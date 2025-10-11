মাঝ আকাশে বিমানের উইন্ডশিল্ডে ফাটল !
মাঝ আকাশে উইন্ডশিল্ডে ফাটল দেখতে পান পাইলট ৷ ঘটনার সময় বিমানে 79 জন যাত্রীর পাশাপাশি পাঁচ বিমানকর্মীও ছিলেন ৷
Published : October 11, 2025 at 2:28 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 4:25 PM IST
বেঙ্গালুরু, 11 অক্টোবর: মাঝ আকাশে বিমানের উইন্ডশিল্ডে ফাটল ! সঙ্গে সঙ্গে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে খবর পাঠানো হয় ৷ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে বিমানটিকে চেন্নাইের বিমানবন্দরে নামানো হয় ৷ সৌভাগ্যবশত বিমানে থাকা যাত্রী বা বিমান কর্মী- কারও কোনও ক্ষতি হয়নি ৷
ইন্ডিগো এয়ারলায়েন্সের বিমানটি মাদুরাই থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ তখন শুক্রবার রাত 10.07 মিনিট ৷ বিমানে 79 জন যাত্রী এবং পাঁচ জন বিমানকর্মী ছিলেন ৷ চেন্নাইয়ের উদ্দেশে যাওয়ার সময় মাঝআকাশে হঠাৎ উইন্ডশিল্ডে সামান্য ফাটল দেখা দেয় ৷ পাইলট সঙ্গে সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বিমানটি অবতরণের জন্য চেন্নাই বিমানবন্দরের এটিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ এটিসি-র আধিকারিকরা নিরাপদে অবতরণের জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেন ৷
শেষমেশ রাত 11.12 মিনিট নাগাদ চেন্নাই বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে ইন্ডিগো বিমান ৷ সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিগোর বিমানটিকে কার্গো বিমানের জন্য সংরক্ষিত 'রিমোট বে এরিয়া'য় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ বিমানটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷ কী কারণে উইন্ডশিল্ডে ফাটল ধরল সেটা জানার কাজ হচ্ছে ৷
সৌভাগ্যবশত এই সময়ের মধ্যে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ বিমানে থাকা 79 জন যাত্রী নিরাপদে বিমানবন্দরে নামেন ৷ ইতিমধ্যে অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন' (ডিজিসিএ) এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ শনিবার ভোর 5টায় ওই বিমানটির কোঝিকোড় যাওয়ার কথা ছিল ৷ অন্য একটি বিমানে যাত্রীদের কোঝিকোড় পাঠানো হয়েছে ৷ জুন মাসে আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ার পর থেকে বিমান যাত্রা ঘিরে দেশের নানা প্রান্তে একাধিক অপ্রীতিকর ঘটনা ৷ এদিনের বিপত্তির হাত ধরে আবারও ফিরল সেই স্মৃতি ৷
এর আগে গত 11 অক্টোবর পুনে থেকে দিল্লিগামী আলাস্কা এয়ারলায়েন্সের বিমানের সঙ্গে পাখির ধাক্কা লাগে ৷ কিন্তু নিরাপদে বিমানটি দিল্লিতে অবতরণ করে ৷ সব যাত্রী ও বিমানকর্মীদের নিরাপদে নামিয়ে আনা হয় ৷
এদিকে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ড্রিমলাইনার বিমানের দু'টি ঘটনার পর বোয়িং বিমান বাতিল করার আর্জি জানিয়েছে পাইলটদের সংগঠন 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস' (এফআইপি) ৷ বিমানচালকদের সংগঠন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছে, ড্রিমলাইনারের সব বিমানের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হোক ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ অডিট করুক ডিজিসিএ ৷
এফআইপি জানিয়েছে, গত 9 অক্টোবর এয়ার ইন্ডিয়ার AI154 বিমানটি ভিয়েনা থেকে দিল্লি যাচ্ছিল ৷ কিন্তু মাঝপথে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য বিমানটিকে দুবাইয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এছাড়া 4 অক্টোবর AI117 বিমানটি অমৃতসর থেকে বার্মিংহাম বিমানবন্দরে অবতরণের সময় যান্ত্রিক গোলোযোগ দেখা দেয় ৷