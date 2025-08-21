শ্রীনগর, 21 অগস্ট: পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগে একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট এবং একজন ইন্সপেক্টর-সহ ছয় পুলিশকর্মী এবং দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ৷ গত 21 জুলাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বুধবার সিবিআই তাঁদের গ্রেফতার করেছে ৷ জম্মু ও কাশ্মীরে একজন পুলিশ কনস্টেবলের উপর নৃশংস ও অমানবিক নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত করছে সিবিআই।
সিবিঈইয়ের হাতে গ্রেফতার হওয়া পুলিশকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আইজাজ আহমেদ নাইকু এবং কুপওয়ারার জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টারের (জেআইসি) পাঁচজন অফিসার সাব ইন্সপেক্টর রিয়াজ আহমেদ, জাহাঙ্গীর আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ, মহম্মদ ইউনিস এবং শাকির আহমেদ। এছাড়াও আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ যদিও তাদের বিষয়ে কোনও তথ্য এখনও দেয়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
উল্লেখ্য, পুলিশ কনস্টেবল খুরশিদ আহমেদ চৌহানকে বছর দুই আগে জেআইসি'র ভিতরে গুরুতর নির্যাতন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ 2025 সালের জুলাইয়ের শুরুতে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ, খুরশিদ চৌহানকে 50 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল প্রশাসনকে ৷ একই সঙ্গে, সিবিআইকে এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।
এর আগে খুরশিদ চৌহানের স্ত্রী রুবিনা আখতারের আদালতে অভিযোগ দায়ের করে জানান, তাঁর স্বামীকে মাদক মামলার জন্য তলব করার পর ছয়দিন ধরে অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়েছিল ৷ একই সঙ্গে তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতনও করা হয়েছিল। তিনি দাবি করেছিলেন, অভিযুক্ত অফিসাররা লোহার রড এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করার পাশাপাশি বিদ্যুতের শকও দিয়েছিলেন ৷ এমনকী তাঁর যৌনাঙ্গেও আঘাত করা হয়েছিল ৷ খুরশিদ চৌহানের মলদ্বারে লাল লঙ্কার গুঁড়োও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন অভিযুক্তরা।
সেই মামলার ডিভিশন বেঞ্চ গভীর পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছে, "এই সমস্ত তথ্যের প্রভাবে এই আদালত বিবেকের কাছে গভীরভাবে মর্মাহত এবং সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন কেবল স্পষ্টই নয় বরং গুরুতরভাবে প্রাকশ পেয়েছে ৷" সিবিআই, 29 জুলাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল ৷ তাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, হত্যার চেষ্টা, অন্যায়ভাবে আটকে রাখা এবং বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা আঘাত করার অভিযোগও দায়ের করেছে। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে অভিযুক্ত অফিসারদের গ্রেফতারের জন্য এক মাস এবং তদন্ত শেষ করার জন্য তিন মাস সময়ও বেঁধে দেয়।