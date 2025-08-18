হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ফের এক রাজ্যপালকে বেছে নিল এনডিএ ৷ মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনকে উপ-রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ৷ তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দু'বারের সাংসদ বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ৷ রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের দাবি, সিপি রাধাকৃষ্ণনকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে বাছাইয়ের নেপথ্যে দক্ষিণী রাজ্যে পদ্মফুল ফোটানোই উদ্দেশ্য বিজেপির ৷
গত 21 জুলাই সংসদে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন রাতে হঠাৎ শারীরিক কারণে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড় ৷ বাংলার রাজ্যপাল থাকাকালীন 2022 সালের অগস্টে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন তিনি ৷ 2027 সালের অগস্টে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু ধনখড়ের পদত্যাগের কারণে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হচ্ছে ৷ আগামী 9 সেপ্টেম্বর সংসদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের সাংসদরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতি বেছে নেবেন ৷
উপ-রাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ-এর প্রার্থী মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ রাজনীতিতে পরিচিত মুখ রাধাকৃষ্ণনকে 'তামিলনাড়ুর মোদি' বলা হয়ে থাকে ৷ 1990 সাল থেকে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা ৷ 1998 সাল এবং 1999 সাল, পরপর দু'বারের নির্বাচনে কোয়েম্বাটুর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ শুধু তাই নয়, ডিএমকে-র শক্তঘাঁটি তামিলনাড়ুতে সেই দলের প্রার্থীকেই দেড় লক্ষ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দক্ষিণী রাজ্যে বিজেপির সবচেয়ে বড় ছিনিয়ে আনেন তিনি ৷ একটু একটু করে দক্ষিণের এই রাজ্যের বিজেপির আধিপত্য স্থাপন করেছেন সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷
তবে, বিজেপির এই নেতার রাজনৈতিক উত্থানে যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে ৷ 1998 সালে কোয়েম্বাটুরে আয়োজিত এক সভায় তাঁর হয়ে প্রচারে আসেন তৎকালীন বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানী ৷ সভার কিছুক্ষণ আগে সেখানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে প্রাণ হারান 58 জন ৷ হামলার পরিকল্পনা করেছিল আল-উম্মা এবং টিএনএমএমকে ৷ পরে সেই হামলায় পাকিস্তানের আইএসআই-এর যোগের বিষয়টি প্রকাশ্য়ে আসে ৷ ঘটনার গভীর ক্ষত থেকে যায় ৷ দক্ষিণী রাজ্যের রাজনীতিতে বিজেপির শক্তিশালী মুখ হিসেবে সিপি রাধাকৃষ্ণনের অবস্থানে কোনও ভাটা পড়েনি ৷
তামিলনাড়ুর মোদি কেন বলা হয় ?
মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, দক্ষিণ ভারতে বিজেপির একটি শক্ত স্তম্ভ হলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ 16 বছর বয়সে আরএসএস এবং জনসংঘে যোগদান করেন তিনি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো রাজনীতিতে পরিচিতি থাকার কারণে সমর্থকরা তাঁকে 'তামিলনাড়ুর মোদি' বলে সম্বোধন করেন ৷
ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে রাধাকৃষ্ণনের ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক উমেশ চতুর্বেদী বলেন, "নয়ের দশকে দক্ষিণের রাজনীতিতে তখনও বিজেপির সেভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেনি ৷ সেই সময় তামিলনাড়ুতে দলের হয়ে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ তাঁর রাজনৈতিক যাত্রায় কংগ্রেস এবং ডিএমকে-র যথেষ্ট প্রভাব ছিল ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও 1998 সালের লোকসভা নির্বাচনে ডিএমকে প্রার্থী কেআর সুবিয়ানকে দেড় লক্ষ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী হন সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷"
উল্লেখ্য, 1998 সালের নির্বাচনে 4 লক্ষ 49 হাজার ভোট পান সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ ডিএমকে প্রার্থী পান 3 লক্ষ 4 হাজার ভোট এবং কংগ্রেস প্রার্থী পান 40 হাজার 739টি ভোট ৷ দক্ষিণ ভারতে সেটা ছিল বিজেপির সবচেয়ে বড় জয় ৷ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার পতনের পর ফের 1999 সালে লোকসভা নির্বাচন হয় ৷ সেই নির্বাচনেও বিজেপির 49.21 শতাংশ ভোট পান রাধাকৃষ্ণন ৷ 55 হাজারেরও বেশি ব্যবধানে সিপিআই প্রার্থী আর নাল্লাকান্নুকে হারান তিনি ৷
তবে 2004 সালের নির্বাচনে সিপিআই প্রার্থী কে সুব্বারায়ানের কাছে 60 হাজার ভোটে হেরে যান সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ 2009 সালে কোয়েম্বাটুর আসনে জিকেএস সেলভাকুমারকে প্রার্থী করে বিজেপি ৷ যদিও সিপিএম প্রার্থী পিআর নটরাজনের কাছে হেরে যান তিনি ৷ 2014 সালে সিপি রাধাকৃষ্ণনকে ফের প্রার্থী করে বিজেপি ৷ কিন্তু এডিএমকে-এর প্রার্থী পি নগরাজনের কাছে হেরে যান তিনি ৷
মহাদেবের ভক্ত
উপ-রাষ্ট্রপতির পদে সিপি রাধাকৃষ্ণনের মনোনয়ন জাতীয় রাজনীতিতে আরও একবার চর্চায় চলে এসেছে ঝাড়খণ্ডের রাজভবন ৷ কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন দ্রৌপদী মুর্মু ৷ 2015 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের সাংবিধানিক প্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি ৷ ঠিক তেমনই এনডিএ উপ-রাষ্ট্রপতি প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণনও ছিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল ৷ 2023 সালের 18 ফেব্রুয়ারি থেকে 2024 সালের 30 জুলাই পর্যন্ত সেই দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷
ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল থাকাকালীন সাংবাদিক উমেশ চতুর্বেদীর সঙ্গে পরিচিতি বাড়ে সিপি রাধাকৃষ্ণনের ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক জানান, মহাদেবের পরম ভক্ত হলেন বিজেপির এই নেতা ৷ নিরামিষাশী রাধাকৃষ্ণন সময় পেলে তা মহাদেবের আরাধনায় অতিবাহিত করেন ৷ তাঁর কাকা কোয়েম্বাটুরের কংগ্রেস সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও আরএসএস এবং জনসংঘে যোগ দেন ৷ খুব অল্প হিন্দি বোঝেন তিনি ৷ ঠিকভাবে হিন্দিতে কথাও বলতে পারেন না সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷