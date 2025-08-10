হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট : শ্রাবণ মাস শেষ হতে আর দিন ছয়েক বাকি ৷ ভগবান শিবের প্রিয় এই মাসের শেষের দিকটা খুবই বিশেষ হতে চলেছে পাঁচ রাশির জীবনে ৷ শীঘ্রই মার্গী হতে চলেছে বুধ। গ্রহের সোজা পথে বিচরণ শুরু হতেই পাঁচ রাশির জীবনকে লাভ ও সাফল্যে পরিপূর্ণ করে তুলবে। কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকারা বুধের মার্গী দশায় সাফল্য পাবেন, তা জানালেন দিল্লির বিখ্যাত বৈদিক জ্যোতিষী আদিত্য ঝা ৷
জ্যোতিষীর মতে, "বুধ হল বাক, ব্যবসা এবং বুদ্ধিমত্তার গ্রহ। বুধকে গ্রহের যুবরাজও বলা হয় ৷ বর্তমানে কর্কট রাশিতে বক্রী গতিতে বিচরণ করছে এই গ্রহ। তবে 11 অগস্ট অর্থাৎ আগামিকাল বুধ কর্কট রাশিতে মার্গী হবে। শ্রাবণ শেষ হওয়ার সঙ্গে বুধ সোজা গমন করবে এবং আসন্ন জন্মাষ্টমী থেকে আগামী দিনগুলিতে এই পাঁচ রাশির জীবনে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। এই প্রভাব পড়বে রাশিচক্রের উপর ৷ 5 রাশির জন্য যা খুব শুভ হতে চলেছে।" এবার জেনে নিন কোন 5 রাশির জীবনে পরিবর্তন আসবে-
মেষ- এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে শ্রাবণের শেষটা সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। এই সময়ে যে কোনও কাজে অগ্রগতির সুযোগ তৈরি হবে। কেবল আর্থিক অবস্থার উন্নতিই হবে না, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কেরও উন্নতি হবে। মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই সময়ে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে।
সিংহ- সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে প্রাণশক্তি এবং উৎসাহের এক নতুন ঢেউ আসবে। চাকরি বা ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার পক্ষে থাকবে ৷ আপনি ক্যারিয়ার গড়ার জন্য নয়া সুযোগ পাবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা আপনার অবস্থাকে আগের চেয়ে শক্তিশালী করে তুলবে। সঙ্গে আসবে কোনও না কোনও সাফল্য ৷
কন্যা- এই রাশির জন্য শ্রাবণের শেষ খুবই শুভ, বিশেষ করে পড়ুয়াদের জন্য ৷ পড়াশোনায় সাফল্য এবং নতুন সুযোগ আশার পথ খুলে যাবে ৷ আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, যার ফলে বিনিয়োগ এবং আর্থিক লাভ হবে। ক্যারিয়ারে এগোনোর পথ খুলে যাবে, যা আপনার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলবে।
তুলা- শ্রাবণ শেষ হতে হতেই ক্যারিয়ারের সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। সমাজে খ্যাতি-যশ বাড়বে ৷ কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্মানিতও হতে পারেন ৷ সম্পত্তি, গাড়ি বা অন্য কোনও মহার্ঘ জিনিস কেনার দীর্ঘদিনের ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে। যে কোনও কাজই সফল হবে, যা জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি আনবে।
ধনু- ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন ৷ কঠোর পরিশ্রমের প্রতিদানও পাবেন। দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান হবে ৷ জীবনে সুখ-শান্তির অনুভব করবেন। এই সময় ধনু রাশির কাছে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।
জ্যোতিষী আদিত্য ঝা, মনে করেন শ্রাবণ মাসের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুধের এই সোজা পথে চলা আসন্ন দিনগুলিতে রাশিচক্রের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা বয়ে আনবে। এই সময়ে, কর্মক্ষেত্র, আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক জীবনে উন্নতি হবে ৷ এছাড়াও, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং উপবাস করলে দিনগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে ।