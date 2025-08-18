ETV Bharat / bharat

100 দিনের কাজ নিয়ে নয়া জটিলতা, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র - 100 DAYS WORK

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একশো দিনের প্রকল্প আবারও শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025 at 3:05 PM IST

কলকাতা ও নয়াদিল্লি: 18 অগস্ট: একশো দিনের কাজ নিয়ে জটিলতার অবসান হল না ৷ কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যে থমকে থাকা একশো দিনের কাজ আবারও শুরু করার নির্দেশ দেয় ৷ সেই রায়ের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল কেন্দ্র ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷

জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, পয়লা আগস্ট থেকে রাজ্যে একশো দিনের কাজের প্রকল্প আবারও শুরু করতে হবে ৷ জারি করতে হবে এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা ৷ তবে প্রকল্প চালুর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের মতো করে শর্ত আরোপ করতে পারবে বলেও জানিয়েছিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ করল মোদি সরকার ৷

আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের মধ্যে রোজগারের সুযোগ তৈরি করতে শুরু হয়েছিল একশো দিনের কাজ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে এই কাজে প্রবল দুর্নীতি হয়েছে ৷ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উদ্ধারের কথাও বলেছে মোদি সরকার ৷ পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মালদা এবং দার্জিলিং- এই চারটি জেলায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে এই প্রকল্পটি বন্ধ রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

রাজনৈতিক তরজাও কম হয়নি ৷ বিজেপি সরকার কতটা 'বাঙালি বিরোধী' তা প্রমাণ করতে এই বিষয়টিকেই বারবার হাতিয়ার করে রাজ্যের শাসক শিবির ৷ আবার গেরুয়া শিবিরের দাবি, তৃণমূলের আমলে বাংলায় শিক্ষা থেকে শুরু করে অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে ৷ একশো দিনের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো টাকা নিয়েও একই ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে ৷ শাসকদলের নেতা-কর্মী এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠরাই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছেন ৷ খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থরক্ষা করতেই প্রকল্পটি বন্ধ রাখা হয়েছে ৷

নির্দেশ দেওয়ার সময় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলে, গত তিন বছর ধরে এই প্রকল্প রাজ্যে বন্ধ রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে । কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই, যারা এই দুর্নীতিতে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি । কেন্দ্রের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে । কেন্দ্র শুধু চারটে জেলা নয়, গোটা রাজ্যে পয়লা আগস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু করবে। এর আগে যে দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য যে ধরনের শর্ত বা বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন, কেন্দ্র তা আরোপ করতে পারে । পাশাপাশি আগে যে টাকা উদ্ধার হয়েছিল তা কেন্দ্রের কনসোলিডেটেড ফান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন দুই বিচারপতি । এবার এই রায়ের বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ কেন্দ্র ৷

