প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের 4 ছেলে-মেয়ে-সহ মায়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার

প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের 4 ছেলে-মেয়ে-সহ মায়ের পচাগলা দেহ উদ্ধার
বন্ধ আবাসন থেকে উদ্ধার 4 শিশু-সহ মায়ের পচাগলা দেহ ৷ দুর্গন্ধ বেরতে থাকায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয় ৷ পুলিশ এসে পচাগলা দেহগুলি উদ্ধার করে ৷
Published : October 11, 2025 at 6:27 PM IST
সিকার (রাজস্থান), 11 অক্টোবর: চার ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চরম সিদ্ধান্ত মায়ের ৷ বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার পাঁচজনের পচাগলা দেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানে সিকারে ৷ এক মহিলা তাঁর প্রথমপক্ষের এক ছেলে, মেয়ে ও দ্বিতীয়পক্ষের এক ছেলে, মেয়ে-সহ নিজের জীবন শেষ করেন ৷ এমনটাই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷ শনিবার ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরাই পুলিশে খবর দেন। পরে দেহ উদ্ধার হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় এক সপ্তাহ আগে এই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদেহগুলির পচন দেখে এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ মৃত মহিলার নাম পিঙ্কি চৌধুরি ৷ তিনি সিকারের অনিরুদ্ধ আবাসনের একচি ফ্ল্যাটে চার সন্তানকে নিয়ে থাকতেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে ৷
সার্কেল অফিসার সুরেশ শর্মা জানিয়েছেন, ফ্ল্যাটের যে ঘরে ওই মহিলা থাকতেন সেটি বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধ ছিল ৷ ঘর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে এদিন ৷ আশেপাশের লোকজন দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ সকলের।
পুলিশ আধিকারিকরা ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান চার শিশু-সহ এবং এক মহিলার মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে ৷ পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে দুর্গন্ধের জেরে ওই ঘরে প্রবেশও করা যাচ্ছিল না ৷ দুর্গন্ধ কমাতে পুলিশ প্রথমে ধূপকাঠি জ্বালায় ৷ তাতেও কাজ না হওয়ায় পরে সুগন্ধি পর্যন্ত ব্যবহার করে ৷ শেষমেশ ফ্ল্যাটে প্রবেশ করা সম্ভব হয় ৷
সুরেশের কথায় , "তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা জানতে পেরেছি, পিঙ্কির বর্তমান স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় কিছুদিন ধরে সন্তানদের নিয়ে তিনি আলাদা থাকছিলেন। 2019 সালে পিঙ্কি তাঁর প্রথম স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু প্রথমপক্ষের ছেলে, মেয়েকে তাঁর সঙ্গেই রেখেছিলেন ৷ পরবর্তী কালে ওই মহিলা পুনরায় বিয়ে করেন ৷ এইপক্ষেরও একটি ছেলে ও মেয়ে ছিল ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে ।"
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছে ৷ প্রতিবেশীদের মতে, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ফ্ল্যাটটি বন্ধ ছিল ৷ তারও আগে বেশ কয়েকদিন ধরে পরিবারের কোনও সদস্যকে দেখা যাচ্ছিল না ৷ শেষমেশ এদিন পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ বর্তমানে, মৃত্যুর আসল কারণ জানতে পরিবারের সদস্য এবং পরিচিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীরা মনে করছেন চার সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ওই মহিলা নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন ৷ তবে এ ধরনের পদক্ষেপ তিনি কেন নিলেন তা এখনও জানা নেই পুলিশের ৷