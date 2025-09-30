ETV Bharat / bharat

পুজোর মধ্য়ে প্রয়াত বিজেপি নেতা, 6 বারের সাংসদের মৃ্ত্য়ুতে শোকপ্রকাশ মোদির

প্রয়াত দিল্লি বিপেজির প্রথম সভাপতি ৷ 94 বছর বয়সে মঙ্গলবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিজেপির 6 বারের সাংসদ ও দু'বারের বিধায়ক ৷

VETERAN BJP LEADER DEATH
বিজয় কুমার মালহোত্রা (Vice-President of India Official X account)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত বিজেপি নেতা বিজয় কুমার মালহোত্রা। তিনি দিল্লি বিজেপির প্রথম সভাপতি ছিলেন ৷ বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি ৷ দিল্লির এইমসে তাঁর চিকিৎসা চলছিল ৷ মঙ্গলবার সকালে দিল্লির এইমস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ এই বিজেপি নেতা ৷ তাঁর বয়স হয়েছিল 94 বছর ৷ দলের বর্ষীয়ান নেতার মৃত্য়ুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

দিল্লির রাজনীতির এক বিশিষ্ট নেতা হিসেবে পরিচিতি ছিল বিজয় মালহোত্রার ৷ তিনি পাঁচবারের সাংসদ ও দু'বারের বিধায়ক ছিলেন। 1980-90-এর দশকে তিনি দিল্লিতে বিজেপির অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন। দিল্লির প্রধান নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে ৷ দিল্লি বিজেপি ইউনিটের প্রধান বীরেন্দ্র সাচদেবা এদিন এক বিবৃতিতে বলেন, "গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা এবং দিল্লি বিজেপির প্রথম সভাপতি বিজয় কুমার মালহোত্রা আজ সকালে পরলোক গমন করেছেন।"

দলীয় নেতার মৃ্ত্যুতে সাচদেবা আরও বলেন, "বিজয়জী খুব সরল মানুষ ছিলেন ৷ জনগণের জন্য সবসময় ভাবতেন ৷ তাঁর নিষ্ঠা প্রশমসনীয় ৷ তিনি দিল্লিতে সংঘের আদর্শকে প্রসারিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন ৷ তাঁর জীবন সর্বদা সমস্ত বিজেপি কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ছিল তা ভবিষ্যতেও থাকবে ৷"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে বর্ষীয়ান নেতা বিজয় কুমার মালহোত্রার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একজন 'অসাধারণ নেতা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মোদি একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, "তিনি দিল্লিতে আমাদের পার্টিকে মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সাংসদ হিসেবে বিভিন্ন ভূমিকা সবাই মনে রাখে। তাঁর মৃত্যুর খবরে গভীর শোকপ্রকাশ করছি। তাঁর পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি ৷" পাশাপাশি মোদি এদিন বিজয় মালহোত্রার বাসভবনে গিয়েও তাঁকে শ্রদ্ধা জানান ৷

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও প্রবীণ বিজেপি নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "দিল্লি বিজেপির সভাপতি, দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, বা একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে, শ্রী বিজয় কুমার মালহোত্রার ভূমিকা প্রশংসনীয় ৷ তিনি সর্বদা এঠাই ভাবতেন কীভাব দেশ এবং দিল্লির জনগণের সেবা করা যায়। যতবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তত বার আমি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত জটিল দিকগুলি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছি।"

উল্লেখ্য, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিজয়ের মৃত্যুর ঠিক একদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী দিল্লি বিজেপির প্রথম স্থায়ী অফিস পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ উদ্বোধন করেন, যা বিজয় মালহোত্রার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। দল জানিয়েছে, বিজয়ের মৃতদেহ তাঁর বাড়িতে আনা হবে, সেখানে দলের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY KUMAR MALHOTRA PASSES AWAYপ্রয়াত বিজেপি নেতাশোকপ্রকাশ মোদিরBJP LEADER DEATHVETERAN BJP LEADER DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.