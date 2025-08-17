ETV Bharat / bharat

হুমকি না দিয়ে 'ভোট চুরি'র তদন্ত করুক নির্বাচন কমিশন, পাল্টা কংগ্রেস - CONGRESS SLAMS ECI

রাহুল গান্ধি সাত দিনের মধ্যে হলফনামা না-দিলে তাঁর অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে ধরবে নির্বাচন কমিশন ৷ এর পাল্টা কমিশনকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে আক্রমণ করল কংগ্রেস ৷

Leader of Opposition Rahul Gandhi in Sasaram Bihar
বিহারের সাসারামে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (ছবি সৌজন্য: কংগ্রেসের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট)
By PTI

Published : August 17, 2025 at 7:37 PM IST

নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয় তাঁর ভোট চুরির অভিযোগের পক্ষে শপথ নিয়ে হলফনামা জমা দিন, নয়তো দেশের কাছে ক্ষমা চান ৷ রবিবার নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার কংগ্রেস সাংসদকে এই জন্য সাত দিন সময় দিয়েছেন ৷ রাহুল যদি হলফনামা জমা না দেন, তাহলে তাঁর অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে গণ্য করবে কমিশন, জানিয়েছেন ভোট পরিচালন সংস্থার শীর্ষ আধিকারিক ৷

নির্বাচন কমিশনের এই হুঁশিয়ারির পর কমিশনকে পাল্টা আক্রমণ করল কংগ্রেস ৷ দলের সাধারণ সম্পাদক (ইন-চার্জ কমিউনিকেশনস) জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে কমিশনকে কার্যত তুলোধনা করে লেখেন, "নির্বাচন কমিশন রাহুল গান্ধিকে হুমকি দিয়েছে ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা কমিশনের দেওয়া তথ্য থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন মাত্র ৷ কমিশনের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের অক্ষমতা তো বটেই, এমনকী পক্ষপাতদুষ্টতা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে ৷ ভয় না দেখিয়ে, হুমকি না দিয়ে এখন নির্বাচন কমিশনের সঠিক তদন্ত করা উচিত ৷"

গত 7 অগস্ট সাংবাদিক বৈঠক করে ভোট চুরির অভিযোগের অনলাইন প্রেজেন্টেশন করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ এই প্রেজেন্টেশনে রাহুল বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্র এবং মহাদেবপুরা বিধানসভার ভোটারের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানান, এই লোকসভা আসনে কংগ্রেস 6 লক্ষ 26 হাজার 208টি ভোট পেয়েছে ৷ বিজেপি পেয়েছে 6 লক্ষ 58 হাজার 915টি ভোট ৷ দুই দলের ব্যবধান মাত্র 32 হাজার 707টি ভোটের ৷

এই লোকসভার সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছ'টিতেই জয়ী হয়েছে কংগ্রেস ৷ শুধু মহাদেবপুরা বিধানসভায় 1 লক্ষ 14 হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপি কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে ৷ এখানে কংগ্রেসের অভিযোগ, মহাদেবপুরা বিধানসভায় 1 লক্ষ 250 টি ভোট চুরি হয়েছে ৷ এদিনই কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা কংগ্রেস সাংসদকে হলফনামা পাঠানোর কথা জানিয়ে চিঠি দেন ৷ কংগ্রেস সাংসদ তাতে রাজি হননি ৷

এই পরিস্থিতিতে বোন সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি দাদা রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, "সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার থেকে আর কোনও বড় শপথ হয় কি ?" এর পরদিনই আরও একধাপ এগিয়ে রাহুল গান্ধি চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, "মনে রাখবেন, মোদি মাত্র 25টি আসনের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ৷ প্রায় 25টি আসনে বিজেপির জয়ের ব্যবধান 35 হাজার কি তার থেকেও কম ৷ আমরা যদি নির্বাচনের ইলেক্ট্রনিক্স তথ্য হাতে পাই, তাহলে প্রমাণ করে দেব ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভোট চুরি করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ৷"

এদিকে রবিবার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাহুলের অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, "অভিযোগকারী কোনও হলফনামা (ডিক্লারেশন আনডার ওথ) দেননি ৷ তাহলে 1.5 লক্ষ ভোটারকে কি নির্বাচন কমিশনের নোটিশ পাঠানো উচিত হবে ? আগামী 7 দিনের মধ্যে কোনও ঘোষণাপত্র না দিলে দাবিগুলি ভিত্তিহীন ও অবৈধ বলে বিবেচনা করা হবে ৷ সাত দিনের মধ্যে ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে, নয়তো দেশের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ৷"

ভোট পরিচালন সংস্থার শীর্ষকর্তা জানান, শুধু একজন বলে বলেই সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে না ৷ চিরাচরিত সূর্য পূর্ব দিকেই উদয় হয় ৷ ভোট চুরির অভিযোগকে নির্বাচন কমিশন বা ভোটার কেউ ভয় পায় না ৷ এদিন যে সময় সাসারামে রাহুল ভোটার অধিকার যাত্রার সূচনা করছেন, সেই সময়ই সাংবাদিক বৈঠক করছিল নির্বাচন কমিশন ৷

দেশের স্বশাসিত সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থার বিরুদ্ধে সাসারাম থেকে রাহুল ফের সরব হন ৷ তাঁর পাল্টা অভিযোগ, তাঁকে ঘোষণাপত্র দেওয়ার কথা বলছে কমিশন ৷ কিন্তু একই ঘোষণাপত্র দেওয়ার জন্য বিজেপি নেতাকে চাপ দিচ্ছে না কমিশন ৷

