বিজাপুর, 18 অগস্ট: ফের মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ হলেন এক জওয়ান ৷ আরও তিন জওয়ান এই বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৷
সোমবার বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে ছত্তিশগড় পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন ৷ ঘটনায় আরও তিন জওয়ান আহত হয়েছেন বলে আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে।
এদিন সকালে নিরাপত্তাবাহিনীর কয়েক জন জওয়ান বিজাপুরের ভোপালপত্তনম কাছে ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে টহল দিচ্ছিলেন ৷ তখনই অসাবধানতাবশত মাওবাদীদের পুঁতে রাখা একটি বিস্ফোরকে (আইইডি) পা দিয়ে ফেলেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়।
রবিবারই রাজ্য পুলিশের একটি দল এবং ডিআরজি-র একটি দল মাও বিরোধী অভিযানে বের হয় ৷ এদিন সকালে সেই অভিযানের সময়ই ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান এলাকায় এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে একজন শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন। এই এলাকায় ডিআরজি একটি দল দু'দিন ধরে মোতায়েন রাখা হয়েছিল।
বিস্ফোরণে ডিআরজি (রাজ্য পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড) জওয়ান দীনেশ নাগ শহিদ হয়েছেন ৷ এছাড়া আরও তিন জওয়ান আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ রবিবার শুরু হওয়া মাও অভিযান সম্পর্কে পরে জানানো হবে বলে তিনি জানান।
উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ের বিজাপুর বরাবরই মাওবাদীদের শক্ত ডেরা ৷ পুলিশের এএসপি চন্দ্রকান্ত গোবর্ণ জানিয়েছেন, আহত তিন জওয়ানের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল ৷ তাঁদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷
এর আগে এই বিজাপুর জেলাতেই মাওবাদীরা চিল্লা মার্কা গ্রামের কাছে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। বিজাপুরের এসপি জিতেন্দ্র যাদব বিস্ফরণের খবরটি নিশ্চিত করেছেন। ঘটনাটি ভোপালপত্তনম এলাকার জাতীয় উদ্যান এলাকার উল্লুর উপত্যকায় হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের আগেও বিজাপুরের ভৈরমগড় ব্লকে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে একজন জওয়ান আহত হন। তল্লাশির জন্য বেরিয়ে আসা জওয়ানরা মাতওয়াড়া থানা এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এই সময় তাঁরা আইইডি বিস্ফোরণের কবলে পড়েন।