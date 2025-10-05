ETV Bharat / bharat

মোদির আমন্ত্রণ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে, আগামী সপ্তাহে ভারত আসছেন স্টারমার

এই সফরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক বিষয়গুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করবেন।

PM Modi, Keir Starmer
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : October 5, 2025 at 12:14 AM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার 8 এবং 9 অক্টোবর, 2025 তারিখে ভারত সফর করবেন। এটি হবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের প্রথম সরকারী ভারত সফর এবং দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করার একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচিত। বিদেশ মন্ত্রক (MEA) এই সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই সফরের সময়, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী উচ্চ পর্যায়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক বিষয়গুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করবেন।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, এই সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্টারমার 'ভিশন 2035'-এর অধীনে নির্ধারিত 10 বছরের রোডম্যাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারত-ব্রিটেনের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিকের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। এর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, জলবায়ু ও জ্বালানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী স্টারমার মুম্বাইতে ষষ্ঠ গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টে যোগ দেবেন এবং মূল ভাষণ দেবেন। দুই নেতা শিল্প বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং উদ্ভাবকদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথমবার ভারতে আসছেন কিয়ের স্টারমার। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে দিল্লির কূটনৈতিক টানাপড়েন চলছে। এই অস্থিরতার মধ্যেই সম্প্রতি ভারত আর ব্রিটেনের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্টারমারের ভারত সফর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে এই সফরের লক্ষ্য ভারত ও ব্রিটেনের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করা এবং দুই দেশের মধ্যে ভবিষ্যতের অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত-ব্রিটেনের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (CETA) থেকে উদ্ভূত সম্ভাবনাগুলি নিয়ে শিল্প ও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গুরুত্বের বিষয়গুলি নিয়েও মতামত বিনিময় করবেন।

