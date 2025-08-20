আমেদাবাদ, 20 অগস্ট: দশম শ্রেণির ছাত্রকে কুপিয়ে খুন করল অষ্টমের পড়ুয়া । তাকে এই কাজে সাহায্য করেছে আরও 6 জন । ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের আমেদাবাদে । এই ঘটনার পর স্কুলে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা ।
আমেদাবাদের খোখারা এলাকার মণিনগরের সেভেন্থ ডে স্কুলের ঘটনায় হতবাক সকলে । কয়েকদিন আগে অষ্টমের ওই পড়ুয়ার সঙ্গে দশমের ছাত্রটির ঝগড়া হয় । সোমবার স্কুল ছুটি হওয়ার পর মণিয়াশা সোসাইটির কাছে ফের ঝগড়া হয় তাদের মধ্যে । সেই সময় দশমের পড়ুয়াকে ছুরি দিয়ে কোপায় অষ্টমের ছাত্রটি । রক্তাক্ত অবস্থায় বাঁচতে স্কুলের দিকে দৌড়ে যায় দশম শ্রেণির ওই ছাত্র ।
তার অবস্থা দেখে স্কুলের নিরাপত্তারক্ষী স্কুল প্রশাসন এবং পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় । নাবালক ছাত্রের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার মামলা দায়ের করা হয়েছে । তাকে গ্রেফতার করে হোমে পাঠানো হয়েছে ।
ঘটনায় আমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চের শরদ সিংহল বলেন, "পরিবারের দাবি অনুযায়ী মামলার তদন্ত ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । অপরাধী এক নাবালক-সহ দুই অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখা হয়েছে । আরও একজন প্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্তকে ঘটনায় নাবালককে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছে । ভুক্তভোগীর পরিবার অভিযোগ করেছে যে, সাত কিশোর এই ঘটনায় জড়িত ছিল । তা যাচাই করা হচ্ছে । স্কুল অপারেটরদের বিরুদ্ধে জলের ট্যাঙ্কার অর্ডার করে প্রমাণ মুছে ফেলার চেষ্টা করার অভিযোগও তদন্ত করে দেখা হবে । খুনে ব্যবহৃত ছুরিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।"
এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এলাকায় । স্কুল প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখায় জনতা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয় । একদল লোক স্কুলে হামলা চালিয়ে অধ্যক্ষ ও কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে স্কুলের সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে বলে অভিযোগ ।
পুলিশের যুগ্ম কমিশনার জয়পাল সিং রাঠোর বলেন, "বিক্ষোভকারীরা বলছেন যে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেনি । কিন্তু আমরা এফআইআর দায়ের করেছি এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বিক্ষোভকারীরা বলছেন যে স্কুল প্রশাসনের কিছু জড়িত থাকার কথা রয়েছে, যার বিষয়ে আমরা তাদের লিখিতভাবে জানাতে বলেছি যাতে আমরা শিক্ষা দফতরে জমা দিতে পারি ।"