ছেলে ক্যাট কুমার, বাবা ক্যাট বস ! আবাসিক সংশাপত্রের আবেদন নিয়ে 'তামাশা' অব্যাহত - RESIDENCE CERTIFICATE CONTRO

আবেদকের নাম ক্যাট কুমার ৷ বাবার নাম ক্যাট বস ৷ আর মা কাটিয়া দেবি ৷ আবারও আবাসিক সংশাপত্রের আবেদন ঘিরে তুঙ্গে উঠল তরজা ৷

RESIDENCE CERTIFICATE CONTRO
আবাসিক সংশাপত্রের আবেদন ঘিরে বিভ্রান্তি অব্যাহত (ইটিভি ভারত)
Published : August 11, 2025 at 7:58 PM IST

পটনা, 11 অগস্ট : ডগবাবুর এবার ক্যাট কুমার-বিহারের আবাসিক সংশাপত্রের আবেদনকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া 'তামাশা' এখনও অব্যাহত ৷ এবার ঘটনাস্থল বিহারের রোহতস জেলা ৷ আবেদন অনুযায়ী ক্যাট কুমারের বাবার নাম 'ক্যাট্টি বস', মায়ের নাম কাটিয়া দেবী ৷ তবে আবেদনে কোনও ঠিকানার উল্লেথ নেই ৷ আর আবেদনের সঙ্গে ছবিও দেওয়া হয়েছে বিড়ালের !

প্রশাসন সূত্রে সোমবার জানা গিয়েছে, ক্যাট কুমারের নামে আবাসিক সংশাপত্র তৈরির আবেদন জমা পড়েছে সম্প্রতি ৷ অনলাইনে জমা পড়া এই আবেদন নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক উদিতা সিং ৷ তাঁর নির্দেশ পেয়ে নাসিরগঞ্জের রাজস্ব আধিকারিক কুশল প্যাটেল এই তদন্ত শুরু করেছেন ৷ প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করা এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার জন্য অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে নাসিরগঞ্জ থানায় ৷

APPLICATION FOR RESIDENCE CERTIFICATE OF CAT IN ROHTAS
ক্যাট কুমারের নামে জমা পড়া আবেদন (ইটিভি ভারত)

জেলাশাসক ইটিভি ভারতকে বলেন, "নাসিরগঞ্জের আরটিপিএস" অফিসে যে আবেদনটি জমা পড়েছে তাতে কোনও ঠিকানা লেখা নেই ৷ বিড়ালের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ আমাদের মনে হচ্ছে প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করতেই এমন উদ্যোগ ৷ সরকারি কাজে যারা এভাবে বাধা তৈরি করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তির অপব্যবহারের মতো আরও কয়েকটি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷"

কোন পথে তদন্ত ?

আবাসিক সংশাপত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায় ৷ তার জন্য মোবাইল নম্বরে ওটিপি আসে ৷ সেই ওটিপি না দেওয়া পর্যন্ত আবেদন অসম্পূর্ণ থাকে ৷ এই মোবাইল নম্বরের সাহায্যেই আবেদনটি ঠিক কে করেছে তা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ মোবাইল নম্বরটি কার নামে নেওয়া সেটা জানার পর আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ৷ তিনি নিজেই এই আবেদন করেছেন নাকি অন্য কেউ তাঁর মোবাইল নম্বর কোনওভাবে ব্যবহার করেছে সেটাও খতিয়ে দেখা হবে ৷

আগে কুকুর পরে বিড়াল !

কিছুদিন আগে কুকুরের নামে আবাসিক শংসাপত্র তৈরির চেষ্টা হয়! শুধু চেষ্টা বললে অবশ্য পুরোটা বলা হবে না ৷ সংশাপত্র তৈরিও হয়ে গিয়েছিল ৷ পটনার মাসৌরিতে 'ডগ বাবু' নামের আবাসিক শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় বাবার নাম কুত্তা বাবু। মায়ের নাম কুতিয়া দেবী। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র । তড়িঘড়ি বাতিল করা হয় সেই শংসাপত্র । কুকুরের জন্য জারি করা আবাসিক শংসাপত্রের বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে পটনা জেলা প্রশাসন । এই আবেদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ।

পাশাপাশি পটনা জেলা প্রশাসনের টুইটার হ্যান্ডেলে জানায়, "মাসৌরি এলাকায় 'কুত্তা বাবু' নামে আবাসিক শংসাপত্র জারি করার একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে । বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, উক্ত আবাসিক শংসাপত্রটি বাতিল করা হয়েছে । এছাড়াও, আবেদনকারী, কম্পিউটার অপারেটর এবং শংসাপত্র দেওয়া আধিকারিকের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে ।" ডগবাবুর পর্ব মিটতে না মিটতেই এবার বিড়াল থুড়ি ক্যাট কুমারের নামে সংশাপত্র তৈরির আবেদন জমা পড়ল ৷

