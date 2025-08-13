নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: মার্কিন শুল্ক আরোপের পর, গত কয়েকদিন ধরে ভারতের বিদেশনীতিতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই আগামী সপ্তাহে ভারত সফর করবেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে দেখা করবেন। তার এই সফর আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে পরিবর্তনের একটি বড় লক্ষণ। আগামী সপ্তাহে, চিনের বিদেশমন্ত্রী ভারত সফরে আসবেন, আর এস জয়শঙ্কর 21 অগস্ট রাশিয়া সফর করবেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চান ভারত যেন রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করে। ভারতের এই কড়া জবাবের পর, আমেরিকা তার পাশে রেখেছে পাকিস্তানকে। এমন পরিস্থিতিতে, চিন এবং ভারতের মতো দুটি বৃহৎ শক্তির একত্রিত হওয়া আমেরিকার জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে মনে করছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল। রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে ভারত তার সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে, অনুমান করা হচ্ছে যে আগামী সপ্তাহে দিল্লি থেকে কোনও বড় সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
2020 সালে লাদাখের গালওয়ানে ভারত ও চিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের পর দুই দেশের সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) সম্মেলনে যোগ দিতে চিন সফর করবেন। এই সময়ে রাশিয়াও সেখানে উপস্থিত থাকবে। চিন 31 অগস্ট থেকে 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিয়ানজিনে এসসিও শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করবে। ভারত একটি বিশাল বাজার এবং এই কারণেই চিনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে ওঠার কারণে আমেরিকা উত্তেজনাপূর্ণ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শেষবার 2018 সালের জুনে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চিন সফর করেছিলেন। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দ্বিতীয় অনানুষ্ঠানিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য 2019 সালের অক্টোবরে ভারত সফর করেছিলেন।
ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের একদিন পর অজিত দোভাল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন। এই সময় আঞ্চলিক নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং আসন্ন নেতৃত্ব-স্তরের বৈঠকের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। গত সপ্তাহে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল জানিয়েছিলেন, পুতিন শীঘ্রই ভারত সফর করবেন।