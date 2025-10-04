গুরু নানকের জন্মতিথিতে পাকিস্তানে যেতে চেয়ে আবেদন, শিখ সংগঠনকে অনুমতি

গুরু নানকের জন্মতিথিতে পাকিস্তানে যেতে চেয়ে আবেদন, শিখ সংগঠনকে অনুমতি
শিখ তীর্থযাত্রীরা মনে করেন, দেশভাগের পরও দুটি দেশের খেলোয়াড়রা একে অপরের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পান ৷ তাঁদেরও ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া উচিত ৷
অমৃতসর, 4 অক্টোবর: শ্রী গুরু নানকদেবের জন্মতিথিতে পাকিস্তানে যাচ্ছে শিখ পূণ্যার্থীদের দল ৷ এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গিয়েছে একটি শিখ সংগঠন। সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (এসজিপিসি) । সচিব প্রতাপ সিং জানিয়েছেন, সরকারের তরফে অনুমতি পেতে খানিকটা সময় লেগেছে ৷ তবে তাতে যাত্রা সম্পন্ন করতে কোনও অসুবিধে হবে না ৷
তাঁর কথায়, "একেবারে না যেতে পারার চেয়ে দেরিতে যাওয়া সবসময় ভালো ৷" ভক্তরাও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছেন বলে জানান সচিব। সরকারি নির্দেশ আসার পর থেকে শুরু হয়েছে প্রস্তুতির কাজ ৷ পাকিস্তানে যেতে চেয়ে যাঁরা এই কমিটির কাছে আবেদন করেছেন তাঁদের পাসপোর্ট খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে ৷ এরপর অন্য সরকারি প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷
1947 সালে দেশভাগের পর থেকেই ভারতে চলে আসা শিখ সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অনেকেই বছরের এই সময়টা পাকিস্তানে যাওয়ার আবেদন জানিয়ে থাকেন ৷ তাঁদের যুক্তি, দুটি দেশের খেলোয়াড়রা যদি একে অপরের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পান তাহল তাঁদেরও পাকিস্তানের মন্দির থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার অধিকার আছে।
পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য তীর্থযাত্রীদের ভিসা থেকে শুরু করে ফর্ম এবং নথি জমা দেওয়ার জন্য তারিখ এবং স্থানের একটি তালিকাও ইতিমধ্যে জারি করেছে এসজিপিসি। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী 7 অক্টোবর, সাংরুর, বার্নালা, ভাতিন্ডা, মানসা, ফরিদকোট এবং মোহালির মতো জেলার ভক্তরা আগে থেকে নির্ধারিত গুরুদ্বারে নথি জমা দিতে পারবেন। পরদিন 8 অক্টোবর পাতিয়ালা, কাপুরথলা, মুক্তসর, রোপার এবং অন্য কয়েকটি জেলার ভক্তদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। 9 অক্টোবর, লুধিয়ানা, হোশিয়ারপুর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা এবং শ্রী আনন্দপুর সাহেব এলাকার ভক্তরাও তাদের নির্ধারিত গুরুদ্বারে গিয়ে নথি জমা দিতে পারবেন।
প্রতাপ সিং ভক্তদের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নথি জমা দিতে অনুরোধ করেছেন ৷ ভিসা প্রক্রিয়া সময়মতো সম্পন্ন করতে আগে থেকে নথি জমা দেওয়া আবশ্যক বলে তিনি জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক অতীতে, কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তার কারণে শিখ তীর্থযাত্রীদের পাকিস্তান যেতে নিষেধ করেছিল। কিন্ত এবার অনুমতি দেওয়া হল ৷ সচিব প্রতাপ সিং আশা প্রকাশ করেছেন, আগামিদিনে শিখ ভক্তরা কর্তারপুর করিডোরের মাধ্যমে নিয়মিত পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মস্থান দর্শনের সুযোগ পাবেন ৷ ভারত ও পাকিস্তান- দু'দেশের সরকারই শিখদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে অগ্রাধিকার দেবে।