ওয়াংচুকের সংস্থায় আইন ভেঙে বৈদেশিক অনুদান ! তদন্তে সিবিআই

রাজ্যের স্বীকৃতি ফেরানোর দাবিতে বুধবার অশান্ত হয়ে ওঠে লেহ ৷ এরইমধ্যে ওয়াংচুকের সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই ৷

Sonam Wangchuk
লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : September 25, 2025 at 3:11 PM IST

4 Min Read
লেহ, 25 সেপ্টেম্বর: লাদাখে অশান্তির পরদিন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই ৷ বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদেশিক অনুদান সংক্রান্ত আইন 'ফরেন কনট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট' (এফসিআরএ) ভঙ্গ করেছে 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অলটারনেটভিস লাদাখ' (এইচআইএএল) ৷ এই সংস্থাটি সোনম ওয়াংচুকের ৷ জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে থেকেই তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছিল ৷ কিন্তু এতদিন কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি ৷ এবার সেই পদক্ষেপ করা হল ৷

সমাজকর্মী সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানান, দিন দশেক আগে সিবিআইয়ের একটি দল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ৷ তারা জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অলটারনেটভিস লাদাখ' (এইচআইএএল)-এর বিরুদ্ধে এফসিআরএ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে ৷ এই অভিযোগটি চার বছর আগের একটি পুরনো বিদেশি অ্যাসাইমেন্টকে ঘিরে ৷

সোনম ওয়াংচুকের দাবি, একের পর এক অভিযোগে তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে ৷ তাঁর কথায়, "কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছে, আমরা বিদেশ থেকে আর্থিক অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে এফসিআরএ-র আওতায় ছাড়পত্র নিইনি ৷ আদতে আমরা বৈদেশিক অনুদানের উপর নির্ভর করতে চাই না ৷ কিন্তু শিক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যমে বিদেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের লেনদেন আছে ৷ সেখান থেকে অর্থ আসে ৷ এরকম তিনটি ঘটনাকে তারা (সিবিআই) বৈদেশিক অনুদান হিসাবে চিহ্নিত করেছে ৷" এ ব্যাপারে তাঁকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি বলেও জানান সোনাম ৷

ওয়াংচুক জানান, গত সপ্তাহে সিবিআইয়ের একটি দল এইচআইএএল এবং 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল)-এর দফতরে গিয়েছিল ৷ 2022 ও 2024 সালের মধ্যে বৈদেশিক সংস্থা থেকে পাওয়া আর্থিক অনুদান সম্পর্কে তারা বিস্তারিত জানতে চায় ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ওই দলটি এখনও লাদাখে রয়েছে ৷ সিবিআই আধিকারিকরা সংস্থাগুলির আর্থিক হিসেবনিকেশ খতিয়ে দেখছেন ৷

লাদাখ আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা জানান, সিবিআই-এর তদন্ত একটি সম্মানীয় অ্যাসাইমেন্টকে কেন্দ্র করে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘ, সুইস বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতালির সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেছিল তাঁর সংস্থা ৷

সমাজকর্মীর অভিযোগ, "এটা একটা অত্যন্ত সম্মানীয় কাজ ছিল ৷ তাঁরা (সিবিআই আধিকারিক) সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখেন ৷ বুঝতে পারেন এখানে কোনও ভুল নেই ৷ কোনও ত্রুটি না পেয়ে তাঁরা 2022-24 সালের বাইরে অন্য সময়ের হিসেবনিকেশের নথি দেখতে চান ৷ এদিকে 2022-24 সালের আর্থিক হিসেবনিকেশ নিয়েই তাঁদের তদন্ত করার কথা ৷ কিন্তু তাঁরা 2020 ও 2021 সালের অ্যাকাউন্টসের নথিপত্র দেখতে চাইলেন ৷ আমাদের স্কুলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র দেখেন ৷ কিন্তু সবটাই তাঁদের নির্ধারিত সময়ের বাইরে ৷ এদিকে স্কুল নিয়ে তাঁদের কোনও অভিযোগ ছিল না ৷"

এই স্কুলগুলিতে বিনামূল্যে দুঃস্থ ছাত্রদের পড়ানো হয় ৷ এইচআইএএল-এ পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রজেক্টের বদলে বৃত্তি দেওয়া হয় ৷ সোনমের কথায়, "সিবিআই আধিকারিকরা এখনও লাদাখে রয়েছেন ৷ তাঁরা বিভিন্ন রেকর্ড ঘেঁটে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ৷"

সমাজকর্মী আরও জানান, এর আগে স্থানীয় থানা তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের করে ৷ তারপরই একটি নির্দেশে এইচআইএএল-এর জমি ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয় ৷ তাতে অভিযোগ করা হয় যে জমি লিজ নেওয়ার প্রয়োজনীয় টাকা মেটানো হয়নি ৷ তিনি বলেন, "প্রত্যেকে জানে, আমাদের কাছে নথিপত্র আছে এবং আমরা তা দেখাতে পারি ৷ পরে প্রশাসন জানায় যে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যেতে পারি ৷" এরপর সিবিআই তদন্তে নামে এবং আয়কর দফতর সমন পাঠায় ৷"

এদিকে লাদাখ ভারতের এমন একটি জায়গা, যেখানে কোনও কর লাগু হয় না ৷ ওয়াংচুকের কথায়, "আমি স্বেচ্ছায় কর দিই এবং তারপরও সমন পাই ৷ এরপর চার বছরের পুরনো একটি অভিযোগের তদন্ত শুরু হয় l তদন্তকারীরা জানায়, শ্রমিকদের ঠিকমতো টাকা দেওয়া হয়নি ৷ সবদিক দিয়ে আমাকে নিশানা করা হয়েছে ৷"

সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের আওতাভুক্ত করে লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সওয়াল করে চলেছেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ এই দাবিতে গত 10 সেপ্টেম্বর থেকে তিনি আরও একবার অনশন শুরু করেন ৷ তাঁর সঙ্গে 15 জন লাদাখবাসী 35 দিন ব্যাপী অনশনে অংশ নিয়েছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে সাত জন ভারতীয় সেনার প্রাক্তন কর্মী ৷ এর মধ্যে গতকাল বেলা 11.30 টা নাগাদ লেহতে বিক্ষোভ শুরু হয় ৷

পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায় ৷ পুলিশকে টিয়ার গ্যাস চালাতে হয় ৷ পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তিতে চার জনের মৃত্যু হয় ৷ এই আবহে অনশন ভঙ্গ করেন সমাজকর্মী সোনম ৷ তিনি বিক্ষোভকারীদের শান্তি ফেরানোর বার্তা দেন ৷ এদিকে এই অশান্তির জন্য সোনম ওয়াংচুককেই দায়ী করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ তাঁর উস্কানিমূলক মন্তব্যের কারণে অশান্তি ঘটনা ঘটেছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয় ৷ এদিন মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 5 ৷ আহত প্রায় 80 জন ৷ রাতভর আটকে রাখা হয় 50 জনকে ৷ এই পরিস্থিতিতে লাদাখে কার্ফু জারি করা হয়েছে ৷

