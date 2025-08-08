নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: গত লোকসভা নির্বাচনের আগে নারী দিবসে রান্নার গ্যাসের দাম 100 টাকা কমিয়ে মধ্যবিত্তকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এরপর চলতি বছরের এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 50 টাকা বাড়িয়েছে বিজেপি সরকার ৷ এমনই আবহে তেল কোম্পানিগুলিকে বিপুল ভর্তুকি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল ৷ তবে এর ফলে সাধারণ উপভোক্তারা কীভাবে প্রভাবিত হবেন তা সরকারের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি ৷
শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘোষণা করেন, সরকার পরিচালিত তৈল বিপণন কোম্পাগুলিকে 30 হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দেওয়ায় ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ বিগত 15 মাস ধরে বাজারের থেকে কম দামে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি), ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম (এইচপিসিএল) ৷ এর ফলে তেল বিপণন কোম্পানিগুলির যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই বিপুল ভর্তুকির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷ সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, 12টি দফায় তৈল বিপণন কোম্পাগুলি এই ভর্তুকির টাকা পাবে ৷
To ensure that #LPG gas remains affordable for the middle class, the Cabinet has approved a subsidy of ₹30,000 crore— PIB India (@PIB_India) August 8, 2025
- Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/QnCNTcKJai
2024-25 সালে আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি গ্যাসের দাম চড়া ছিল ৷ দামের এই ওঠানামার ফল ভুগতে হত উপভোক্তাদের ৷ কিন্তু তাঁদের স্বস্তি দিতে এতদিন ডোমেস্টিক এলিপিজির দাম বাড়ানো হয়নি ৷ এদিকে এর ফলে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে ৷ আর এই বিপুল ক্ষতি সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিপণন কোম্পানিগুলি গৃহস্থের ঘরে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ চালিয়ে গিয়েছে এবং তার দাম আয়ত্তের মধ্যে ছিল ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা 30 হাজার কোটির ভর্তুকিতে অনুমোদন দিয়েছে ৷ তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ডোমেস্টিক এলপিজি বিক্রির জন্য এই ভর্তুকি পাবে ৷"
এই ভর্তুকির ফলে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানিগুলি অপরিশোধিত তেল এবং এলপিজি গ্যাসের প্রয়োজন মেটাতে পারবে ৷ এছাড়া ঋণ শোধ করা থেকে শুরু করে পুঁজির স্থায়িত্বও বজার রাখতে পারবে ৷ তাই দেশজুড়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না ৷ ভর্তুকির এই বণ্টন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ৷ আন্তর্জাতিক বাজারে কোনও পরিবর্তন হলে সেই দায় যাতে উপভোক্তাদের উপর না পড়ে, সেবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা দায়বদ্ধ বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে ৷