দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়-সহ তিন জায়গায় দিনভর তল্লাশি, বোমার হুমকি ভুয়ো ঘোষণা পুলিশের

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়-সহ তিন জায়গায় দিনভর তল্লাশি, বোমার হুমকি ভুয়ো ঘোষণা পুলিশের
একটি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ ও মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে বোমা রাখার হুমকির মেল আসে কর্তৃপক্ষের কাছে ৷ দিনভর ব্যাপক তল্লাশির পর কিছুই পাওয়া গেল না ৷
By PTI
Published : September 9, 2025 at 8:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: বোমা রয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে ৷ পাশাপাশি মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজ (এমএএমসি) ও ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (ইউসিএমএস) কলেজ চত্বরে বোমা রাখা আছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে আলাদা করে বোমা হুমকির ইমেল আসে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ৷ পাশাপাশি দিল্লির দমকল বাহিনীকে এই সংক্রান্ত ইমেল পাঠানো হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, হুমকিতে বিস্ফোরক আরডিএক্স রাখার কথা উল্লেখ করা ছিল ৷ এক কিমি এলাকায় তিনটি জায়গায় আরডিএক্স পুঁতে রাখা হয়েছে ৷ এই হুমকির পর খবর যায় পুলিশের কাছে ৷ দমকলবাহিনীও তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর ইঞ্জিন পাঠায় ঘটনাস্থলে ৷ কিন্তু ব্যাপক তল্লাশির পর কিছুই পাওয়া যায়নি ৷ এই বোমা হুমকি ভুয়ো বলে ঘোষণা করে পুলিশ ও দমকল ৷
শাহদরার ডেপুটি কমিশনার প্রশান্ত গৌতম বলেন, "সকাল 11টা নাগাদ জিটিবি হাসপাতালের ইউসিএমএস থেকে খবর আসে, তারা বোমা হুমকির ই-মেল পেয়েছে ৷ কলেজ চত্বরে বোমা রাখার হুমকি দেওয়া হয় ৷ সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরস (এসওপি) অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয় ৷ কলেজ ফাঁকা করে দেওয়া হয় ৷" তিনি আরও জানান, বম্ব ডগ স্কোয়াড (বিডিএস) ডেকে পাঠানো হয় ৷ ভবনের প্রতিটি কোনায় তল্লাশি চালানো হয়েছে ৷ দুপুর 1.30 মিনিটে ঘোষণা করা হয় ভবনে কোথাও বিপজ্জনক কিছু পাওয়া যায়নি ৷ ভুয়ো হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৷
দিল্লির দমকল বাহিনী জানায়, তাদের কাছে এই সংক্রান্ত একটি ফোন আসে ৷ সেখানে বোমার হুমকি দেওয়া হয় ৷ সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর গাড়ি ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷
ডিসিপি (সেন্ট্রাল) নিধিন ভালসান একটি বিবৃতিতে জানান, এমএএমসি ও মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি ৷ আধিকারিক বলেন, "অতিরিক্ত ডিসিপি (সেন্ট্রাল)-সহ এসিপি কমলা মার্কেট ও এসএইচও আইপি এস্টেট সচিবালয়ে তল্লাশির সময় উপস্থিত ছিলেন ৷ এমএএমসি-তে তল্লাশির বিষয়টি দেখাশোনা করেন আইপি এস্টেট থানার অতিরিক্ত ট্র্যাফিক আধিকারিক (এটিও) ৷"
আধিকারিকরা আরও জানিয়েছেন, পুলিশের সাইবার শাখা তদন্তে নেমেছে ৷ হুমকি ইমেল কোথা থেকে পাঠানো হয়েছিল, তার উৎস সন্ধান করা হচ্ছে ৷ এর আগেও এইরকম ইমেলে ভুয়ো বোমা হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৷
পুলিশের উচ্চাধিকারিক নিধিন ভালসান বলেন, "প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, এই ই-মেলটি অন্য কোনও রাজ্যে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ৷ যদিও আমরা এই ঘটনাটিকে যতটা সম্ভব গুরুত্ব দিয়ে বিচার করছি ৷ সব রকম এসওপি মেনে করা হচ্ছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ), ট্রাফিক পুলিশ এবং স্পেশাল সেল সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে ৷ তল্লাশি অভিযানের সময় তিনটি জায়গার প্রবেশের ও বেরনোর জায়গাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়িয়ে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয় ৷