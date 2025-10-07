বল্লারির 'নটওয়ারলাল' ! শতাধিক গাড়ি ভাড়া নিয়ে কম দামে বিক্রি করে পলাতক সোনু

বল্লারির 'নটওয়ারলাল' ! শতাধিক গাড়ি ভাড়া নিয়ে কম দামে বিক্রি করে পলাতক সোনু
সিনধানুর এলাকার বাসিন্দা বাশা ৷ বল্লারির পাশাপাশি কোপ্পাল এবং রাইচুর এলাকাতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷
Published : October 7, 2025 at 4:15 PM IST
বল্লারি (কর্ণাটক), 7 অক্টোবর: ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতারক নটওয়ারলালের কথা মনে আছে ! মিথিলেশ কুমার শ্রীবাস্তব ওরফে নটওয়ারলাল ৷ নয়ের দশকে স্বাক্ষর নকল করে আগ্রার তাজমহল, দিল্লির লালকেল্লা, রাষ্ট্রপতি ভবন, এমনকী সংসদ ভবনও বিক্রি করে দেন তিনি ৷
কর্ণাটকের বল্লারিতে এমনই এক 'নটওয়ারলালের' খোঁজ পেল পুলিশ ৷ মহম্মদ জাহিদ বাশা ওরফে সোনু ৷ প্রথমে বিভিন্ন ব্য়বসায়ীদের থেকে গাড়ি ভাড়া নিত সে ৷ এরপর সেগুলিকে অল্প দামে বাইরে বিক্রি করে দিত ৷ বেশ কিছুদিন ধরে অভিনব কায়দা গাড়ি চুরি চলছিল ৷ পরে পুলিশের নজরে বিষয়টি আসতেই গা ঢাকা দেয় ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে বল্লারির এসপি শোভারানি বলেন, "মাসে 50 হাজার টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া নিত সোনু ৷ এখনও পর্যন্ত 103টি গাড়ি ভাড়া নিয়েছে বলে খবর ৷ গাড়ির মালিকদের ঠকিয়ে পড়ে সেগুলি কম দামে বাজারে বিক্রি করে দেয় ৷ ইতিমধ্যেই 44টি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে ৷ সেগুলিকে আসল মালিকের হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে তাঁর খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে ৷"
অভিযুক্ত বাশা সিনধানুর এলাকার বাসিন্দা ৷ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বড় বড় নির্মাণ সংস্থা, উইন্ডফার্ম এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দফতরের নাম করে এলাকার বিভিন্ন গাড়ি ব্য়বসায়ীদের কাছ থেকে বড় ছোট গাড়ি ভাড়া নিত সে ৷ কিন্তু সেগুলিকে আর কখনও মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়নি ৷ বরং, গাড়িগুলি বাইরে কম দামে বিক্রি করে দেয় সে ৷ শুধু বিক্রি নয়, বেশ কিছু গাড়ি মর্টগেজ রেখে বিনিময় টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় সোনু ৷
পুলিশ জানিয়েছে, বল্লারির পাশাপাশি কোপ্পাল এবং রাইচুর এলাকাতেও অভিনব কায়দায় গাড়ি চুরি করে পালায় সোনু ৷ বল্লারির এপিএমসি, ব্রুস পেট, গান্ধিনগর, কউল বাজারেও বাশার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ মালিকদের গাড়ি ফিরিয়ে দেয়নি শুধু তাই নয়, এখনও পর্যন্ত কোনও গাড়ির মালিককে ভাড়ার টাকাও দেয়নি সোনু ৷ অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করে বল্লারি পুলিশ ৷ এরপর জিপিএস ট্র্যাক করে 44টি গাড়ি উদ্ধার করা হয় ৷
গাড়ি উদ্ধারের পর মঙ্গলবার আসল মালিকদের হাতে চাবি তুলে দেন বল্লারির এসপি ৷ বাকি গাড়িগুলি উদ্ধারের জন্য ক্রেতাদের কাছে তদন্তে এগিয়ে আসার আবদেন জানান তিনি ৷ এসপি বলেন, "চুরি করা গাড়ি কেনা আর গাড়ি চুরি করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই ৷ সুতরাং, যাঁরা কম দামে সোনুর কাছ থেকে গাড়ি কিনেছেন, তাঁদের কাছে আবেদন সেগুলি ফিরিয়ে দিয়ে যান ৷" ক্রেতাদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ ৷