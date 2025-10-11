তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠক নেই কোনও মহিলা সাংবাদিক, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা
আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সাংবাদিক বৈঠকে কোনও মহিলা সাংবাদিক ছিলেন না ৷ পুরুষ সাংবাদিকদের সংখ্যাও সামান্য ৷ কেন, প্রশ্ন বিরোধীদের ৷
Published : October 11, 2025 at 7:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হাতে গোনা কয়েকজন পুরুষ সাংবাদিক ৷ নেই কোনও মহিলা সাংবাদিক ৷ এই পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ গতকাল আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ এরপর তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ কিন্তু সেখানে কোনও মহিলা সাংবাদিক ছিলেন না ৷ এমনকী পুরুষ সাংবাদিকের সংখ্যাও ছিল সীমিত ৷
সাধারণত, দেশের যে কোনও সাংবাদিক বৈঠকেই পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা সাংবাদিকদেরও দেখা যায় ৷ তাহলে কি তালিবান সরকারের চাপেই মহিলা সাংবাদিকদের সেখানে থাকতে দেওয়া হয়নি ? তালিবান সরকারের আমলে আফগানিস্তানে মহিলাদের উপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ৷ রাস্তায় বেরনোর অধিকারও নেই তাঁদের ৷ এদিকে ভারতে তার ঠিক উল্টো ৷ এদেশে মেয়েরা উদারমনস্ক আবহাওয়ায় বড় হন ৷ সরকারের তরফে অবশ্য এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷
মোদি সরকার কি তাহলে তালিবানি চাপের মুখে মাথা নত করে মহিলা সাংবাদিকদের বৈঠকে ঢুকতে দিলেন না ? এই প্রশ্ন উঠেছে সাংবাদিক মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল সর্বত্র ৷ এই লিঙ্গ বৈষম্য় দেশের আধুনিক ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা মহিলাদের প্রতি অসম্মান ৷
Mr. Modi, when you allow the exclusion of women journalists from a public forum, you are telling every woman in India that you are too weak to stand up for them.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2025
In our country, women have the right to equal participation in every space. Your silence in the face of such… https://t.co/FyaxxCteK6
এই ইস্যুতে বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ রায় বরেলির কংগ্রেস সাংসদ রাহুল লেখেন, "আপনি যখন কোনও জনপরিসরে মহিলাদের আসতে দিচ্ছেন না, তখন আপনি ভারতের নারীদের বলছেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোর শক্তি তাঁদের নেই ৷ আমাদের দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান অংশীদারিত্বের অধিকার রয়েছে ৷ এই বৈষম্যের ঘটনায় আপনার (প্রধানমন্ত্রী) নীরবতা আপনার 'নারী শক্তি' স্লোগানের অসারতাকেই প্রকট করে ৷"
ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি, তালিবানের প্রতিনিধি দল ভারত সফরে এসেছে ৷ তাঁদের সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকরা নেই ৷ এই বিষয়ে আপনি আপনার অবস্থান পরিষ্কার করুন ৷" তাঁর প্রশ্ন, "নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ কি শুধুই একের পর এক নির্বাচনে জয়ী হওয়া? যে দেশে মহিলারাই মেরুদণ্ড এবং গর্ব, সেখানে কীভাবে মহিলাদের অপমান করার বিষয়টি সরকারি অনুমোদন পেল ?"
(Tali)ban on female journalists in India. Shocking and unacceptable that the Govt of India agreed to it - and that too in New Delhi on the eve of the International Day of the Girl Child— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 11, 2025
সরব হয়েছেন কংগ্রেসের কমিউনিকেশনসের ইনচার্জ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশও ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "ভারতে মহিলা সাংবাদিকরা নিষিদ্ধ (তালি)বান ! ভারত সরকার তালিবান সরকারের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে- এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক ৷ এমন কিছু মেনে নেওয়া সম্ভব নয় "
Govt has dishonoured every single Indian woman by allowing Taliban minister to exclude women journalists from presser. Shameful bunch of spineless hypocrites. pic.twitter.com/xxnqofS6ob— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 10, 2025
কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্রও বিজেপি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ তিনি লেখেন, "তালিবান মন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে না দিয়ে সরকার প্রত্যেক ভারতীয় মহিলাকে অসম্মান করেছে ৷ এই আচরণ লজ্জাজনক এবং ভণ্ডামির নামান্তর ৷"