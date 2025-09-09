ETV Bharat / bharat

শীঘ্রই 'হাইড্রোজেন বোমা' ফাটবে ! বারাণসীতে ভোটচুরির অভিযোগ তুলে দাবি অলকা লাম্বার

মহিলা কংগ্রেসের এই সভানেত্রীর দাবি, এসআইআর নিয়ে লজ্জায় পড়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই আবহে আর কোনও রাজ্যে বিশেষ সংশোধন তারা করতে পারবে না ৷

ALKA LAMBA ON NARENDRA MODI
বারাণসীতে ভোটচুরির অভিযোগ কংগ্রেস নেত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 7:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: বারাণসী আসনে 2024 সালের লোকসভা ভোটে বিপুল কারচুপি করা হয়েছিল ৷ দেশবাসীর সামনে সেই তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস ৷ এবার এমনটাই দাবি করলেন মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলকা লাম্বা ৷ সেই সঙ্গে, বিহারে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়কেও স্বাগত জানান তিনি ৷

মঙ্গলবার ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস নেত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত একটি আসনে ভোটচুরির ঘটনা প্রকাশ করে 'পরমাণু বোমা' ফাটিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এবার লোকসভা নির্বাচনে বারাণসী আসনে ভোট চুরির ঘটনা নিয়ে 'হাইড্রোজেন বোমা' ফাটানোর প্রস্তুতি চলছে ৷ কংগ্রেস নেত্রীর দাবি, বারাণসীতে ভোট গণনার সময় 16তম রাউন্ড পর্যন্ত পিছিয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাহলে কীভাবে হঠাৎ করে তিনি দেড় লক্ষ ভোটে জিতে গেলেন! সুতরাং, ভোট চুরি হয়েছে ৷

ALKA LAMBA ON NARENDRA MODI
কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা (ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত)

বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রসঙ্গে দায়ের হওয়া মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানায়, প্রামাণ্য নথি হিসেবে আধার কার্ড গ্রহণ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ এতদিন পর্যন্ত ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের ক্ষেত্রে 11টি নথি জমা দেওয়া যেত ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি সূর্য কান্তর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এখন থেকে আধার কার্ডও গ্রহণ করতে হবে ৷ পাশাপাশি, নির্দেশিকা জারি করে বিষয়টি শীঘ্রই জানিয়ে দিতে হবে কমিশনকে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত ৷

এদিন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানান কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা ৷ তিনি বলেন, "ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছে আমাদের দল ৷ ইচ্ছাকৃতভাবে যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের জন্য লড়াই করেছি আমরা ৷ বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত নির্বাচন কমিশনের এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছি ৷" উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে বিহারে আয়োজিত 15 দিনের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় অংশগ্রহণ করেন অলকা লাম্বাও ৷

অলকার মতে, কংগ্রেসের 'ভোট চোর গাদ্দি ছোর' স্লোগান দেশের মানুষকে সচেতন করতে ৷ বিশেষত বিহারবাসীকে সজাগ করার জন্য এই স্লোগানটি দিয়েছে তাঁর দল ৷ তিনি বলেন, "বিহারের সর্বত্র এই স্লোগান শোনা গিয়েছে ৷ ভোট বাক্সে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে ৷"

এদিন এসআইআর লাগুর সময় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেত্রী ৷ তিনি বলেন, " বিধানসভা নির্বাচনের দু'মাস আগে কোনও রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন করা হয় না ৷ কিন্তু পরিকল্পনা করে বিহারে সেটাই করা হয়েছে ৷" তবে এই বিষয়ে কমিশনকে যেভাবে লজ্জিত হতে হয়েছে, তাতে এরপর আর কোনও রাজ্যে এসআইআর লাগু করবে না কমিশন বলে মত অলকার ৷ অবশ্য কমিশন এমন কিছু করলে কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ করবে ৷ ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সর্বাত্মক প্রচার করা হবে বলেও জানান অলকা ৷

নির্বাচন কমিশনকে দুর্বল করে দিচ্ছে বিজেপি

কংগ্রেস নেত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের নির্বাচন কমিশন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদটিকে দুর্বল করে দিচ্ছে । অলকা লাম্বা বলেন, "এর আগে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শে এই পদে নিয়োগ করতেন রাষ্ট্রপতি ৷ সেখানে বিরোধী দলের নেতাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হত । কিন্তু, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করার জন্য মোদি সরকার এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করে দিয়েছে ৷"

বিহারবাসীর জন্য কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি

কংগ্রেস নেত্রীর অভিযোগ, বিহারের সঙ্গে সবসময় বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে । তিনি বলেন, "বিহার দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ মর্যাদা দাবি করে আসছে ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি । এই বিষয়গুলি থেকে বিহারের জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি ৷" অন্যদিকে, অলকা লাম্বা জানান, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে 'মাই বেহেন যোজনা'র আওতায় মহিলাদের 2500 টাকা করে দেওয়া হবে। অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে ইতিমধ্যে এই প্রকল্প চালু করেছে ৷ সেই সঙ্গে কংগ্রেস নেত্রী আরও জানান, ভোটে জিতলে বিহারের যুবসমাজের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে ৷

পড়ুন: এসআইআর মামলা, বৈধ নথি হিসেবে আধার কার্ড গ্রহণের সুপ্রিম-নির্দেশ

For All Latest Updates

TAGGED:

LOKSABHA ELECTION IN VARANASI SEATVOTER ADHIKAR YATRABIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025ভোট চুরি নিয়ে কংগ্রেস নেত্রীALKA LAMBA ON NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.