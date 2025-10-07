বাংলাকে 1290 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, মমতার বঞ্চনার অভিযোগ খারিজ কেন্দ্রের

বাংলাকে 1290 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, মমতার বঞ্চনার অভিযোগ খারিজ কেন্দ্রের
উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির জন্য কার্যত কেন্দ্রীয় সরকাকে দায়ী করেন মমতা ৷ এবার তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দাবি খারিজ করল মোদি সরকার ৷
Published : October 7, 2025 at 12:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: বন্যা ত্রাণ তহবিল ও নদী ডেজিং নিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার পশ্চিমবঙ্গ ! বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগগুলিকে খারিজ করে দিল মোদি সরকার ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের পাল্টা দাবি, ভারত ইতিমধ্যেই আন্তঃসীমান্ত নদী সমস্যা নিয়ে ভুটানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে ৷ পাশাপাশি বন্যা মোকাবিলা কর্মসূচির আওতায় পশ্চিমবঙ্গকে 1290 কোটি টাকারও বেশি আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে ।
রবিবার উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ৷ বিপর্যয়ে 32 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন এখনও নিখোঁজ ৷ এর একদিন পর সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান ৷ সেখানে গিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা করেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গঠনের জন্য তাঁর পরামর্শকে উপেক্ষা করেছে কেন্দ্র ৷ তাঁর আশঙ্কা, কমিশন না হলে বারবার বন্যার কবলে পড়তে হবে উত্তরবঙ্গকে ৷ ফল হবে ভয়াবহ ৷
" i had written to the prime minister urging the formation of an indo-bhutan river commission, warning that without it, north bengal would continue to bear the consequences. yet, i have not received any response. the centre provides no funds for flood management and has even… pic.twitter.com/SGR2WFRQps— Ministry of Jal Shakti, DoWR, RD&GR, GoI (@DoWRRDGR_MoJS) October 6, 2025
তিনি আরও দাবি করেন, বন্যা ত্রাণ তহবিল থেকেও কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করছে ৷ এমনকী নদী পরিষ্কার বা ডেজিংয়ের কাজও কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ মমতার ৷ তাঁর এই দাবির জবাব দিয়েছে জলশক্তি মন্ত্রক ৷ সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, "উত্তরবঙ্গকে প্রভাবিত করে এমন নদী ভাঙন,পলি জমা এবং আকস্মিক বন্যার সমস্যা মোকাবিলার জন্য ভারত ও ভুটান মধ্যে জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস (জেজিই), জয়েন্ট টেকনিক্যাল টিম (জেটিটি) এবং জয়েন্ট এক্সপার্টস টিম (জেইটি) এর মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে ।"
জলশক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকরা এই যৌথ সংস্থাগুলির সদস্য ৷ ভুটানের পারোতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক 11তম জেজিই সভায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশকারী আটটি নদী (হাসিমারা ঝোড়া, জোগিখোলা, রোকিয়া, ধওলা ঝোড়া, গাবুর বসরা, গাবুর জ্যোতি, পানা এবং রায়ডাক)-র ভাঙন ও পলিমাটি নিষ্কাশনের বিষয়ে একটি যৌথ গবেষণা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে ।
জলশক্তি মন্ত্রক আরও বলেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই নদীগুলির উপর বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করতে এবং এ বছরের শেষ দিকে পরবর্তী জেটিটি সভায় উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে । অন্যদিকে, ভারতে প্রবাহিত নদীগুলির উপর বন্যার পূর্বাভাস জানার জন্য ভুটানের জলবিদ্যুৎ পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার কাজ হচ্ছেও বলে জানিয়েছে কেন্দ্র । জলশক্তি মন্ত্রক স্পষ্ট করে দিয়েছে, বন্যা ত্রাণ প্রকল্প সম্পর্কিত কোনও তহবিল প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আটকে নেই এবং বন্যা ত্রাণ ও সীমান্ত এলাকার কর্মসূচির (এফএমবিএপি) অধীনে রাজ্যকে ইতিমধ্যে 1290 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ।
গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি মমতার ৷ এই দাবির বিরোধিতা করে জলশক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান এবং নমামি গঙ্গে কর্মসূচির আওতায় পশ্চিমবঙ্গে 5 হাজার 648 কোটি টাকা মূল্যের 62টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে 31টি পলি নিষ্কাশন অবকাঠামো প্রকল্প ৷ পাশাপাশি 30টি ঘাট ও শ্মশান সম্পর্কিত কাজও হবে এই টাকায়।
মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার (NMCG) আওতায় কলকাতার টালি নালা প্রকল্প নামে একটি বড় নদী পুনরুজ্জীবন উদ্যোগও অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র । পাশাপাশি দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্র নদী ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা মোকাবিলার বিষয়ে ভুটান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ।