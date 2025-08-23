ETV Bharat / bharat

ক্রিকেট ব্যাট চুরি করতে এসে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে গলা কেটে খুন 15 বছরের ছাত্রের - CLASS 10 BOY KILLS GIRL

অভিযুক্ত দশম শ্রেণির ছাত্রটি, বাবা-মায়ের সঙ্গে পাশের ফ্ল্যাটেই থাকত ৷ কীভাবে চুরি করতে হয় এবং ধরা পড়লে কীভাবে পালাতে হয় অনলাইনে তাও সার্চ করেছিল সে।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে গলা কেটে খুন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 2:43 PM IST

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সহস্রার (10) হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে কুকটপল্লি পুলিশ ৷ সহস্রাকে চলতি মাসের 18 তারিখে বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ পুলিশ তদন্তে জানতে পারে, খুনি আদতে 15 বছর বয়সি দশম শ্রেণির এক ছাত্র ৷ পাশেরই এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকত সে। মেয়েটির ছোট ভাইয়ের ক্রিকেট ব্যাট চুরি করার উদ্দেশে লুকিয়ে সে ঘরে ঢুকেছিল ৷ কিন্তু তাকে ধরে ফেলায় সহস্রাকে নির্মমভাবে খুন করে দশম শ্রেণির ছাত্রটি ৷

পুলিশের মতে, অভিযুক্ত ছেলেটি ভৌতিক সিনেমা এবং ক্রাইম ওয়েব সিরিজে কার্যত ডুবে থাকত ৷ কীভাবে চুরি করতে হয় এবং ধরা পড়লে কীভাবে পালাতে হয় অনলাইনে তাও সার্চ করে দেখেছিল সে। এমনকী সে কাগজে তার পরিকল্পনাও লিখে রেখেছিল ৷ সহস্রার বাবা-মা, কৃষ্ণ এবং রেণুকা সাঙ্গারেড্ডি জেলার মুক্তাক্যসারামের বাসিন্দা ৷ তাঁদের দুই সন্তান সহস্রা ও আট বছরের ছেলেকে নিয়ে কুকটপল্লির সঙ্গীতনগরে থাকেন। ঘটনার দিন সকালে সহস্রার বাবা-মা কাজে বেরিয়ে যায় ৷ ভাইও স্কুলে যায়। সেদিন সহস্রার ছুটি থাকায় সে বাড়িতেই ছিল। দুপুরের দিকে বাবা দুপুরের খাবার দিতে ঘরে এসে সহস্রাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

অভিযুক্ত দশম শ্রেণির ছাত্রটি, সহস্রাদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে ৷ অভিযুক্ত ছাত্রের বাবার আগে একটি মুদির দোকান চালাতেন ৷ কিন্তু লোকসানের পর দোকানটি বন্ধ করে দেন ৷ মা গাচ্চিবৌলিতে একটি বেসরকারি ল্যাবে কাজ করেন। সহস্রার ভাইয়ের স্কুলেই পড়ত অভিযুক্ত ছেলেটি ৷ পাড়ায় একই সঙ্গে ক্রিকেটও খেলত ৷ সে সুবাদে সহস্রার ভাইয়ের ব্যাটের দিকে নজর ছিল অভিযুক্তের।

অপরাধের দিন সে পকেটে একটি রান্নাঘরের ছুরি নিয়ে এসেছিল। সে পাশের একটি বাড়ি থেকে পেন্টহাউসে উঠে সহস্রাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ব্যাটটি নিয়ে সে যখন বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, সহস্রা তাকে দেখতে পেয়ে তার জামা ধরে ফেলে। পাশাপাশি বাবা-মাকে সবটা বলে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেয়। এরপরই আতঙ্কে সে সহস্রাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ৷ তারপর ছুরি দিয়ে গলা কেটে শরীরে একাধিকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এমনকী ঘরে থাকা টাকাও চুরি করে বলে অভিযোগ ৷ এরপর ছুরিটি ধুয়ে ফ্রিজের উপরে রেখে দেয় ৷ রক্তমাখা টি-শার্টটি ওয়াশিং মেশিনে রেখে দিয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে অভিযুক্ত ছাত্রটি তার জন্মদিনে সহস্রাকে কেক খাইয়েছিল।

বালানগর এবং কুকটপল্লি পুলিশ, এলাকার সব সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে কিন্তু প্রাথমিকভাবে কোনও কিছুই জানতে পারেনি। তারা সন্দেহ করেছিল যে খুনি পরিবারের পরিচিত কেউ ৷ অভিযুক্তের অ্যাপার্টমেন্টের একজন সফটওয়্যার কর্মী পুলিশকে জানায়, খুনের দিন সে একটি ছেলেকে দেওয়াল বেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখেছে । বর্ণনার ভিত্তিতে, পুলিশ দশম শ্রেণির ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৷ এও জানতে পারে ওইদিন সে স্কুলেও জায়নি ৷ জিজ্ঞাসাবাদের সময়, ছেলেটি স্বীকারও করে পরিকল্পনা অনুযায়ী সে খুন করেছে ৷ তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ছেলেটির আচরণ স্বাভাবিকই ছিল ৷

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে গলা কেটে খুনকুকটপল্লি হত্যাকাণ্ডHYDERABAD MURDER CASEGIRL MURDER IN KUKATPALLYCLASS 10 BOY KILLS GIRL

