পরিচ্ছন্নতা-পরিষেবায় যাত্রীদের আস্থা অর্জনই লক্ষ্য, ট্রেনের হাউসকিপিং কর্মীদের বার্তা রেলের

ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের আস্থা অর্জনের জন্য রেল বোর্ড সমস্ত জোনকে ট্রেনের হাউসকিপিং সার্ভিস কর্মীদের জন্য কাউন্সেলিং সেশন করার নির্দেশ দিয়েছে।

Railway housekeeping staff
ট্রেনের হাউসকিপিং পরিষেবা (ছবি: সংগৃহীত)
author img

By PTI

Published : September 11, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের আস্থা অর্জন করার জন্য রেল বোর্ড তার সমস্ত জোনকে ট্রেনের হাউসকিপিং সার্ভিস কর্মীদের জন্য কাউন্সেলিং সেশন করার নির্দেশ দিয়েছে।

বোর্ড, সমস্ত জোনের কাছে লিখিত তার চিঠিতে বলেছে যে, সদস্য (ট্র্যাকশন এবং রোলিং স্টক) সাম্প্রতিক অন-বোর্ড ট্রেন পরিদর্শনের সময় সিস্টেমের উন্নতির পরামর্শ দিয়েছেন, যার মধ্যে হাউসকিপিং সার্ভিস কর্মীদের পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বোর্ডের চিঠিতে সদস্য (ট্র্যাকশন এবং রোলিং স্টক) উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "সকল ট্রেনের হাউসকিপিং সার্ভিস (OBHS) কর্মীদের ট্রেন যাত্রার শুরুতে নিজেদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এবং যাত্রীদের মধ্যে তাঁদের প্রতি আস্থা তৈরি করার জন্য পরামর্শ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, হাউসকিপিং কর্মীরা ভ্রমণের সময়-সহায়তা করার জন্য উপলব্ধ থাকার আস্বাস দেবে ।"

বোর্ডের চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "এই অনুশীলনটি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেনের হাউসকিপিং সার্ভিস (OBHS) কর্মীদের দৈনিক কাউন্সেলিং করা উচিত।" রেল বোর্ড সমস্ত জোনকে এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

2006 সালে রেল বোর্ড ছয়টি মেইল ​​এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে পাইলট প্রকল্প হিসেবে OBHS প্রকল্প শুরু করে। পরে অন্যান্য ট্রেনেও OBHS পরিষেবা সম্প্রসারিত করা হয়। কর্তাদের মতে, বর্তমানে, এই প্রকল্পটি 1,200 জোড়ারও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মেইল ​​এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে চলছে।

এই প্রকল্পের অধীনে, রেল বোর্ড ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (IRCTC) কে টয়লেট, দরজা-সহ কোচগুলির সামগ্রিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্যাটারিং এবং বেডরোল পরিষেবার মতো বিভিন্ন যাত্রী সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছে।

সম্প্রতি, ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG) সংসদের উভয় কক্ষে উপস্থাপিত তাদের প্রতিবেদনে বলেছে যে, 2023 সালে 15টি ট্রেনে (পূর্ব উপকূল রেলওয়ে জোন ছাড়া প্রতিটি জোনে একটি করে ট্রেন) OBHS-এর নিরীক্ষার সময় বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সিএজি জানিয়েছে যে, বিলাসপুর রাজধানী এক্সপ্রেস, পুনে-সেকেন্দরাবাদ শতাব্দী এক্সপ্রেস, কোটা-পটনা এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল এবং গোরক্ষপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস-সহ 15টি ট্রেনের মধ্যে 13টিতেই দুর্গন্ধযুক্ত শৌচাগার এবং ওয়াশ বেসিন, দরজার সামনে ময়লা রাখার মতো ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সিএজি তার রিপোর্টে বলেছে, সিএজি 2021-22 এবং 2021-23 সালে রেল কর্মকর্তাদের পরিদর্শনে ঘাটতি লক্ষ্য করেছে, যা রেল বোর্ডের মে 2010 সালের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছে। "পরিদর্শনে ঘাটতি, চুক্তিভিত্তিক বিধানের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক ত্রুটির উদাহরণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, ঠিকাদারদের উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।"

সূত্রের খবর, সিএজি-র অডিট রিপোর্টের পর, রেল বোর্ড ওবিএইচএস-এর কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য বর্তমান নির্দেশিকাগুলি কার্যকর করার বিষয়ে বেশ গুরুতর হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তারা সিস্টেমটি উন্নত করার জন্য পরিদর্শন করছেন।

