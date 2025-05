ETV Bharat / bharat

অপারেশন সিঁদুর, রাষ্ট্রপতিকে বিস্তারিত তথ্য দিলেন সেনা-কর্তারা - OPERATION SINDOOR

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন সিডিএস অনিল চৌহান-সহ তিন বাহিনীর প্রধান ( ছবি সৌজন্য: রাষ্ট্রপতি ভবনের এক্স হ্যান্ডেল )

Published : May 14, 2025 at 2:50 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:57 PM IST

নয়াদিল্লি, 14 মে: অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে বিস্তারিত তথ্য জানালেন দেশের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান-সহ তিন বাহিনীর প্রধানরা ৷ বুধবার সকালে দেশের প্রথম নাগরিকের সঙ্গে দেখা করেন এই সেনা-কর্তারা ৷ পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধান ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে এই বৈঠকের ছবি পোস্ট করে জানানো হয়েছে, "সিডিএস অনিল চৌহান, সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল এপি সিং, নৌ-সেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন ৷ তাঁরা অপারেশন সিঁদুর বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবগত করেন ৷" দেশের সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে এবং সফল হয়েছে ৷ সেনার এই সাহসিকতা ও একনিষ্ঠতার প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি ৷

গত 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যু হয় 25 জন ভারতীয় ও একজন নেপালের বাসিন্দা ৷ জবাবে 6-7 মে রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ন'টি জঙ্গি পরিকাঠামোয় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারতীয় সেনা ৷ এরপর ভারত ও পাকিস্তানের উত্তেজনা অন্য মাত্রায় পৌঁছয় ৷ সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণ রেখার আশপাশে থাকা এলাকাগুলিতে সশস্ত্র ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় পাক সেনা ৷ পরপর তিনটি রাত পাকিস্তান ভারতের সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে থাকা এলাকাগুলিতে আক্রমণ শানায় ৷ ওই এলাকাগুলিতে থাকা ভারতের বায়ুসেনা ঘাঁটি এবং নাগরিক পরিকাঠামোয় ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে থাকে ৷ ভারতীয় সেনার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ও সেনা এই প্রচেষ্টা রুখে দিয়েছে বলে জানিয়েছে সেনার শীর্ষ কর্তারা ৷ পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ভারতও পাকিস্তানের 8টি এয়ারবেসে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ৷ পাকিস্তানের নূরখান এয়ারবেস ও রহিমইয়ার খান এয়ারবেসে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা ৷ এরপর 10 মে শনিবার দুপুরে ভারত ও পাক ডিজিএমও (মিলিটারি অপারেশনস-এর ডিরেক্টর জেনারেল)-দের মধ্যে কথা হয় এবং তাঁরা সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হন ৷ আরও পরে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বলেছেন, সংঘর্ষের প্রথম তিনদিনেই ভারতের হামলায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান ৷ তাদের কাছে সংঘর্ষ বন্ধ করার অনুরোধ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না ৷ অপারেশন সিঁদুর একটা পরিষ্কার লক্ষ্ণণ রেখা টেনে দিয়েছে, আদমপুর এয়ারবেস থেকে ইসলামাবাদকে হুঙ্কার মোদির

