শীঘ্রই 'হাইড্রোজেন বোমা' ফাটবে ! বারাণসীতে ভোটচুরির অভিযোগ তুলে দাবি অলকা লাম্বার
মহিলা কংগ্রেসের এই সভানেত্রীর দাবি, এসআইআর নিয়ে লজ্জায় পড়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই আবহে আর কোনও রাজ্যে বিশেষ সংশোধন তারা করতে পারবে না ৷
Published : September 9, 2025 at 7:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: বারাণসী আসনে 2024 সালের লোকসভা ভোটে বিপুল কারচুপি করা হয়েছিল ৷ দেশবাসীর সামনে সেই তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস ৷ এবার এমনটাই দাবি করলেন মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলকা লাম্বা ৷ সেই সঙ্গে, বিহারে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়কেও স্বাগত জানান তিনি ৷
মঙ্গলবার ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস নেত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত একটি আসনে ভোটচুরির ঘটনা প্রকাশ করে 'পরমাণু বোমা' ফাটিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এবার লোকসভা নির্বাচনে বারাণসী আসনে ভোট চুরির ঘটনা নিয়ে 'হাইড্রোজেন বোমা' ফাটানোর প্রস্তুতি চলছে ৷ কংগ্রেস নেত্রীর দাবি, বারাণসীতে ভোট গণনার সময় 16তম রাউন্ড পর্যন্ত পিছিয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাহলে কীভাবে হঠাৎ করে তিনি দেড় লক্ষ ভোটে জিতে গেলেন! সুতরাং, ভোট চুরি হয়েছে ৷
বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রসঙ্গে দায়ের হওয়া মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানায়, প্রামাণ্য নথি হিসেবে আধার কার্ড গ্রহণ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ এতদিন পর্যন্ত ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের ক্ষেত্রে 11টি নথি জমা দেওয়া যেত ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি সূর্য কান্তর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এখন থেকে আধার কার্ডও গ্রহণ করতে হবে ৷ পাশাপাশি, নির্দেশিকা জারি করে বিষয়টি শীঘ্রই জানিয়ে দিতে হবে কমিশনকে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত ৷
এদিন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানান কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা ৷ তিনি বলেন, "ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছে আমাদের দল ৷ ইচ্ছাকৃতভাবে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের জন্য লড়াই করেছি আমরা ৷ বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত নির্বাচন কমিশনের এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছি ৷" উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে বিহারে আয়োজিত 15 দিনের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় অংশগ্রহণ করেন অলকা লাম্বাও ৷
অলকার মতে, কংগ্রেসের 'ভোট চোর গাদ্দি ছোর' স্লোগান দেশের মানুষকে সচেতন করতে ৷ বিশেষত বিহারবাসীকে সজাগ করার জন্য এই স্লোগানটি দিয়েছে তাঁর দল ৷ তিনি বলেন, "বিহারের সর্বত্র এই স্লোগান শোনা গিয়েছে ৷ ভোট বাক্সে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে ৷"
এদিন এসআইআর লাগুর সময় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেত্রী ৷ তিনি বলেন, " বিধানসভা নির্বাচনের দু'মাস আগে কোনও রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন করা হয় না ৷ কিন্তু পরিকল্পনা করে বিহারে সেটাই করা হয়েছে ৷" তবে এই বিষয়ে কমিশনকে যেভাবে লজ্জিত হতে হয়েছে, তাতে এরপর আর কোনও রাজ্যে এসআইআর লাগু করবে না কমিশন বলে মত অলকার ৷ অবশ্য কমিশন এমন কিছু করলে কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ করবে ৷ ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সর্বাত্মক প্রচার করা হবে বলেও জানান অলকা ৷
নির্বাচন কমিশনকে দুর্বল করে দিচ্ছে বিজেপি
কংগ্রেস নেত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের নির্বাচন কমিশন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদটিকে দুর্বল করে দিচ্ছে । অলকা লাম্বা বলেন, "এর আগে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শে এই পদে নিয়োগ করতেন রাষ্ট্রপতি ৷ সেখানে বিরোধী দলের নেতাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হত । কিন্তু, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করার জন্য মোদি সরকার এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করে দিয়েছে ৷"
বিহারবাসীর জন্য কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি
কংগ্রেস নেত্রীর অভিযোগ, বিহারের সঙ্গে সবসময় বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে । তিনি বলেন, "বিহার দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ মর্যাদা দাবি করে আসছে ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি । এই বিষয়গুলি থেকে বিহারের জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি ৷" অন্যদিকে, অলকা লাম্বা জানান, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে 'মাই বেহেন যোজনা'র আওতায় মহিলাদের 2500 টাকা করে দেওয়া হবে। অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে ইতিমধ্যে এই প্রকল্প চালু করেছে ৷ সেই সঙ্গে কংগ্রেস নেত্রী আরও জানান, ভোটে জিতলে বিহারের যুবসমাজের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে ৷