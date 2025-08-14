ETV Bharat / bharat

উত্তরকাশীর পর জম্মু-কাশ্মীর, মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান; কমপক্ষে মৃত 15

মাচাইল মন্দিরে যাওয়ার আগে চসিটি গ্রামে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন ৷

জম্মু-কাশ্মীরে মেঘভাঙা বৃষ্টি হড়পা বান (পিটিআই)
Published : August 14, 2025 at 3:29 PM IST

জম্মু, 14 অগস্ট: ফের মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান ৷ উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর পর এবার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলা ৷ দুপুর 12টা থেকে একটার মধ্যে মাচাইল মাতার মন্দিরে যাওয়ার পথে বৃহস্পতিবার মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানে কমপক্ষে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা ৷

মন্দিরে পৌঁছনোর আগে চসিটি গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ এই গ্রাম পর্যন্তই গাড়ি চলে ৷ বাকি রাস্তা হেঁটেই যেতে হয় ৷ ঘটনার পর মন্দিরে বার্ষিক যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণের জন্য ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছে প্রশাসনের কর্তারা। কিশতয়ারের ডেপুটি কমিশনার পঙ্কজ কুমার শর্মা এবং পুলিশ সুপার নরেশ সিং উদ্ধার অভিযান তদারকির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যাচ্ছেন বলেও জানা গিয়েছে। এনডিআরএফ-এর দল উধমপুর থেকে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছে বলেও খবর ৷

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা কিশতওয়ারের পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি জম্মুর কিস্তওয়ার অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছি। মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরেই এই ক্ষয়ক্ষতি ৷ উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের ভিতর এবং বাইরে থেকে সম্ভাব্য যাবতীয় ত্রাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷" উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "কিস্তওয়ারে মেঘভাঙার ঘটনায় আমি মর্মাহত। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উদ্ধারকার্য জোরদার করতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা নিশ্চিত করতে সিভিল, পুলিশ, সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"

সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আধিকারিকদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ এখনও পর্যন্ত মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান প্রাশনের। কিশতওয়ারের ডেপুটি কমিশনার পঙ্কজ কুমার শর্মা বলেন, "ঘটনায় আমি মর্মাহত। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে গতি আনতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা নিশ্চিত করতে পুলিশ, সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ৷" প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চসিটি গ্রাম থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে পাদ্দারে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে ৷ কন্ট্রোলরুমের জন্য পাঁচজন আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল: 9858223125, 6006701934, 9797504078, 8492886895, 8493801381, এবং 7006463710। এগুলি ছাড়াও, জেলা কন্ট্রোলরুমের নম্বরগুলি হল 01995-259555 এবং 9484217492, এবং কিস্তওয়ার পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর হল 9906154100।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, তিনি কিশতওয়ারের ডেপুটি কমিশনার পঙ্কজ কুমার শর্মার সঙ্গে কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সদস্য বলেন, "চসিটি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ যার ফলে যথেষ্ট হতাহতের সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে ৷ উদ্ধারকারী দলও ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছে ৷"

ডেপুটি কমিশনার শর্মা আরও জানান, এলাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, আকস্মিক বানের জেরে বেশ কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সুনীল কুমার শর্মা জানান, তিনি মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পেয়েছেন। তাঁর কথায়, "আমার মনে হয় এই মুহূর্তে কারও কাছে সঠিক পরিসংখ্যান নেই ৷ আমার অনুমান, প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ যাত্রার কারণে এমনতেই ভিড় বেশি ছিল ৷"

