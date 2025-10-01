পুজোয় বড় ঘোষণা ! 3 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের

পুজোয় বড় ঘোষণা ! 3 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করল মোদি সরকার ৷ এর ফলে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের ডিএ ফারাক বেড়ে হল 40 শতাংশ ৷
Published : October 1, 2025 at 4:03 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 4:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর ৷ 3 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধিতে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট ৷ বুধবার এই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ পাশাপাশি 3 শতাংশ ডিয়ারনেস রিলিফ বা মহার্ঘ ত্রাণ বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী ৷ সবমিলিয়ে চলতি বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ভাতা 5 শতাংশ বৃদ্ধি পেল ৷
1 জুলাই থেকে এই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ এছাড়া দেশজুড়ে 57টি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদনও দিয়েছে ক্যাবিনেট ৷ এর মধ্যে সাতটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ বাকি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির খরচ রাজ্য সরকারের ৷ বর্তমানে দেশে 1 হাজার 288 টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় রয়েছে ৷
আগামিকাল দশেরা ৷ তার আগে বড় ঘোষণা করল বিজেপি সরকার ৷ ডিএ বৃদ্ধির ফলে 49.2 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং 68.7 লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন ৷ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের বেসিক পে বা পেনশনের 55 শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পেয়ে থাকেন ৷ সেই হার বেড়ে হল 58 শতাংশ ৷ এর জন্য প্রতি বছর সরকারের 10 হাজার 83. 96 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ সপ্তম সেন্ট্রাল পে কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ডিএ/ডিআর বৃদ্ধি হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানান রেলমন্ত্রী ৷
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the union government has approved an increase in dearness allowance and dearness relief by 3%, effective from july 1." pic.twitter.com/qvsO4a9IxR— ANI (@ANI) October 1, 2025
এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা 2 শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করে এনডিএ সরকার ৷ 1 জানুয়ারি থেকে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হয় ৷ সে সময় রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক ছিল 37 শতাংশ ৷ এদিন মহার্ঘ ভাতা 3 শতাংশ বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের সঙ্গে ফারাক আরও বেড়ে 40 শতাংশ হল ৷
DA ও DR কী ?
সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (DA) দেওয়া হয়, পেনশনভোগীরা যে ভাতা পান, তাকে মহার্ঘ ত্রাণ (DR) বলা হয় ৷ দু'টি ভাতাই বছরে দু'বার জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে সংশোধিত হয় ৷ এদিকে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের হারে ডিএ দেওয়ার দাবিতে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ গত 8 সেপ্টেম্বর বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি পিকে মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে ৷
শীর্ষ আদালত সব পক্ষকে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ মামলাকারী বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের আইনজীবীরা ও রাজ্যের আইনজীবীরা এতদিন আদালতে যা সওয়াল করেছেন, তাও লিখিত আকারে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এরপর নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে আদালত ৷ এই আবহে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধিতে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়বে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল ৷