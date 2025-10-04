ETV Bharat / bharat

কাফ সিরাপে বিষাক্ত ডাইথিলিন ! দেশের দুই রাজ্যে ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ কোল্ডরিফ

কাশির সিরাপের নমুনায় মিলেছে বিষাক্ত ডাইথিলিন গ্লাইকল এবং ইথিলিন গ্লাইকলের মতো বিপজ্জনক রাসায়নিক।

Cough Syrup Contains DEG
কাশির সিরাপের নমুনায় মিলেছে বিষাক্ত ডাইথিলিন গ্লাইকল এবং ইথিলিন গ্লাইকলের মতো রাসায়নিক (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : October 4, 2025 at 6:08 PM IST

নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মধ্যে কাশির সিরাপ নিয়ে তদন্ত আরও গভীর হয়েছে। কাশির সিরাপের নমুনায় মিলেছে বিষাক্ত ডাইথিলিন গ্লাইকল এবং ইথিলিন গ্লাইকলের মতো বিপজ্জনক রাসায়নিক।

শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে যে, তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে মেসার্স শ্রীসান ফার্মার তৈরি কোল্ডরিফ কাশির সিরাপে অনুমোদিত সীমার বাইরে ডাইথিলিন গ্লাইকল (DEG) পাওয়া গেয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন, ডাইথিলিন গ্লাইকল বা ইথিলিন গ্লাইকল (EG) রাসায়নিক কিডনির গুরুতর ক্ষতির অন্যতম কারণ হিসাবে পরিচিত।

তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে মেসার্স স্রেসান ফার্মার তৈরি কোল্ডরিফ-এর নমুনা পরীক্ষা মধ্যপ্রদেশ সরকারের অনুরোধে করা হয়েছিল। কারণ, তামিলনাড়ুতে তৈরি এই কাফ সিরাপ মধ্যপ্রদেশে সরবরাহ করা হয়েছিল। শুক্রবার, 3 অক্টোবরে প্রকাশিত নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট ফের উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে, কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের পরিধি বাড়িয়েছে। ছয়টি রাজ্যের 19টি ওষুধ উৎপাদন ইউনিটে ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ শুরু করা হয়েছে। এই পরিদর্শনগুলি ওষুধের মান সংক্রান্ত সমস্যার কারণগুলি নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার প্রতিরোধে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা নির্ধারণে সহায়তা করবে।

ইতিমধ্যে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সতর্ক থাকার এবং শিশুদের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাশির সিরাপ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরামর্শে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে, দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনও ধরণের কাশির সিরাপ একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। এই ওষুধগুলি সাধারণত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্যও সুপারিশ করা হয় না। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শিশুদের কাশি ওষুধ ছাড়াই সেরে যায়, তাই জল, বিশ্রাম এবং সহায়ক চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

বর্তমানে, মৃত্যুর মূল কারণ নির্ণয়ের জন্য একটি বহু-বিষয়ক দল কাজ করছে। এই দলে ICMR, NIV, NEERI, CDSCO এবং AIIMS নাগপুরের বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। শিশুদের মৃত্যু রাসায়নিকের সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা, নাকি অন্যান্য সংক্রমণ এবং পরিবেশগত কারণে হয়েছে, তা নির্ধারণের জন্য একাধিক বিশেষজ্ঞ দল বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষা করে কারণ অনুসন্ধান করছে।

ডাইথিলিন গ্লাইকল (DEG) এবং ইথিলিন গ্লাইকল (EG) কী?

ডাইইথিলিন গ্লাইকল (DEG) এবং ইথিলিন গ্লাইকল (EG) হল শিল্প দ্রাবক। এগুলি অ্যান্টিফ্রিজ, রং, ব্রেক ফ্লুইড এবং প্লাস্টিকে ব্যবহৃত হয়। এগুলি ওষুধ তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয়। ডাইইথিলিন গ্লাইকল এবং ইথিলিন গ্লাইকল কখনও কখনও গ্লিসারিনের মতো ওষুধের উপাদানগুলিকে দূষিত করে তোলে। এটি সাধারণত সরবরাহকারীদের উৎপাদনের সময় সস্তা উপকরণ ব্যবহার করার কারণে ঘটে।

কেন এগুলি বিপজ্জনক?

ডাইইথিলিন গ্লাইকল (DEG) এবং ইথিলিন গ্লাইকল (EG) গিলে ফেলার সময় বিষাক্ত যৌগে ভেঙে যায়, যার ফলে কিডনি, লিভার এবং স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা এবং প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া। আরও গুরুতর ক্ষেত্রে, এটি দ্রুত কিডনি বিকল হয়ে যায়, যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

