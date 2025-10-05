নভেম্বরেই বিহারে নির্বাচন, SIR প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় শুদ্ধিকরণ: জ্ঞানেশ কুমার

নভেম্বরেই বিহারে নির্বাচন, SIR প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় শুদ্ধিকরণ: জ্ঞানেশ কুমার
বিহারের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ নভেম্বরের 22 তারিখের আগেই ভোট হবে রাজ্যে ৷
পটনা, 5 অক্টোবর: নীতীশ সরকারের মেয়াদ শেষের আগে বিধানসভা ভোট হবে বিহারে ৷ রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ 22 নভেম্বর বর্তমান বিজেপি-জেডিইউ সরকারের সময় শেষ হচ্ছে ৷ তিনি দাবি করেন, 22 বছর পর বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন হয়েছে ৷ এই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়ার ফলে ভোটার তালিকায় শুদ্ধিকরণ হয়েছে ৷
আসন্ন নির্বাচনের জন্য একাধিক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ৷ পরে এই পদক্ষেপগুলি ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে ভোটের সময় কার্যকর করা হবে ৷ এই উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত হওয়ার 15 দিনের মধ্যে ভোটারের কাছে এপিক কার্ড পাঠিয়ে দেওয়া নিশ্চিত করতে এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) চালু হয়েছে ৷ এছাড়া বুথগুলিতে মোবাইল রাখার সুবিধা থাকবে ৷
ভোট পরিচালন সংস্থার শীর্ষকর্তা জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "কোনও ভোটার ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বুথের বাইরে বেরিয়ে তিনি মোবাইল সংগ্রহ করতে পারবেন ৷" এবার ভোটে প্রতিটি বুথে 1 হাজার 200 জন ভোটার ভোট দিতে পারবেন ৷
বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করতে গতকাল বিহারে পৌঁছয় কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ এদিন দুই নির্বাচনী কমিশনার সুখবীর সিং সানধু এবং বিবেক জোশীকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷
বেঞ্চের তরফে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "243টি বিধানসভা আসন বিশিষ্ট বিহারে 38টি আসন তফশিলি জাতি এবং 2টি আসন তফশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ৷ বিহার বিধানসভার সময় শেষ হচ্ছে 22 নভেম্বর ৷ নির্বাচন তার আগেই হবে ৷ ভোটের কাজের জন্য এই প্রথম নির্বাচন কমিশন বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) প্রশিক্ষণ দিয়েছে ৷ প্রতিটি বিধানসভায় একজন করে ইআরও (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) থাকবে ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় 90 হাজার 207 জন বিএলও সহযোগিতা করেছে ৷ 22 বছর পর ভোটার তালিকায় এই বিশেষ সংশোধনের পর ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ হয়েছে ৷"
এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, "24 জুন স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন শুরু হয়েছিল ৷ নির্ধারিত সময়ের আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে ৷ ইভিএম গোনার সময় কোনও রকম ভুল হলে, ভিভিপ্যাট ফের গোনা হবে ৷" প্রতিটি বুথে 100 শতাংশ ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
#WATCH | Patna, Bihar: Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar says, " approximately 65 lakh names were deleted earlier, and now 3.66 lakh names have been deleted, which are of ineligible voters... if anyone has any complaint, they can appeal to the district magistrate. as… pic.twitter.com/7ZzcesnOCX— ANI (@ANI) October 5, 2025
1 অগস্ট বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ তালিকা থেকে 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যায় ৷ এর বিরুদ্ধে বিরোধী শিবির সরব হয় ৷ পরে 1 অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে কমিশন ৷ জ্ঞানেশ কুমারের কথায়, "এর আগে 65 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল ৷ এবার 3.66 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ কারণ তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা নেই ৷ এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জেলাশাসকের কাছে রয়েছে ৷ কারও যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহলে তিনি জেলাশাসকের কাছে গিয়ে এই সংক্রান্ত তথ্যগুলি দেখে নিতে পারে ৷ জেলায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতির কাছে এই তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷"
আধার কার্ড প্রসঙ্গে জ্ঞানেশ কুমারের বক্তব্য়, "সুপ্রিম কোর্টের আদেশ এবং আধার আইনে অনুযায়ী, আধার কার্ড জন্মের প্রামাণ্য নথি নয় ৷ না তো বসবাসের জায়গার প্রমাণ আর না তো নাগরিকতার প্রামাণ্য নথি ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে (ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের জন্য) আমরা আধার কার্ড গ্রহণ করছি ৷ তবে সুপ্রিম কোর্টও বলেছে আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় ৷"
VIDEO | Patna, Bihar: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " supreme court has stated that aadhaar card is not a proof of citizenship or dob."#BiharElections #CEC— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/f81b7KilvT
জানা গিয়েছে, শাসক দল বিজেপি-জেডিইউ এবং বিরোধী দলগুলি দ্রুত অর্থাৎ এক অথবা দু'দফায় বিহারের নির্বাচন শেষ করার প্রস্তাব দিয়েছে কমিশনকে ৷ এই প্রসঙ্গে নির্বাচনী শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য, "আমরা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করেছি ৷ তাদের বক্তব্য শুনেছি ৷ এই বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন ৷"