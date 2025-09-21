অপারেশন সিঁদুর থেকে শিক্ষা, ড্রোন-প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করল বিএসএফ
অপারেশন সিঁদুরের সময় একের পক এক ড্রোন ধেয়ে আসে ভারতের দিকে ৷ আগামিদিনে এই ধরনের পরিস্থিতি আরও ভালো করে মোকিবিলা করতে চায় বিএসএফ ৷
Published : September 21, 2025 at 5:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টম্বর: জওয়ান এবং আধিকারিকদের জন্য ড্রোন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করল বিএসএফ ৷ তার ফলে এখন থেকে বাহিনীর 2 লাখ 70 হাজার সদস্যকেই ড্রোন চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে হবে ৷ পাশাপাশি শত্রুদের দিক থেকে আসা ড্রোন কীভাবে প্রতিহত করতে হবে সেটাও শিখতে হবে তাঁদের ৷
অপারেশন সিঁদুরের পর বাহিনীর কর্তাদের মনে হয়েছে আধুনিক পৃথিবীতে সামরিক সংঘাতের গতি-প্রকৃতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে বিএসএফের জওয়ান থেকে শুরু করে সকলেরই ড্রোন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক ৷ আর তাই মধ্যপ্রদেশে বাহিনীর যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে সেখানে ড্রোন সংক্রান্ত কৌশল শেখাতে একটি বিশেষ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে একমাত্র বিএসএফেরই নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে ৷
ওই কেন্দ্রের অধিকর্তা শামসের সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ তিনি বলেন, "প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কয়েকটি পরিবর্তন করেছি ৷ আর তার ফলে এখন থেকে সকলকে ড্রোন প্রযুক্তি পড়তে হবে ৷ একই সঙ্গে বিএসএফের কাজের যে ধরন বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর (এসওপি) আছে তাতেও খানিকটা পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ বাহিনীর সকলে যাতে শত্রুর দিক থেকে আসা ড্রোনের মোকিবলা করতে পারে তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য ৷ নতুন এই প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলে জওয়ান থেকে শুরু করে আধিকারিকদের সুবিধে হবে ৷ "
প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাপার মাথায় রাখা হচ্ছে ৷ শুধু প্রযুক্তি নয়, বিএসএফের জওয়ান থেকে শুরু করে আধিকারিকদের ড্রোন সংক্রান্ত সম্যক ধারনা দেওয়া হবে ৷ ড্রোন পরিচালনা করতে এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে নতুন নতুন কায়দার প্রচলন হয়েছে ৷ সেগুলিও শেখানো হবে ৷
22 এপ্রিল কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর অপারেশন সিঁদুর করে কড়া জবাব দেয় ভারত ৷ এর পাল্টা পাকিস্তানের দিক থেকে সশস্ত্র ড্রোন থেকে শুরু করে আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল (ইউএভি) এবং ক্ষেপণাস্ত্র ধেয়ে আসে ৷ তবে সে সব ভারতের মাটি স্পর্শ করতে পারেনি। ভারতের প্রতিরোধ ব্যবস্থা আকাশেই তাদের নিকেশ করেছে ৷ পাকিস্তানের হামলার সময় একের পর এক পাক ড্রোন, ইউএভি ধ্বংস করেছে ভারতের নিজস্ব আকাশতির এয়ার ডিফেন্স কন্ট্রোল অ্যান্ড রিপোর্টিং সিস্টেম (এডিসিআরএস) এবং রাশিয়া থেকে আনা এস-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ৷ মাত্র এক বছর আগে ভারতের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এআই নির্ভর এই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। এবার বিএসএফের জওয়ান থেকে শুরু করে আধিকারিকদের বিশেষ ড্রোন প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ভারত ৷
