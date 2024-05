ETV Bharat / bharat

শৌচাগারে রাখা চিরকুটে বোমা হামলার হুমকি, দিল্লিতে ইন্ডিগোর বিমানে আতঙ্ক - BOMB THREAT ON INDIGO FLIGHT

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 28, 2024, 8:20 AM IST | Updated : May 28, 2024, 9:41 AM IST

ইন্ডিগোর ফ্লাইটে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ( প্রতীকি ছবি )

নয়াদিল্লি, 28 মে: দিল্লি থেকে বারাণসীগামী ইন্ডিগো ফ্লাইটে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ৷ মঙ্গলবার সকাল 5টা 35 মিনিটে উড়ানের নির্ধারিত সময় ছিল বিমানটির ৷ তার আগে ইন্ডিগোর ওই বিমানে বোমা রাখার হুমকি দেওয়া হয় বলে খবর ৷ এরপরেই আধিকারিকরা বিষয়টি তদন্তের জন্য বিমানটিকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায় ৷ শুরু হয় তল্লাশিও ৷ যদিও তল্লাশিতে এখনও পর্যন্ত কিছুই মেলেনি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ভোরে দিল্লি থেকে বারাণসীগামী একটি ফ্লাইটে বোমার খবর পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কুইক রেসপন্স টিম। বিমানের জরুরি দরজা দিয়ে সব যাত্রীকে বিমান থেকে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে ৷ সব যাত্রী নিরাপদে রয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ বর্তমানে বিমানটিতে জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ কুইক রেসপন্স টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে বলে খবর ৷ আরও পড়ুন: দিল্লি থেকে কলকাতাগামী বিমানে বোমাতঙ্ক, হুমকি ফোন ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দরে বিমানবন্দরের এক আধিকারিক সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, বিমানটিতে তল্লাশি চালানোর জন্য এবং গোটা ঘটনার তদন্তের জন্য বিমানবন্দর থেকে বিমানটিকে বিচ্ছিন্ন করা হয় ৷ বিমান নিরাপত্তা এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে। যদিও ঘটনাস্থল থেকে বা বিমান থেকে কোনওরকম সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি বলেই দাবি করেছেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ইন্ডিগো 6-ই 2211 ফ্লাইটটি যখন ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন শৌচাগারের একটি কাগজে বোমা রাখার হুমকি লেখা একটি চিরকুট পান পাইলট ৷ চিরকূটে লেখা ছিল 30 মিনিটের মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণ হবে বিমানে ৷ এরপরই পাইলট কন্ট্রোল রুমে বিষয়টি জানান। নিরাপত্তার খাতিরে 176 জন যাত্রীকে দ্রুত বিমান থেকে বের করে আনা হয় ৷ সিআইএসএফ-এর এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "একটি টিস্যু পেপারে 'বোমা' শব্দটি লেখা ছিল ৷ দিল্লি বিমানবন্দরে দিল্লি থেকে বারাণসীগামী ইন্ডিগো ফ্লাইট 6-ই 2211 বিমানের শৌচাগারে সেটি মিলেছিল ৷ যদিও তল্লাশিতে কিছুই পাওয়া যায়নি ৷" আরও পড়ুন: মাঝ আকাশে বোমাতঙ্ক, মুম্বইয়ে জরুরি অবতরণ বিমানের

Last Updated : May 28, 2024, 9:41 AM IST