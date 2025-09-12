উপস্থিত সস্ত্রীক ধনখড়, শপথ নিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন
জুলাই মাসে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন আচমকাই ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড় ৷ এবার তাঁর উত্তরসূরি বেছে নিল দেশ ৷
Published : September 12, 2025 at 12:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 সেপ্টেম্বর: 73 বছর বাদে আবারও দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে আসীন হলেন এক রাধাকৃষ্ণন ৷ শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ তিনি হলেন দেশের 15তম উপরাষ্ট্রপতি ৷ সংসদীয় রীতি মেনে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এর আগে 1952 সালের দেশের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ৷ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবেও এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে পেয়েছে দেশ ৷ সাত দশক পর পুনরাবৃত্তি হল সেই ইতিহাসের ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ৷ শপথ নেওয়ার পর রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন দেশের নয়া উপ-রাষ্ট্রপতি ৷ অনুষ্ঠানে সদ্য প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ও তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতি ঘিরে তরজা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন সংসদের অধিবেশন শেষে অসুস্থতার কথা বলে পদত্যাগ করেন ধনখড় ৷ তাঁর আচমকা পদত্যাগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুমুল জল্পনার সৃষ্টি হয় ৷
উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে নির্বাচন কমিশন ৷ প্রাথমিকভাবে সরকার পক্ষ চেয়েছিল বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচন ছাড়াই উপরাষ্ট্রপতি খুঁজে নিতে ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ নির্বাচনে শাসক ও বিরোধীদের লড়াই হয় ৷ গত মঙ্গলবার সেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷
তিনি পেয়েছেন 452টি ভোট ৷ বিরোধী শিবিরের প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি পান 300টি ভোট ৷ সন্ধ্যায় ভোটের ফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার ৷ মানে 152টি ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হন এনডিএ প্রার্থী ৷ আরএসএস ঘনিষ্ঠ সিপি রাধাকৃষ্ণন হলেন দক্ষিণ ভারতের প্রথম ওবিসি উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তামিলনাড়ু থেকে নির্বাচিত তৃতীয় উপ-রাষ্ট্রপতি ৷
এতদিন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব সামলেছেন জগদীপ ধনথড় ৷ পদমর্যাদা বলে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্য়ান ৷ সেদিক থেকে ধনখড়ের ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ বিরোধী সাংসদরা অভিযোগ করেছেন সংসদের উচ্চকক্ষে তাঁদের কণ্ঠরোধ করতেন ধনখড় ৷ শুধু তাই নয়, তৃণমূল থেকে শুরু করে কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলের সাংসদদের বহিস্কারও করা হয়েছে বারবার ৷ পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল বিরোধীরা ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, এবার উপ-রাষ্ট্রপতির কার্য পদ্ধতিতে বদল আসতে পারে ৷ মৃদুভাষী সিপি রাধাকৃষ্ণনের আমলে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেকটাই কম ৷