জেলেই প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন করতে চায় বিরোধীরা, কটাক্ষ শাহের - AMIT SLAMS OPPOSITION

অমিতের দাবি, জেলে গিয়েছেন এমন নেতা ছাড়া দেশ পরিচালিত হতে পারে না- এই ধারনায় বিজেপি বিশ্বাস করে না ৷

CONSTITUTION AMENDMENT BILL
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Etv Bharat)
নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য যে কোনও নেতার জেল হলে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত ৷ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন, জেলে গিয়েছেন এমন নেতা ছাড়া দেশ পরিচালিত হতে পারে না- এই ধারনায় বিজেপি বিশ্বাস করে না ৷ প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীদের অপসারণ প্রসঙ্গে আরও একবার নিজের মনোভাব স্পষ্ট করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷

এই মর্মে সদ্য সমাপ্ত সংসদের বাদল অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন-সহ তিনটি বিল পেশ করেছেন তিনি ৷ বিরোধীদের দাবি, অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে সরকার ফেলে দেওয়ার জন্যই এমন আইন এনেছে মোদি সরকার ৷ সংসদের ভিতরে-বাইরে বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধীরা ৷ এই বিষয়ে ইতিমধ্য়েই জেপিসি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷ তবে সরকারের এই প্রয়াসকে ভাঁওতা বলে দাবি করে জেপিসিতে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল ৷ বাংলার শাসক শিবিরের দাবি, তারা প্রথম থেকেই বিলের বিরোধিতা করে আসছে ৷ নতুন করে এ নিয়ে আলোচনার কোনও কারণ নেই ৷ কেন্দ্রীয় সরকার নজর ঘোরানোর জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি তৈরি করতে চাইছে ৷

এমনই আবহে বাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাহ বলেন, "আমি বিরোধীদের সঙ্গে গোটা দেশের কাছে জানতে চাই একজন মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য নেতা কি জেল থেকে দেশ পরিচালনা করতে পারেন? জেল থেকে সরকার পরিচালনা কি গণতন্ত্রের পক্ষে মর্যাদাকর বিষয় ?" এরপরই বিরোধীদের নিশানা করে অমিত বলেন, "ওরা এখনও চেষ্টা করছে, যদি জেলে যেতেও হয় তাহলেও যাতে সরকার তৈরি এবং পরিচালন করা যায় সেই ব্যবস্থা করে রাখতে ৷ ওরা চায় জেলেই প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন তৈরি হোক ৷ সেখান থেকেই নির্দেশ নিয়ে ক্যাবিনেট সচিব, ডিজিপি ও মুখ্য সচিবরা সরকার পরিচালন করবেন ৷ কোনও নেতা গুরুত্বপূর্ণ হতেই পারেন কিন্তু তিনি জেলে গেলে তাঁকে বাদ দিয়ে প্রশাসন পরিচালিত হতে পারে না- এই ধারনায় আমি এবং আমার দল একেবারেই বিশ্বাস করি না ৷"

'বন্দি' মন্ত্রীদের জেলে পাঠিয়ে বিরোধীদের সরকার ফেলতে চাইছে বিজেপি,এমনই দাবি উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে শাহ জানান, কাউকে অপসারণ করে দিলে কোনও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রভাবিত হবে না ৷ একজন গেলে সেই দলের অন্য কেউ সরকার পরিচালন করবেন ৷ এরপর ওই ব্যক্তি জামিন পেলে তিনি আবার শপথ নিয়ে সরকার পরিচালন করতে পারেন,তাতে সমস্যার কিছু নেই ৷ কারও আপত্তি করারও কোনও কারণ থাকতে পারে না ৷

সাক্ষাৎকারে মোদি মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ সদস্য আরও জানান, 130তম সংবিধান সংশোধনের কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে ৷ কোনও মন্ত্রী যদি এমন কোনও মামলায় গ্রেফতার হন যেখানে পাঁচ বছর বা তার থেকে বেশি সাজা হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 30 দিনের মধ্যে জামিন না পেলে তাঁর পদ চলে যাবে ৷

