মুম্বই, 16 অগস্ট: কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেশের নানা প্রান্তে উৎসবের মেজাজ। মুম্বই, গোয়া এবং গুজরাত, মূলত এই জায়গাগুলিতেই দহি হাণ্ডি উৎসবের রমরমা। শনিবার বিকেলে মুম্বইয়ের মানখুর্দে দহি হাণ্ডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী তথা ভক্তরা (যাঁদের গোবিন্দা বলা হয়) একটি শক্তিশালী মানব পিরামিড তৈরি করতে মত্ত ছিল ৷ এরই মাঝে দলের এক ভক্ত দুধ, মাখন ও দইভরা হাঁড়ি উপরে উঠে বাঁধার চেষ্টা করেন। তখনই ঘটে যায় অঘটন ৷
প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 32 বছরের ওই যুবক এদিন উপর থেকে পড়ে মারা যান ৷ সেইসঙ্গে এদিন রাজ্যজুড়ে (মুম্বই, থানে এবং মহানগর অঞ্চল) ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যে অন্যান্য অংশে অনুষ্ঠিত দহি হাণ্ডি উৎসবে কমপক্ষে 30 জন গোবিন্দ (ভক্ত) আহত হয়েছেন ৷ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তরফে আরও জানা গিয়েছে, জগমোহন শিবকিরণ চৌধুরীকে এদিন তড়িঘড়ি শতাব্দী গোবন্দি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷
দহি হাণ্ডি উৎসব -
ভগবান কৃষ্ণের জন্মদিনে দহি হাণ্ডি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দহি হাণ্ডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা একটি শক্তিশালী মানব পিরামিড তৈরি করতে একসঙ্গে মেতে ওঠেন। দলের একজন ব্যক্তি হাণ্ডিতে পৌঁছনোর জন্য শীর্ষে উঠে দুধ, মাখন ও দইভর্তি হাঁড়ি ভাঙার চেষ্টা করেন। সমন্বয়, ভারসাম্য ও দলগতভাবে এই কাজ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ৷
কীভাবে চালু দহি হাণ্ডি উৎসব ?
এই উৎসবের পিছনে একটি সুন্দর গল্প পরিচিত রয়েছে লোকমুখে। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, মাখন ও দই (দহি) ছিল শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয়। পুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে মাখন, দুধ ও দই চুরি করে খেতে ভালোবাসতেন। এই নিয়ে গ্রামবাসীরা যশোদার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। এরপরই গোপালের হাত থেকে মাখন ও দই বাঁচাতে যশোদাই গ্রামবাসীদের বুদ্ধি দেন, মাটির পাত্রে সেগুলি এমন উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হোক যাতে ছোট্ট নানহার হাত সেই পর্যন্ত না-পৌঁছয়।
কিন্তু, এভাবে কি আর বালগোপালকে আটকানো যায়? তখনই নতুন বুদ্ধি বের করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধুদের নিয়ে একটি 'পিরামিড' তৈরি করে ফেলেন। মানুষকে নিয়ে তৈরি ওই পিরামিডের মাথায় উঠে মাখন ও দইয়ের হাঁড়ি ভাঙাই ছিল এসবের মূল লক্ষ্য। সেখান থেকে চলে আসছে এই 'দহি হাণ্ডি উৎসবের'। যাঁদের নিয়ে ওই 'পিরামিড' তৈরি হয়, তাঁদের বলা হয় 'গোবিন্দা'। আর যিনি সকলের পিঠে উঠে, দই বা মাখনের হাঁড়ি ভাঙতে পারেন তাঁকে পুরষ্কৃত করেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা।