করে তারাও

তুলসীপুর গণেশ উৎসব একটি উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে প্রার্থনার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই এবং এটি সঙ্গীত বা নৃত্যের শব্দের উপর নির্ভর করে না । শিল্পী কৃষ্ণের কথায়, "এভাবেই আমরা স্থানীয়দের পুজোর মতো অনুভূতি পাই নিজেদের মধ্যে ৷ মনে হয় পুজোর মূলধারার সঙ্গে যুক্ত আমরাও । এটি আমাদের সম্প্রদায়ের অভিযোজন, অর্জন এবং দৃঢ়তার শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা সম্পর্কেও । আমরা সম্মিলিতভাবে যোগাযোগের বাধা অতিক্রম করতে শিখেছি ৷"

