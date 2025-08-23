ETV Bharat / bharat

ক্লাসরুমে ছাত্রীকে তালাবন্ধ, বেরতে গিয়ে রেলিংয়ে মাথা আটকে ঝুলে রইল সারারাত - STUDENT LOCKED IN CLASS ROOM

ক্লাসরুমে ছাত্রীকে তালাবন্ধ ৷ ওড়িশার এই ঘটনায় স্কুলের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ৷ সাসপেন্ড করা হয়েছে প্রধান শিক্ষককে ৷

আঞ্জার সরকারি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা (ইটিভি ভারত)
Published : August 23, 2025

কেওনঝড়, 23 অগস্ট: ক্লাসরুমে ঘুমন্ত ছাত্রীকে তালাবন্ধ করে চলে গেল স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ পরে জানলা ভেঙে ওই ছাত্রী বেরতে গেলে রেলিংয়ে আটকে যায় মাথা ৷ পরিবারের লোক এসে শেষে উদ্ধার করে তাকে ৷ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার কেওনঝড় আঞ্জার সরকারি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৷ এই ঘটনায় ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷

জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রীর নাম জোছনা দেহুরি ৷ অন্যান্যদিনের মতো বৃহস্পতিবার যথারীতি স্কুলে গিয়েছিল সাত বছর বয়সি ওই ছাত্রী ৷ বিকেল 4টার দিকে তার স্কুল ছুটি হয় ৷ কিন্তু জোছনা ক্লাসরুমেই ঘুমিয়ে পড়ে ৷ এরপরেও তাকে না-দেখেও স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্লাসরুম এবং ভবন তালাবদ্ধ করে চলে যায় এবং ছাত্রীটি ক্লাসের ভেতরে আটকে থাকে । এরপর যখন তার ঘুম ভাঙে সে ক্লাস থেকে বোরনোর চেষ্টা করে ৷ দরজা বন্ধ দেখে জানলার লোহার রেলিং দিয়েই মাথা ও শরীর গলিয়ে বেরনোর মরিয়া চেষ্টা করে সে ৷ কিন্তু কোনওভাবে সে তার শরীর বের করলেও জানলায় মাথা আটকে যায় ছাত্রীটির ৷ সেই অবস্থায় সারা রাত ধরে সে জানলায় আটকে থাকে ৷

এদিকে জোছনা বাড়ি না-ফেরায় তার পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে গ্রামে তাকে খুঁজতে থাকে ৷ কিন্তু তাকে খুঁজে পায় না ৷ পরের দিন শুক্রবার সকাল 9টার দিকে স্কুলের রাঁধুনি যখন স্কুলের দরজা খুলতে আসেন, তখন মেয়েটিকে ওই অবস্থায় দেখতে পান । তার অবস্থা দেখে গ্রামবাসী এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করতে স্কুলে ছুটে আসেন । তাঁরা স্কুলের রাঁধুনির কাছ থেকে চাবি নিয়ে ক্লাসরুম খুলে লোহার রড বাঁকিয়ে জোছনাকে বের করে আনেন ।

বাবা এবং প্রধান শিক্ষক মেয়েটিকে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান । সেখানে চিকিৎসকরা জানান, জোছনা সুস্থ রয়েছে ৷ এরপরেও তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় । গণশিক্ষা বিভাগও স্পষ্ট করে জানায়, ছাত্রী এখন সুস্থ । তবে ঘটনার পর স্কুলের অবহেলার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগড়ে দেন অভিভাবকরা ৷ তড়িঘড়ি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরহরি মহামানতকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ যদিও জেলা শিক্ষা আধিকারিক ক্যামেরার সামনে এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ ৷

জোছনার মা ঝুনু দেহুরি বলেন, "রাত 9টায় কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আমি আমার মেয়ের খোঁজ করি । আমি কয়েকজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে আমার মেয়েকে দেখেনি । আমি ভেবেছিলাম সে নিশ্চয়ই কারও বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং সকালে ফিরে আসবে । যখন সকাল হয়ে গেলেও সে বাড়ি ফিরে ফেরেনি, তখন আমরা স্কুলে গিয়ে দেখি সে রেলিংয়ে আটকে রয়েছে ।"

ওই স্কুলের শিক্ষিকা সঞ্জিতা দাস বলেন, "প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল তাই বিকেল 4টে 10 মিনিটে স্কুলটি তালাবদ্ধ করে চলে যাই সকলে ৷ শিশুটি ক্লাসরুমের শেষ বেঞ্চের নীচে ঘুমিয়ে পড়ে ৷ তাই তাকে কেউ দেখতে পায়নি । হয়তো রাতে বা সকালে সে ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল ৷ কিন্তু ব্যর্থ হয়ে রেলিংয়ে আটকে যায় ।"

