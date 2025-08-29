নয়াদিল্লি, 28 অগস্ট: সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ থেকে আসা দুষ্কৃতীদের হাতে ভারতীয় নাগরিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল বিএসএফ ৷ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বৃহস্পতিবার ভারতের তরফে এই উদ্বেগের কথা তুলে ধরা হয় ৷ আলোচনায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার পাশাপাশি অপরাধ দমনের জন্য সীমান্তে দ্রুত ফেন্সিং নির্মাণের বিষয়টিও তোলে বিএসএফ ৷
2024 সালের অগস্ট মাসে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য প্রতিবেশী দেশে গিয়েছে। এর আগে বিজিবি-র একটি প্রতিনিধিদল 17 থেকে 20 ফেব্রুয়ারি আলোচনার জন্য দিল্লিতে এসেছিল। এরপর 25 থেকে 28 অগস্ট পর্যন্ত ঢাকায় আলোচনায় বসে দু'পক্ষ ৷ পিলখানায় বিজিবি সদর দফতরে এই বৈঠকে 4096 কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর একটি যৌথ সম্মতিপত্রে স্বাক্ষরও করে দুই প্রতিপক্ষ ৷
ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী ৷ বাংলাদেশের তরফে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন বিজিবির ডিজি মেজর জেনারেল মহম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। বৈঠক শেষে বিবৃতিতে দিয়ে বিএসএফ জানিয়েছে, "বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের হাতে বিএসএফ কর্মী এবং ভারতীয় নাগরিকদের আক্রান্ত হওয়া থেকে শুরু করে পাথর ছোঁড়া বন্ধ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে বৈঠকে ৷ পাশাপাশি, বাংলাদেশে ভারত বিরোধী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বৈঠকে বলা হয়েছে ৷ "
বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম সীমান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর খবর সম্প্রচার করছে বলে বৈঠকে দাবি করে বিএসএফ ৷ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করা এবং সীমান্তের ওদিক থেকে হওয়া হামলা প্রতিরোধের ফেন্সিং প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার কথাও বলা হয়েছে। বিএসএফের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাহিনীর জওয়ানদের প্রায় 5000 বডি-ওয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷
বিজিবি দাবি করেছে, ভারতীয় বাহিনীর হাতে তাদের জওয়ানদেরও প্রাণ গিয়েছে ৷ অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ভারতের তরফে বলা হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকদের উপর আক্রমণ নেমে এলেই বাহিনী জবাব দেয় ৷ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে দুষ্কৃতীদের হামলায় 68 জন বিএসএফ কর্মী আহত হয়েছিলেন ৷ 2025 সালের জুন পর্যন্ত এই সংখ্যা 35-এরও বেশি।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই পক্ষই আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন, অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, মানব পাচার এবং অন্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধ থেকে দূরে থাকতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে। উভয় পক্ষ পারস্পরিকভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্তের 150 গজের মধ্যে স্থগিত উন্নয়নমূলক কাজ আবারও শুরু করতে গঠনমূলক আলোচনা করতেও সম্মত হয়েছে। 2026 সালের মার্চ মাসে আবারও এই ধরনের বৈঠক করবে ভারত ও বাংলাদেশ ৷
