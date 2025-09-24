রেল কর্মচারীদের বোনাস, পাবেন 78 দিনের বেতনের সমান অর্থ
রেলের কর্মীদের জন্য 78 দিনের বেতনের সমান অর্থ বোনাস হিসাবে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দেশজুড়ে 5 হাজার মেডিক্যাল আসনও মঞ্জুর করা হয়েছে ৷
Published : September 24, 2025 at 4:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 সেপ্টেম্বর: রেল মন্ত্রকের কর্মচারীদের জন্য সুখবর ! বুধবার তাঁদের জন্য 78 দিনের বোনাসে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই ঘোষণা করেছেন ৷ এদিন সরকারের তরফে এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, রেলের 10 লক্ষ 91 হাজার 146 জন কর্মচারীর জন্য মোট 1865.68 কোটি টাকা বোনাস বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ এর সঙ্গে দেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক পড়ুয়াদের জন্য 5 হাজার আসন মঞ্জুর করেছে ক্যাবিনেট ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট রেল মন্ত্রকের কর্মচারীদের জন্য 78 দিনের প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস (পিএলবি) মঞ্জুর করেছে ৷ প্রতি বছর দুর্গাপুজো ও দশেরার ছুটির আগে যোগ্য কর্মীরা পিএলবি বোনাস পেয়ে থাকেন ৷ সেভাবেই এবছর 78 দিনের বেতনের সমান অর্থ বোনাস হিসেবে দেওয়া হবে 10.91 লক্ষ কর্মচারীকে ৷ গেজেটেড আধিকারিক নন এমন সমস্ত কর্মীদের বোনাস দেওয়া হবে ৷ রেল মন্ত্রকের কর্মীরা যাতে আরও ভালো কাজ করার উৎসাহ পান তা নিশ্চিত করতেই এই বোনাস দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया। 78 दिन का ₹1866 करोड़ का बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10.90 लाख कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा: केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw जी pic.twitter.com/tyjuaNRU02— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 24, 2025
এই পিএলবি বোনাসে 78 দিনের বেতনের সমান অর্থ সবচেয়ে বেশি 17 হাজার 951 টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে ৷ রেলের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্মী, লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড), স্টেশন মাস্টার, সুপারভাইজার, টেকনিশিয়ান থেকে টেকনিশিয়ান হেল্পার, পয়েন্টসম্যান, মিনিস্টেরিয়াল স্টাফ এবং অন্যান্য গ্রুপ-সি কর্মচারীরা এই বোনাস পাবেন ৷
এর সঙ্গে দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমবিবিএস ও এমডি পড়ার জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ তিনি বলেন, "স্নাতকোত্তর স্তরের মেডিক্যাল পড়ুয়াদের জন্য 5 হাজার আসনে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ এর জন্য 15034.50 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ সরকারি হাসপাতালগুলির সংস্কার করা হবে ৷ নতুন বিভাগ খোলা থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি পাওয়া যাবে হাসপাতালগুলিতে ৷ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পড়াশোনায় এআই ব্যবহার করা হবে ৷"
VIDEO | Delhi: Cabinet approves major expansion of postgraduate and undergraduate medical education capacity in the country.— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2025
At a cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today, 5,000 PG seats have been approved in cabinet and its outlay is Rs.15,034.50 crore.… pic.twitter.com/0xVajyyCOE
সরকার বিবৃতিতে জানিয়েছে, 2024-25 সালে রেলের কর্মীরা খুব ভালো কাজ করেছেন ৷ 1614.90 মিলিয়ন টন রেকর্ড কার্গো পরিবহণ হয়েছে ৷ প্রায় 730 কোটি সংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করেছেন ৷ এমতাবস্থায় তাঁদের উৎসাহ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের তৃতীয় মোদি সরকার ৷