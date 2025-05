ETV Bharat / bharat

'মেয়েকে দেশের জন্য সঁপে দিয়েছি, জনতা জবাব দেবে', মন্ত্রীর আপত্তিকর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ কর্নেল কুরেশির পরিবার - COLONEL SOFIYA QURESHI

7 মে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ( ছবি: এএনআই ভিডিয়ো )

Published : May 16, 2025 at 5:24 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 5:44 PM IST

ছাতারপুর (মধ্যপ্রদেশ), 16 মে: মেয়ে এখন দেশের ৷ মন্ত্রী যা বলেছেন, তার জবাব দেবে দেশের মানুষ ৷ কর্নেল সোফিয়া কুরেশির পরিবার মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীর কুৎসিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই জানিয়েছে ৷ একটি সরকারি সভায় বক্তৃতা করার সময় মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহ কর্নেল কুরেশিকে 'সন্ত্রাসবাদীদের বোন' বলে উল্লেখ করেন ৷ এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ৷ আদালতের নির্দেশে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ৷ মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুরে থাকেন কর্নেল কুরেশির ভাই বান্টি সুলেমান ৷ বান্টি বলেন, "ভারত সরকারের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে ৷ সরকার নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করবে ৷ মানুষই মন্ত্রীর মন্তব্যের উত্তর দেবে ৷" কর্নেলের কাকা বালি মহম্মদ একসময়ে বিএসএফের জওয়ান ছিলেন ৷ আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি ৷ যতদিন বাঁচব, ততদিনই ভালোবেসে যাব দেশকে ৷ মন্ত্রীর মন্তব্য শত্রুতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে ৷"

কংগ্রেস প্রথম থেকেই বিজেপির এই মন্ত্রীর ইস্তফা চেয়ে আসছে ৷ মধ্যপ্রদেশের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটওয়ারি বুধবার, 14 মে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ৷ শুক্রবার সকালে মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহকে বরখাস্ত করার দাবিতে ভোপালে রাজভবনের সামনে প্রতিবাদও করেন কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ৷ মন্ত্রীকে বরখাস্ত করার দাবিতে রাজ্যপাল মঙ্গুভাই প্যাটেলের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন ৷ বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে মন্ত্রী বিজয় শাহ এফআইআরে স্থগিতাদেশের আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ হাইকোর্ট তাতে কর্ণপাত করেনি ৷ এদিনই বিজেপি নেতা এই এফআইআর-এর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ শুক্রবার সকালে সেই মামলার শুনানি ছিল ৷ কিন্তু আজ সেই শুনানি হয়নি ৷ পরবর্তী শুনানি 19 মে হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার জবাবে 6-7 মে রাতে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারতীয় সেনা ৷ পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ন'টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় সেনা ৷ এরপর 7 মে সকালে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং ৷ ভারতীয় সেনা কীভাবে ন'টি জঙ্গিঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এই দুই মহিলা আধিকারিক ৷ 10 মে পর্যন্ত চারটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রীর সঙ্গী ছিলেন এই দুই মহিলা আধিকারিক ৷ ওই দিনই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি স্থগিত হওয়ার পর সেনার কমোডোরের সঙ্গেও সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন তাঁরা ৷ প্রতিবারই তাঁরা পাক সেনার হামলা থেকে শুরু করে ভারত কীভাবে শত্রুকে প্রতিরোধ করেছে, তা বিশদে তুলে ধরেছেন ৷ এবার সেই কর্নেল কুরেশিকেই কুরুচিকর আক্রমণ করেছেন বিজেপির মন্ত্রী ৷ 'আপনি মন্ত্রী, আশা করি কথায় রাশ টানবেন', কর্নেল কুরেশিকে নিয়ে মন্তব্যে সুপ্রিম ভর্ৎসনার মুখে বিজেপি নেতা

