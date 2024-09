শীঘ্রই শুরু জনগণনা; জাতিগণনা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা - Census To Be Conducted Soon

ETV Bharat / bharat

শীঘ্রই শুরু জনগণনা; জাতিগণনা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা - Census To Be Conducted Soon

By ETV Bharat Bangla Team Published : 2 hours ago

শীঘ্রই হবে আদমশুমারি ( প্রতীকী ছবি )

নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকার জনগণনা করতে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ৷ তবে তাতে জাতি বা বর্ণের কোনও কলম অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না, সেই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি । রবিবার সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানিয়েছে, শীঘ্রই আদমশুমারি করা হবে। ভারত 1881 সাল থেকে প্রতি 10 বছর পর পর আদমশুমারি পরিচালনা করে আসছে। এই দশকের আদমশুমারির প্রথম ধাপ 2020 সালের 1 এপ্রিল শুরু হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু করোনার কারণে তা স্থগিত করতে হয়েছিল। গত বছর সংসদে মহিলা সংরক্ষণ আইন পাশ হয়েছে ৷ আর তা বাস্তবায়নও আদমশুমারি উপরই নির্ভর করছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে নথিভুক্ত প্রথম আদমশুমারির প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা সংক্রান্ত আইন কার্যকর হবে। যদিও আদমশুমারিতে জাত সংক্রান্ত কোনও কলম অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না সেই বিষয়ে ওই আধিকারিক বলেন, " এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷"

রাজনৈতিক দলগুলি জাতিগত শুমারি করার জন্য প্রবল দাবি জানিয়ে আসছে। নতুন তথ্যের অভাবে, সরকারি সংস্থাগুলি এখনও 2011 সালের আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে ভর্তুকি বরাদ্দ করছে। আদমশুমারির প্রাথমিক প্রক্রিয়া 1 এপ্রিল থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2020 পর্যন্ত সারা দেশে চালানোর কথা ছিল কিন্তু সেই সময় করোনার কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল। পুরো আদমশুমারি এবং এনপিআর অনুশীলনের জন্য সরকারের 12,000 কোটি টাকার বেশি খরচ হতে পারে বলে আধিকারিকরা মনে করছেন। এনপিআর নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ আদমশুমারি কর্তৃপক্ষ একটি স্ব-গণনা পোর্টালও খুলতে চলেছে ৷ সেটি এখনও চালু করা হয়নি। স্ব-গণনার সময়, আধার বা মোবাইল নম্বর বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করা হবে। রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেন্সাস কমিশনারের তরফে 31 টি প্রশ্ন প্রস্তুত করা হয়েছে বলেও খবর। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবারের টেলিফোন থেকে শুরু করে ইন্টারনেট সংযোগ আছে কি না ? মোবাইল বা স্মার্টফোন, সাইকেল, স্কুটার বা মোটরসাইকেল বা মোপেড আছে কি না ? তারা গাড়ি, জিপ বা ভ্যানের মালিক কি না ? এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এক্স-রে এর মতো জাতিগণনা থেকে সমাজের আসল চিত্র পাওয়া যাবে, মত রাহুল গান্ধির নাগরিকদের আরও জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা গৃহে কোন খাদ্যশস্য খান? পানীয় জল থেকে শুরু করে আলোর প্রধান উৎস কী তাও জানতে চাওয়া হবে । বাড়ির শৌচাগার কেমন এবং তাতে স্নানের সুবিধা আছে কিনা তাও জানতে হবে । প্রশ্ন থাকবে রন্নাঘর এবং এলপিজির সংযোগ নিয়েও। রান্নার জন্য ব্যবহৃত প্রধান জ্বালানী, রেডিও, ট্রানজিস্টর, টেলিভিশন আছে কি না সেটারও উত্তর দিতে হবে। বাড়ির মেঝে, দেওয়াল এবং ছাদের প্রধান উপাদান, বাড়ির অবস্থা, সাধারণত পরিবারে বসবাসকারী মোট লোকের সংখ্যা, পরিবারের প্রধান একজন মহিলা কিনা, বাড়ির প্রধান কিনা সে বিষয়েও নাগরিকদের জিজ্ঞাসা করা হবে। পরিবারটি তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির অন্তর্গত কি না তাও জানাতে হবে সবিস্তারে । জানাতে হবে পরিবারে বসবাসকারী বিবাহিত দম্পতির সংখ্যাও।